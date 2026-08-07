TOKİ HATAY SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay'da gerçekleştirilecek konut belirleme kurası bugün çekiliyor. Dörtyol, Erzin, Kumlu, Hassa, Arsuz, Belen ve İskenderun'daki projeler için yapılacak kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Hak sahipleri, aşağıdaki canlı yayın ekranından kura çekimini anlık olarak takip edebilir.

HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.