SON DEPREMLER LİSTESİ - CANLI ANLIK | Adalar'da 3.1 büyüklüğünde deprem! 20 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem haberleri bugün Adalar'da meydana gelen pşe peşe sarsıntıların ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul'da gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son deprem listesi verilerine çevrildi. AFAD ve Kandilli’nin güncel verileri, Türkiye’de meydana gelen son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi veriyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar anlık olarak takip edilirken, “Son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç?” ve “İstanbul’da yeniden deprem oldu mu?” sorularına yanıt aranıyor. İşte, 20 Ağustos son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri…