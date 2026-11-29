Türkiye İzlanda maçı canlı izle: Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye ve İzlanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı yayın üzerinden naklen takip etmek isteyenler ''Türkiye İzlanda maçı canlı nasıl ve nereden izlenir?'' sorusuna yanıt arıyor. Parkede galibiyet için mücadele edecek olan 12 Dev Adam, İzlanda karşısında taraftarının desteğini de arkasına alarak başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye İzlanda maçı canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar
Türkiye İzlanda maçı canlı yayında sporseverlerle buluşuyor. Türkiye - İzlanda karşılaşması, A Milli Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası yolundaki önemli mücadelelerinden biri olarak basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Basketbol Takımı, İzlanda karşısında da kazanarak grup mücadelesinde avantajını korumak istiyor. Karşılaşmanın yayın tarihi, saati ve kanal bilgisi belli oldu. İşte, Türkiye İzlanda maçı canlı izle seçeneği ve yayın bilgisi…
TÜRKİYE - İZLANDA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - İzlanda basketbol maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İzlanda ile karşı karşıya geleceği mücadele saat 19.00'da başlayacak. Ay-Yıldızlı ekip, grup aşamasındaki dördüncü maçında sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.
TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - İzlanda basketbol maçı TRT 1 ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı bu kanallardan takip edebilecek.
TÜRKİYE İLE İZLANDA 9. KEZ KARŞILAŞACAK
A Milli Erkek Basketbol Takımı ile İzlanda, tarihlerinde dokuzuncu kez rakip olacak. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 8 karşılaşmanın 6'sını Türkiye, 2'sini ise İzlanda kazandı.
İki takım, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında ilk turda da karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan mücadelede 12 Dev Adam, İzlanda'yı 110-73 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Ay-yıldızlılar, İstanbul'daki karşılaşmada da rakibine üstünlük kurarak ikili rekabetteki galibiyet sayısını artırmayı hedefliyor.