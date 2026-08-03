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        Haberler Bilgi Son depremler Kandilli ve AFAD 3 Ağustos || Son dakika: Mısır'da deprem! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        Son depremler Kandilli ve AFAD 3 Ağustos || Son dakika: Mısır'da deprem! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        Son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Gece yarısı Mısır'ın Başkenti Kahire'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Kahire'ye komşu illerden ve bununla birlikte ise Ürdün, Lübnan ve Filistin'de de hissedildi. . Peki Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için AFAD ve Kandilli listesini haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli 3 Ağustos son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 07:59 Güncelleme:
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        Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hisedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki son olarak geçtiğimiz gece saat 03.00'te Kahire'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahire, Ürdün, Lübnan ve Filistin'de de hissedildi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğnde oldu? AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 3 Ağustos tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        03-08-2026 06:51:10 39.9222 27.5125 7.07 ML 1.0 Yenice (Çanakkale)
        03-08-2026 06:44:27 38.9943 37.7937 7 ML 1.0 Hekimhan (Malatya)
        03-08-2026 06:34:20 37.0507 26.8528 12.81 ML 1.2 Ege Denizi - [35.44 km] Bodrum (Muğla)
        03-08-2026 06:19:57 39.1842 28.1853 7.59 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
        03-08-2026 06:16:19 40.684 27.4495 6.11 ML 1.2 Marmara Denizi - [10.77 km] Marmara (Balıkesir)
        03-08-2026 06:13:33 39.1125 28.158 16.2 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
        03-08-2026 06:12:36 40.1673 31.7792 10.18 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
        03-08-2026 05:50:51 38.0908 38.212 6.97 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
        03-08-2026 05:45:00 38.0295 31.0328 6.15 ML 0.9 Gelendost (Isparta)
        03-08-2026 05:39:26 37.665 32.2448 6.39 ML 0.8 Meram (Konya)
        03-08-2026 05:29:19 38.3085 37.852 12.95 ML 0.9 Akçadağ (Malatya)
        03-08-2026 05:24:10 36.0203 27.6573 9.01 ML 1.5 Ege Denizi - [75.96 km] Datça (Muğla)
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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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