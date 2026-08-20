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        Haberler Bilgi SON DEPREMLER LİSTESİ - CANLI ANLIK | Adalar'da 3.1 büyüklüğünde deprem! 20 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        SON DEPREMLER LİSTESİ - CANLI ANLIK | Adalar'da 3.1 büyüklüğünde deprem! 20 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi, İstanbul Adalar'da meydana gelen depremin ardından yeniden gündemde yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verilerine göre Türkiye'de meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularını araştırıyor. İşte 20 Ağustos 2026 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 11:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Son dakika deprem haberleri bugün Adalar'da meydana gelen pşe peşe sarsıntıların ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul'da gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son deprem listesi verilerine çevrildi. AFAD ve Kandilli’nin güncel verileri, Türkiye’de meydana gelen son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi veriyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar anlık olarak takip edilirken, “Son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç?” ve “İstanbul’da yeniden deprem oldu mu?” sorularına yanıt aranıyor. İşte, 20 Ağustos son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri…

        2

        İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

        Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 20 Ağustos Perşembe günü saat 11:30'da İstanbul Adalar'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        3

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Büyüklük
        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.08.20 11:30:59 40.7813 29.0983 11.2 -.- 3.1 3.0 ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 10:47:13 37.0978 28.4077 7.9 -.- 1.5 -.- ULA (MUGLA) İlksel
        2026.08.20 10:46:22 40.7847 29.0942 11.5 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 10:41:17 40.7797 29.0708 12.9 -.- 1.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.20 10:40:37 40.7767 29.1038 9.3 -.- 2.2 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 10:17:22 40.7908 29.0737 6.7 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 09:52:29 40.7677 29.0947 4.6 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.20 09:47:44 36.6333 25.7775 4.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.08.20 09:45:28 40.7735 29.0833 8.3 -.- 1.9 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.20 09:20:26 38.9160 26.0698 5.0 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.08.20 08:57:34 40.7678 29.0867 4.9 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.20 08:47:12 40.7810 29.0695 7.8 -.- 1.3 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.20 08:39:22 40.7727 29.1018 2.5 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 08:14:33 40.7772 29.0973 10.2 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 07:57:58 40.7878 29.0392 7.8 -.- 1.0 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.20 07:38:22 40.7847 29.0983 12.3 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 07:36:48 38.0473 28.9585 14.1 -.- 1.7 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
        2026.08.20 07:26:06 40.7692 29.1483 5.4 -.- 1.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.20 07:18:08 40.7728 29.0820 5.4 -.- 2.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.20 06:38:00 37.6463 35.8170 7.5 -.- 2.0 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
        2026.08.20 06:19:50 40.7832 29.0860 9.4 -.- 2.0 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 06:13:07 39.6523 27.8947 4.3 -.- 2.0 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.20 06:05:05 34.7648 23.5538 90.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2026.08.20 05:56:54 40.7717 29.0878 8.9 -.- 1.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.20 05:55:21 40.7875 29.1083 10.3 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 05:50:28 40.7807 29.0972 9.6 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 05:45:42 34.2358 26.0603 84.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

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        2026.08.20 02:38:36 40.7930 29.0998 10.0 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 02:37:21 40.7600 29.1052 12.1 -.- 1.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.20 02:36:12 40.7782 29.0933 10.6 -.- 2.0 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 02:35:23 35.8712 28.1230 8.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.08.20 02:31:41 40.7842 29.0872 10.9 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 02:18:29 40.7770 29.0922 10.3 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 01:58:21 40.7813 29.0905 8.7 -.- 2.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 01:44:35 40.7728 29.0655 4.5 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.20 01:32:47 40.7797 29.1005 7.3 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 01:32:23 40.7728 29.1068 8.5 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 01:28:24 40.7863 29.0845 9.1 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 01:23:00 40.7767 29.0952 9.2 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 01:18:46 40.7800 29.1663 4.4 -.- 1.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.20 01:12:27 40.7773 29.1005 7.8 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 01:11:55 40.7927 29.0888 12.1 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 01:08:10 40.7925 29.1162 12.0 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 01:01:48 39.1663 28.1620 8.8 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.20 00:43:45 40.7767 29.1027 10.1 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 00:41:45 40.7758 29.0888 12.2 -.- 2.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 00:35:10 40.7872 27.9152 8.6 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
        2026.08.20 00:11:08 40.7860 31.5820 5.2 -.- 1.7 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

