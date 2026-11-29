TÜRKİYE İLE İZLANDA 9. KEZ KARŞILAŞACAK

A Milli Erkek Basketbol Takımı ile İzlanda, tarihlerinde dokuzuncu kez rakip olacak. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 8 karşılaşmanın 6'sını Türkiye, 2'sini ise İzlanda kazandı.

İki takım, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında ilk turda da karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan mücadelede 12 Dev Adam, İzlanda'yı 110-73 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, İstanbul'daki karşılaşmada da rakibine üstünlük kurarak ikili rekabetteki galibiyet sayısını artırmayı hedefliyor.