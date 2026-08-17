TOKİ İstanbul 1+1 ve 2+1 daire büyüklükleri ve yerleri belli olacak! TOKİ İstanbul 100 bin konut tipi ve yeri belirleme kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak.