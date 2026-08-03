Haziran ayında başlayan sigara fiyat artışları ağustos ayında da devam ediyor. Son olarak bir sigara grubunda fiyatların yeniden güncellendiği açıklandı. TBYD Başkanı Erol Dündar'ın paylaştığı bilgilere göre ilgili gruptaki tüm ürünlere 10 TL zam uygulandı. Güncellemenin ardından grubun en düşük ve en yüksek fiyatlı ürünü aynı satış fiyatından tüketiciye sunulmaya başladı. Peki, sigaraya zam mı geldi? En ucuz sigara ne kadar oldu, hangi sigara grubuna zam geldi? İşte zam kararına ilişkin son gelişmeler...