Şans Topu sonuçları açıklandı 12 Ağustos Çarşamba! Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Şans Topu çekilişinde heyecan haftanın ilk çekilişi ile başladı. 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü yapılan Şans Topu'nda sonuçlar, çekilişin tamamlanmasının ardından sorgulanmaya başladı. 5+1 bilen talihlilerin olup olmadığı ve büyük ikramiyenin devredip devretmediği merak ediliyor. Peki, 12 Ağustos 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri ve Şans Topu sonuçları açıklandı mı, Şans Topu sonuçları nereden sorgulanır? İşte 12 Ağustos 2026 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
Şans Topu çekilişi haftanın belirli günlerinde düzenlenirken talihli adayları çekiliş sonrasında sonuç ekranına yöneliyor. 12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek çekilişin ardından gözler açıklanan numaralara çevrildi. Çekilişte 5 ana numara ile Şans Topu numarasının belirlenmesi bekleniyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ikramiye kategorilerindeki dağılım da belli oldu. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte güncel Şans Topu çekiliş sonucu ve sorgulama ekranı.
12 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek Şans Topu çekilişinin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra erişime açıldı.
12 AĞUSTOS ŞANS TOPU KAZANDIRAN NUMARALAR
12 Ağustos Şans Topu çekilişinde çıkacak kazandıran numaralar, çekilişin tamamlanmasının ardından belli oldu.
Şans Topu sonuçları:
2 - 7 - 15 - 29 - 32 + 13
Şans Topu'nda 5+1 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye (6.319.198,19 ₺) devretti.
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.