2025 Gelir vergisi rekortmeni kim oldu? Türkiye'nin 2025 yılı vergi rekortmenleri açıklandı!
Türkiye'nin 2025 yılı vergi rekortmenleri açıklandı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Böylece ülkemizde 2025 yılına ilişkin en çok gelir vergisi ödeyen kişi belli olurken, en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen isim merak konusu oldu. Peki, 2025 Gelir vergisi rekortmeni kim oldu? İşte, Türkiye'nin vergi rekortmenleri 2025 isim listesi…
2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesi açıklandı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklama ile Türkiye'nin 2025 gelir vergisi rekortmeni belli oldu. 100 kişilik listede yer alan 66 kişi ise bilgilerinin açıklanmasını istemedi. Peki 2025 Gelir vergisi rekortmeni kim oldu? İşte Türkiye'nin 2025 yılı vergi rekortmenleri…
TÜRKİYE'NİN 2025 YILI VERGİ REKORTMENLERİ AÇIKLANDI
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.
Buna göre, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde ilk iki sırayı teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı.
2025 GELİR VERGİSİ REKORTMENİ KİM OLDU?
Türkiye'nin 2025 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.
Bayraktar'ın 2025 yılı için tahakkuk eden gelir vergisi 2 milyar 991 milyon 536 bin 760 lira oldu. Böylece Selçuk Bayraktar 5 sene üst üste vergi rekortmeni oldu.
İkinci sırada Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bulunuyor.
Haluk Bayraktar'ın tahakkuk eden vergisi 2 milyar 502 milyon 27 bin 661 lira olarak kayıtlara geçti.
ÜÇÜNCÜ SIRADA MUSTAFA RAHMİ KOÇ YER ALDI
2025 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinin üçüncü sırasında 830 milyon 795 bin 72 lirayla Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç bulunuyor. Koç'un 2025 yılı için tahakkuk eden gelir vergisi 830 milyon 795 bin 72 lira oldu.
Listenin dördüncü sırasında 676 milyon 261 bin 752 lirayla Mehmet Sinan Tara yer aldı.
Yedinci sırada 557 milyon 655 bin 112 lirayla Erman Ilıcak, dokuzuncu sırada 448 milyon 694 bin 701 lirayla Mehmet Cengiz, onuncu sırada 430 milyon 317 bin 466 lirayla Ceyda Lale Tara yer aldı.
66 İSİM AÇIKLANMAYI İSTEMEDİ
Gelir vergisi rekortmenleri listesindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri de açıklanmayan isimlerin sayısı oldu.
Türkiye genelindeki ilk 100 mükelleften 66'sı bilgilerinin açıklanmasını istemedi.
2025 KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ
2025 yılına ilişkin vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 70 milyar 394 milyon 682 bin lira vergi tahakkuku ile Ziraat Bankası birinci oldu.
Listenin ikinci sırasındaki kurum isminin açıklanmasını istemezken, 22 milyar 908 milyon 19 bin lirayla Türkiye Vakıflar Bankası üçüncü sırada yer buldu.