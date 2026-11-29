SÖMESTR TATİLİ BAŞLANGIÇ TARİHİ 2027: 15 tatil ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı? MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk döneminde sona doğru yaklaşılırken yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Kasım ayının son günlerine girilmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) belirlediği tatil takvimini araştırmaya başladı. Birinci dönemin ne zaman tamamlanacağı, karne günü ve ikinci dönemin başlangıç tarihi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2027 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil kaç gün sürecek? İşte MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan sömestr tatili tarihleri...
Okullarda birinci dönemin tamamlanmasına sayılı haftalar kala öğrencilerin gündeminde sömestr tatili yer almaya başladı. Kasım ayının geride kalmasıyla birlikte tatil hazırlığı yapmak isteyen aileler, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) çalışma takvimine yöneldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise ocak ayında başlayacak tatilin süresini ve ders zilinin yeniden çalacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2027 yılında karneler ne zaman dağıtılacak? 15 tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili takvimi...
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, aynı gün karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayacak.
YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN SONA ERECEK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler, ikinci dönem öncesinde toplam 16 gün boyunca derslere ara verecek.
2027 İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarıyıl tatilinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden dersbaşı yapacak. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlamış olacak.
MEB 2026-2027 ÇALIŞMA TAKVİMİ İLE TATİL TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre tatil tarihleri şöyle:
1. dönem Ara Yatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
Yarıyıl Tatili: 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla 1. dönem sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak. İkinci dönem ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden çalacak.
2. dönem Ara Tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.
Yaz Tatili: MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullarda son ders zili 25 Haziran 2027 Cuma günü çalacak. İkinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.