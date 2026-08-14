Akaryakıta çifte zam geldi! Benzin ve motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 14 Ağustos 2026 LPG, benzin ve motorin fiyatları
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. LPG, motorin ve benzin fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. ABD'nin İran'a süresiz deniz ablukası uygulama tehdidinde bulunmasının ardından petrol fiyatları yükseldi. Petrol fiyatlarında yaşanan bu yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı. Benzin ve motorine zam geldi. Peki, benzin ve motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 14 Ağustos 2026 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...
ÖTV düzenlemeleri, brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu sebeple LPG (otogaz), benzin ve motorin (mazot) fiyatlarındaki değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediyor. ABD’nin ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve bölgedeki gerilimin tırmanması üzerine İran’a yönelik deniz ablukasını süresiz sürdürebileceğini açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi. Bu da akaryakıt zammını peş peşe getirdi. Benzin ve motorine zam yapıldı. İşte 14 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin, motorin ve LPG tutarları!
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ
ABD'nin İran'a süresiz deniz ablukası uygulama tehdidinde bulunmasının ardından petrol fiyatları yükseldi. Petrol fiyatlarında yaşanan bu yükseliş, akaryakıta zam olarak yansıdı.
Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 5 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 8 lira 89 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar 14 Ağustos 2026 Cuma günü itibarıyla pompaya yansıdı.
Bu fiyat artışı ile birlikte bazı illerde benzinin litre fiyatı 74 TL'yi geçerken, motorinin litre fiyatı ise 82 TL'yi aştı.
LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
LPG fiyatlarında ise zam ya da indirim beklenmiyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 71.43 TL
Motorin: 79.68 TL
LPG: 33.79 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 71.27 TL
Motorin: 79.53 TL
LPG: 33.19 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 72.40 TL
Motorin: 80.80 TL
LPG: 33.89 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 72.69 TL
Motorin: 81.07 TL
LPG: 33.79 TL
BURSA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 72.49 TL
Motorin: 80.69 TL
LPG: 33.19 TL
ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 73.64 TL
Motorin: 82.13 TL
LPG: 34.04 TL
KONYA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 73.45 TL
Motorin: 81.96 TL
LPG: 33.89 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.