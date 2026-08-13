Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? 1874 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taşra teşkilatında görev yapacak 1.874 sözleşmeli personel için başvuruların sona ermesiyle birlikte süreçte yeni aşamaya geçildi. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, değerlendirmelerin ne zaman sonuçlanacağını ve isim listelerinin hangi tarihte yayımlanacağını yakından takip ediyor. Sonuçların ilan edileceği kanal ve adayların nasıl bilgilendirileceği de en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte sonuç takvimine ve başvuru sonrası sürece ilişkin bilinenler…