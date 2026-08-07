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        Haberler Bilgi 13 bin 289 TOKİ Hatay konut belirleme kura çekiliş sonuçları açıklandı mı, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        13 bin 289 TOKİ Hatay konut belirleme kura çekiliş sonuçları açıklandı mı, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Hatay'da 1+1 ve 2+1 tipi 13 bin 289 konutun konut belirleme kurası 7 Ağustos Cuma günü açıklanıyor. Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlenecek olan TOKİ Hatay konut belirleme kurası TOKİ Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. İşte, 2026 TOKİ 13.289 Hatay kura sonuçları isim listesi ve canlı yayın ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 12:33 Güncelleme:
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        TOKİ Hatay konut belirleme kura çekişi canlı yayın ekranı ve saati konut sahibi olma hayaliyle başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 7 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek TOKİ Hatay kura çekiminin ardından Altınözü, Dörtyol, Erzin, Kumlu, Hassa, Payas, Arsuz, Belen, İskenderun ilçelerinde hak sahipleri belirlenecek. Peki, TOKİ Hatay konutları kaçıncı kat, hangi yön, kaç odalı ve kaç m2? İşte, 2026 TOKİ konut belirleme kurası çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

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        TOKİ HATAY KONUT BELİRLEME KURASI NE ZAMAN?

        Hatay'ın TOKİ projesinin konut belirleme kurası, Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlenerek 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 13.30'da TOKİ YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Konut Belirleme Kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 17 Ağustos 2026 - 27 Kasım 2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde imzalanacak.

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        TOKİ HATAY SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

        TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay'da gerçekleştirilecek konut belirleme kurası bugün çekiliyor. Dörtyol, Erzin, Kumlu, Hassa, Arsuz, Belen ve İskenderun'daki projeler için yapılacak kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Hak sahipleri, aşağıdaki canlı yayın ekranından kura çekimini anlık olarak takip edebilir.

        HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        HATAY TOKİ KONUT BELİRLEME KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

        Hatay TOKİ konut belirleme kura çekilişinin ardından hak sahipleri için sonuçlar merak konusu oldu. Dörtyol, Erzin, Kumlu, Hassa, Arsuz, Belen ve İskenderun ilçelerindeki projelere ilişkin kura sonuçları ve konut sahibi olmaya hak kazananların isim listesi, TOKİ tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından erişime açılacak. Hak sahipleri, kura sonuçlarını TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden takip edebilecek.

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        HATAY TOKİ KONUT BELİRLEME KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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