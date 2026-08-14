ÖTV düzenlemeleri, brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu sebeple LPG (otogaz), benzin ve motorin (mazot) fiyatlarındaki değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediyor. ABD’nin ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve bölgedeki gerilimin tırmanması üzerine İran’a yönelik deniz ablukasını süresiz sürdürebileceğini açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi. Bu da akaryakıt zammını peş peşe getirdi. Benzin ve motorine zam yapıldı. İşte 14 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin, motorin ve LPG tutarları!