TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI! Tarım ve Orman Bakanlığı 1851 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları için bekleyiş sona erdi. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adayların başvurduğu sözleşmeli personel alım sürecinin ardından sonuç ekranı erişime açıldı. Mühendis, veteriner hekim, büro personeli, destek personeli ve farklı kadrolarda yapılacak alımlar için adaylar şimdi sonuç sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 1851 personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir, asil ve yedek adaylar için gerekli belgeler neler? İşte sonuç ekranı ve başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar…
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı sonuçları adayların erişimine açıldı. Binlerce kişinin yakından takip ettiği alım sürecinde, farklı branşlarda yapılacak personel istihdamına ilişkin sonuç sorgulama ekranı aktif hale getirildi. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarını ve göreve başlama aşamasında teslim edilmesi gereken belgeleri araştırmaya başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları nereden ve nasıl görüntülenir? Asil ve yedek adayların teslim edeceği belgeler hangileri? İşte tüm ayrıntılar…
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Tarım ve Orman Bakanlığı 1851 personel alımı sonuçları ekranı 19 Ağustos itibarıyla erişime açıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet adresinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra teşkilatı hizmet birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre 27.07.2026-09.08.2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden başvuruları alınan adayların yerleştirme sonuçları 19.08.2026 tarihinde Kariyer Kapısı üzerinden ( https://kariyerkapisi.gov.tr) açıklanmıştır.
Kariyer Kapısı tarafından yerleştirmesi yapılanların aşağıda yer alan belgeleri tabloda her unvanın karşısında belirtilen tarihler arasında (mesai saatleri içerisinde) Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 161 Çankaya/ANKARA adresinde elden teslim etmeleri gerekmektedir. Posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir."
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Personel alımı başvuru sonuçları, Kariyer Kapısı üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar, sonuç ekranına https://kariyerkapisi.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak yerleştirme durumlarını öğrenebiliyor.
EVRAK TESLİM TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirmesi yapılan adaylar için evrak teslim günleri unvanlara göre ayrıldı.
Mühendis kadroları: 24-25-26 Ağustos 2026
Veteriner hekim kadroları: 27-28 Ağustos 2026
Diğer unvanlar: 31 Ağustos-1 Eylül 2026
Mazereti nedeniyle belirtilen tarihlerde evrak teslim edemeyen adaylar: 2-3-4 Eylül 2026
PERSONEL ALIMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER NELER?
Tarihli ve imzalı Beyan formu
Sağlık durumu beyan dilekçesi
Ulusal Elektronik Tebligat Adresi (UETS) (PTT işlem merkezlerinden temin edilebilir)
Bir adet vesikalık fotoğraf
Kimlik Fotokopisi
KPSS sonuç belgesi (Barkodlu olarak e-Devlet üzerinden alınacaktır)
Kariyer Kapısından alınacak yerleştirme sonuç belgesi.
Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin sureti veya E-Devlet'ten alınan kare kodlu belge
Tarihli ve imzalı Mal Beyannamesi (Önlü ve Arkalı olarak çıktı alınız)
Kamu kurum ve kuruluşlarında son bir yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak görev yapmış veya halen görev yapmakta olanların çalışma belgesi (Çalıştığı Kurumdan alınacak)
Adli sicil belgesi
Evrak teslim tutanağı (Örnek için tıklayınız) (Bu belge doldurulmadan getirilecek olup, evrak teslim anında teslim alan görevli tarafından doldurulacaktır.)
Ayrıca;
Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atananlar için;
-İlanın son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay geçerlilik süresi bulunan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının ön ve arka fotokopisi
Destek Personeli (Şoför) olarak atananlar için;
-B sınıfı sürücü belgesinin ön ve arka yüzünün fotokopisi