ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ: UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu öncesi kritik aşamaya gelindi. Avrupa’nın en güçlü kulüplerinin yer alacağı lig aşamasında takımların rakipleri, gerçekleştirilecek kura çekimiyle netlik kazanacak. Yeni sezon öncesinde futbolseverler, kura organizasyonunun yapılacağı tarih, başlama saati ve yayın detaylarını yakından takip ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu kura çekimiyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…