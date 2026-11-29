Okullarda birinci dönemin tamamlanmasına sayılı haftalar kala öğrencilerin gündeminde sömestr tatili yer almaya başladı. Kasım ayının geride kalmasıyla birlikte tatil hazırlığı yapmak isteyen aileler, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) çalışma takvimine yöneldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise ocak ayında başlayacak tatilin süresini ve ders zilinin yeniden çalacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2027 yılında karneler ne zaman dağıtılacak? 15 tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili takvimi...