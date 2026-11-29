Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 29 Kasım 2026 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
29 Kasım Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. En son Süper Loto'da büyük ikramiye (1.048.395.996,63 ₺) devretti. Kupon sahipleri, çekiliş sonuçlarını ve ikramiye kazanan numaraları resmi sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Çekilişi canlı takip etmek isteyenler Milli Piyango TV'nin YouTube kanalı ve Milli Piyango Online platformundan yayına ulaşabilecek. Peki, 29 Kasım 2026 Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak, kazandıran numaraların sonuçları ne zaman ilan edilecek?
Süper Loto sonuçları merak ediliyor.ç Çekilişin tamamlanmasının ardından belirlenen 6 şanslı numara ve ikramiye dağılımı Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinde yayımlanıyor. Süper Loto oyununda 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 numara seçiliyor. Çekilişte belirlenen numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 tanesini doğru tahmin edenler ilgili ikramiye kategorisinde ödül kazanabiliyor. Peki, 29 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Süper Loto çekiliş sonuçları 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 21.30'da yapılan çekiliş sonrası belli olacak.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin! Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor. Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.