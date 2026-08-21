TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI! Tarım ve Orman Bakanlığı 1851 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

PERSONEL ALIMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER NELER?

Tarihli ve imzalı Beyan formu

Sağlık durumu beyan dilekçesi

Ulusal Elektronik Tebligat Adresi (UETS) (PTT işlem merkezlerinden temin edilebilir)

Bir adet vesikalık fotoğraf

Kimlik Fotokopisi

KPSS sonuç belgesi (Barkodlu olarak e-Devlet üzerinden alınacaktır)

Kariyer Kapısından alınacak yerleştirme sonuç belgesi.

Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin sureti veya E-Devlet'ten alınan kare kodlu belge

Tarihli ve imzalı Mal Beyannamesi (Önlü ve Arkalı olarak çıktı alınız)

Kamu kurum ve kuruluşlarında son bir yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak görev yapmış veya halen görev yapmakta olanların çalışma belgesi (Çalıştığı Kurumdan alınacak)

Adli sicil belgesi

Evrak teslim tutanağı (Örnek için tıklayınız) (Bu belge doldurulmadan getirilecek olup, evrak teslim anında teslim alan görevli tarafından doldurulacaktır.)

Ayrıca;

Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atananlar için;

-İlanın son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay geçerlilik süresi bulunan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının ön ve arka fotokopisi​

Destek Personeli (Şoför) olarak atananlar için;

-B sınıfı sürücü belgesinin ön ve arka yüzünün fotokopisi