Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? 1874 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere açtığı 1.874 sözleşmeli personel kadrosu için başvuru dönemi tamamlandı. Başvurusunu yapan adaylar şimdi değerlendirme sonuçlarının duyurulacağı tarihe odaklandı. Yerleştirme sürecinin ne zaman sonuçlanacağı, sonuçların hangi platform üzerinden ilan edileceği ve adayların süreci nasıl takip edeceği merak ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvuru sonrası sürece dair öne çıkan ayrıntılar…
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taşra teşkilatında görev yapacak 1.874 sözleşmeli personel için başvuruların sona ermesiyle birlikte süreçte yeni aşamaya geçildi. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, değerlendirmelerin ne zaman sonuçlanacağını ve isim listelerinin hangi tarihte yayımlanacağını yakından takip ediyor. Sonuçların ilan edileceği kanal ve adayların nasıl bilgilendirileceği de en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte sonuç takvimine ve başvuru sonrası sürece ilişkin bilinenler…
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak 1.874 sözleşmeli personel alımında başvuru dönemi sona erdi. 27 Temmuz 2026’da başlayan başvurular, 9 Ağustos 2026 Pazar günü saat 23.59’da tamamlandı.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 1.874 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Bakanlığın resmi sonuç takvimini önümüzdeki süreçte paylaşması beklenirken, adayların değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlara erişebileceği öngörülüyor.
1874 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
1.874 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanacak duyuruyla birlikte adayların erişimine açılacak.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın duyurduğu personel alımında en yüksek kontenjan 645 kişiyle veteriner hekimlere, 515 kişiyle ziraat mühendislerine ayrıldı. İlan kapsamında ayrıca 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi ve 45 harita mühendisi alınacak.
Alımı Yapılacak 1.874 sözleşmeli personelin dağılımı şu şekilde:
Veteriner Hekim: 645
Ziraat Mühendisi: 515
Destek Personeli: 239
Gıda Mühendisi: 185
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 73
Büro Personeli: 60
Su Ürünleri Mühendisi: 49
Harita(alan) Mühendisi: 45
Gemi Adamı: 23
Avukat: 13
Laborant: 9
Biyolog: 7
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 6
Kimyager: 5