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        AFAD ANLIK DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-08-20 05:53:29 40.78817 29.07883 11.53 ML 1.3 Marmara Denizi - [08.73 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 05:49:34 39.218 28.0235 7.14 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-20 05:45:13 40.78167 29.08517 14.5 ML 1.6 Marmara Denizi - [09.19 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 05:40:35 40.78617 29.10183 7.0 ML 2.9 Marmara Denizi - [08.05 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 05:11:43 39.27933 28.098 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-20 05:01:22 40.78917 29.096 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [08.00 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 04:43:57 40.826 29.23867 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi - [04.83 km] Tuzla (İstanbul)
        2026-08-20 04:31:39 40.76767 29.03633 7.0 ML 2.8 Marmara Denizi - [11.42 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 04:25:54 40.77367 29.04217 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - [10.97 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 04:24:12 40.778 29.079 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - [09.77 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 04:22:10 40.80967 29.1685 10.53 ML 1.3 Marmara Denizi - [04.95 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 04:15:22 40.78217 29.08783 7.0 ML 1.5 Marmara Denizi - [09.02 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 03:45:38 40.765 29.09933 10.45 ML 2.5 Marmara Denizi - [10.27 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 03:40:00 40.78633 29.12517 8.68 ML 1.9 Marmara Denizi - [07.34 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 03:38:42 40.81467 29.10417 8.79 ML 1.3 Marmara Denizi - [05.23 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 03:37:36 39.13317 28.27133 5.44 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-20 03:33:33 40.7885 29.08983 14.99 ML 2.5 Marmara Denizi - [08.34 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 03:20:22 40.639 29.07417 7.47 ML 1.6 Çınarcık (Yalova)
        2026-08-20 02:52:55 40.11733 40.8765 7.0 ML 1.0 Aziziye (Erzurum)
        2026-08-20 02:49:46 40.78583 29.08817 15.49 ML 2.5 Marmara Denizi - [08.67 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 02:37:24 40.80917 29.10633 17.15 ML 1.5 Marmara Denizi - [05.66 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 02:36:12 40.7755 29.108 7.0 ML 1.8 Marmara Denizi - [08.92 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 02:35:26 36.0205 28.115 11.22 ML 1.5 Akdeniz - [67.85 km] Marmaris (Muğla)
        2026-08-20 02:31:42 40.787 29.14 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - [07.08 km] Adalar (İstanbul)
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        2026-08-20 02:18:29 40.77767 29.05467 6.99 ML 1.4 Marmara Denizi - [10.69 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 01:58:21 40.79233 29.121 7.0 ML 2.1 Marmara Denizi - [06.80 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 01:35:03 40.78217 29.20983 7.0 ML 1.5 Marmara Denizi - [08.29 km] Tuzla (İstanbul)
        2026-08-20 01:32:47 40.789 29.082 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi - [08.54 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 01:28:24 40.77967 29.10083 8.08 ML 1.4 Marmara Denizi - [08.73 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 01:23:00 40.77667 29.09433 7.0 ML 1.3 Marmara Denizi - [09.28 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 01:19:07 39.76867 41.98783 7.12 ML 1.2 Karayazı (Erzurum)
        2026-08-20 01:18:13 41.22317 43.48133 12.45 ML 1.8 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [15.91 km] Çıldır (Ardahan)
        2026-08-20 01:12:27 40.77267 29.09333 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - [09.71 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 00:52:25 38.172 37.88983 7.0 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya)
        2026-08-20 00:41:45 40.77583 29.09533 7.21 ML 2.6 Marmara Denizi - [09.32 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 00:11:09 40.7965 31.59983 7.17 ML 1.5 Merkez (Bolu)
        2026-08-20 00:08:13 40.76683 29.089 7.02 ML 1.3 Marmara Denizi - [10.45 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 00:06:13 38.3335 38.74817 7.02 ML 1.1 Kale (Malatya)
        2026-08-20 00:01:38 40.77767 29.109 7.3 ML 1.2 Marmara Denizi - [08.67 km] Adalar (İstanbul)

        AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Deprem
        #son depremler
        #AFAD
        #Kandilli
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