Şans Topu sonuçları açıklandı 16 Ağustos Pazar: Şans Topu sonucu sorgulama ekranı
Şans Topu çekilişinde heyecan haftanın son çekilişi ile devam etti. 16 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kupon sahipleri Şans Topu'nda kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Peki 16 Ağustos 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, Şans Topu çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte 16 Ağustos 2026 Pazar Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...
Milli Piyango Online tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından şans oyunu tutkunları kuponlarında yer alan numaralar ile kazandıran numaraları karşılaştırmaya başladı. Büyük ikramiyenin yanı sıra diğer ikramiye kategorilerinde kaç kişinin kazandığı da merak ediliyor. Şans Topu çekiliş sonucu, resmi sonuç ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor. Peki 16 Ağustos 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, Şans Topu çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte Şans Topu sonuçları...
ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
16 Ağustos 2026 Pazar günü yapılan Şans Topu çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri açıklanırken vatandaşlar sonuç ekranına yöneldi.
16 Ağustos 2026 Şans Topu çekiliş sonucu:
7 - 12 - 13 - 18 - 24 + 6
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama işlemleri Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar kupon bilgilerini sonuç ekranına girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.