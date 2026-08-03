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        Haberler Bilgi Ekonomi Sigaraya zam mı geldi? 3 Ağustos 2026 en ucuz sigara ne kadar oldu, hangi sigara grubuna zam geldi?

        Sigaraya zam mı geldi? 3 Ağustos 2026 en ucuz sigara ne kadar oldu, hangi sigara grubuna zam geldi?

        Sigara fiyatlarına yönelik zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir sigara grubunda fiyat artışına gidildiğini duyurdu. Açıklamaya göre ilgili sigara grubundaki ürünlerin perakende satış fiyatına 10 TL zam yapıldı. Son güncellemeyle birlikte gruptaki tüm ürünler aynı fiyat üzerinden satışa sunulacak. Zam kararıyla birlikte tüketiciler yeni fiyat listesini araştırmaya başladı. Peki, sigaraya zam mı geldi? En ucuz sigara ne kadar oldu, hangi sigara grubuna zam geldi? İşte 3 Ağustos 2026 Pazartesi en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 23:29 Güncelleme:
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        Haziran ayında başlayan sigara fiyat artışları ağustos ayında da devam ediyor. Son olarak bir sigara grubunda fiyatların yeniden güncellendiği açıklandı. TBYD Başkanı Erol Dündar'ın paylaştığı bilgilere göre ilgili gruptaki tüm ürünlere 10 TL zam uygulandı. Güncellemenin ardından grubun en düşük ve en yüksek fiyatlı ürünü aynı satış fiyatından tüketiciye sunulmaya başladı. Peki, sigaraya zam mı geldi? En ucuz sigara ne kadar oldu, hangi sigara grubuna zam geldi? İşte zam kararına ilişkin son gelişmeler...

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        SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

        Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir sigara grubunun fiyatlarının güncellendiğini duyurdu.

        Paylaşılan bilgiye göre söz konusu grupta yer alan tüm ürünlerin perakende satış fiyatına 10 TL zam yapıldı.

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        EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLDU?

        Yapılan fiyat güncellemesinin ardından ilgili sigara grubunda yer alan ürünlerin satış fiyatı 110 TL olarak belirlendi.

        Böylece grubun en ucuz ürünü 110 TL'ye, en yüksek fiyatlı ürünü de 110 TL'ye satılmaya başlandı.

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        HANGİ SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ?

        Zam kararı, tek bir sigara grubunda yer alan ürünleri kapsıyor.

        TBYD Başkanı Erol Dündar tarafından yapılan açıklamada ilgili grubun fiyatlarının güncellendiği belirtilirken, tüketiciler güncel fiyat listesini satış noktalarından takip edebiliyor.

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        ZAMLI SİGARA FİYATI NE ZAMANDAN GEÇERLİ OLACAK?

        Sigara grubuna gelen zam 4 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli olacak.

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