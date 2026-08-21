ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ: UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlamadan önce takımların lig aşamasındaki rakiplerini belirleyecek kura çekimi için bekleyiş sürüyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda mücadele edecek kulüplerin eşleşmeleri, yapılacak kura sonucunda belli olacak. Futbolseverler ise kura tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi ne zaman gerçekleştirilecek, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte 2026-2027 sezonu kura çekimiyle ilgili tüm detaylar…
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu öncesi kritik aşamaya gelindi. Avrupa’nın en güçlü kulüplerinin yer alacağı lig aşamasında takımların rakipleri, gerçekleştirilecek kura çekimiyle netlik kazanacak. Yeni sezon öncesinde futbolseverler, kura organizasyonunun yapılacağı tarih, başlama saati ve yayın detaylarını yakından takip ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu kura çekimiyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılacak. Monako’da bulunan Grimaldi Forum’un ev sahipliği yapacağı kura organizasyonu, Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak.
Lig aşamasında yer alacak 36 takımın rakipleri kura sonucunda belirlenirken, karşılaşmaların programı da organizasyonun ardından şekillenecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Kura çekimi, TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler organizasyonu ayrıca UEFA’nın resmi internet sitesi ile UEFA TV üzerinden de eş zamanlı olarak izleyebilecek.