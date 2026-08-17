TOKİ İstanbul 1+1 ve 2+1 daire büyüklükleri ve yerleri belli olacak! TOKİ İstanbul 100 bin konut tipi ve yeri belirleme kurası ne zaman çekilecek?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ülke genelinde inşa edilecek 500 bin konut için kura çekimi tamamlandı ve hak sahipleri netlik kazandı. Akabinde ise konut belirleme kuraları çekilmeye başlandı. Gözler ise 100 bin konutun inşa edileceği İstanbul'da yapılacak kuraya çevrildi. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası hak sahiplerinin nerede, kaç odalı ve kaç metrekare eve sahip olacağı belli olacak. Bu sebeple 2026 TOKİ İstanbul konut belirleme kura tarihleri gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, TOKİ İstanbul 100 bin konut tipi ve yeri belirleme kurası ne zaman çekilecek? İşte konu hakkında detaylı bilgiler…
500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde hak sahibi belirleme kuraları Nisan ayında tamamlandı. Akabinde ise konut belirleme kura süreci başladı. Çekilişler il il gerçekleştirilirken İstanbul'da hak sahibi olan vatandaşlar, nerede, kaçıncı katta, kaç odalı ve kaç metrekare eve sahip olacağını merak ediyor. Bu kapsamda ‘’TOKİ İstanbul 100 bin konut tipi ve yeri belirleme kurası ne zaman çekilecek?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Konut belirleme kuraları, TOKİ tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Kura sonrası hak sahipleri daire yerlerini e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebiliyor. Peki, TOKİ İstanbul 1+1 ve 2+1 daire büyüklükleri ve yerleri ne zaman belli olacak, kura çekiliş tarihi açıklandı mı? İşte detaylar…
TOKİ İSTANBUL KONUT BELİRLEME KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
İstanbul’daki hak sahiplerinin konutları, projenin ihalesi yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan “Konut Belirleme Kurası” ile belirlenecek.
İhale sonrası projede ilan edilen konut tiplerinde yeteri kadar konut yapılamaması durumunda hak sahiplerine en yakın konut tipi tahsis edilecek.
Ancak 2026 TOKİ İstanbul konut belirleme kura tarihleri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
DAİRE BÜYÜKLÜKLERİ VE YERLERİ TOKİ İSTANBUL KONUT BELİRLEME KURASI İLE NETLEŞECEK
TOKİ İstanbul konut belirleme kurası ile hak sahiplerinin daire büyüklükleri ve yerleri netlik kazanacak. 1+1 veya 2+1 konut seçeneğinin yanı sıra dairenin bulunduğu kat, cephe ve metrekare bilgileri de belli olacak.
Noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak çekilişin ardından hak sahipleri, kura sonuçlarını TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden veya e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Konut Belirleme Kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tipleri şu şekilde:
1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)
2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
3- En az %40 Engelli Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
4- Emekli Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)
5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2)
7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
TOKİ İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak.