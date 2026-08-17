Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Türksat 4A kanal frekansları 2026 - Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV, TV8 Türksat 4A frekans bilgileri ve uydu ayarları

        Türksat 4A kanal frekansları 2026 - Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV, TV8 Türksat 4A frekans bilgileri ve uydu ayarları

        Türksat 4A frekansları ve Türksat uydu ayarları, televizyon ve uydu alıcısında kanal kurulumu yapmak, eksik kanalları bulmak ve kanal listesini güncellemek isteyen kullanıcılar için önem taşıyor. Kurulum sırasında frekans, polarizasyon, sembol oranı ve diğer yayın parametrelerinin doğru girilmesi gerekiyor. Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV ve TV8 başta olmak üzere ulusal kanallar ile haber, spor, çocuk, belgesel, müzik, yerel ve tematik kanallar Türksat üzerinde farklı transponderlerde yer alıyor. Kanallar, Türksat 4A frekans bilgileri tek tek girilerek manuel olarak bulunabildiği gibi şebeke araması veya otomatik tarama yoluyla toplu olarak da yüklenebiliyor. İşte, 2026 Türksat 4A kanal frekansları ve uydu ayarları ile Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV ve TV8 frekans bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 16:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Televizyon yayınlarını uydu üzerinden izleyen kullanıcılar için kanal frekanslarının doğru tanımlanması, kesintisiz yayın alınabilmesi açısından önem taşıyor. Türksat 4A’da yer alan televizyon kanalları, farklı frekans ve yayın parametrelerine sahip transponderler üzerinden yayın yapıyor. Frekanslar zaman içinde değişebildiği için bazı kanalların yeniden aranması ve kanal listesine eklenmesi gerekebiliyor. Bu işlem, televizyon veya uydu alıcısında manuel frekans girişi, şebeke araması ya da otomatik kanal taramasıyla yapılabiliyor. Ulusal kanalların yanı sıra haber, spor, çocuk, belgesel, müzik ve yerel yayınlara ulaşmak için gerekli Türksat 4A kanal frekansları ve uydu ayarlarını haberimizde derledik. İşte, 2026 Türksat 4A frekansları ile Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV, TV8 uydu, frekans, sembol oranı, polarizasyon ve FEC bilgileri…

        2

        SHOW TV FREKANS BİLGİLERİ

        SHOW TV HD (UYDU)

        Uydu: Türksat 4A 42° Doğu

        Frekans: 12303 MHz

        Polarizasyon: Vertical (Dikey)

        Symbol Rate: 27.500 Msym/s

        FEC Rate: 3/4

        SHOWTÜRK HD (UYDU)

        Uydu: Türksat 4A, 42° Doğu

        Frekans: 11844 MHz

        Polarizasyon: Vertical (Dikey)

        Symbol Rate: 10.833 Msym/s

        FEC Rate: 2/3

        SHOW MAX HD (UYDU)

        Uydu: Türksat 4A, 42° Doğu

        Frekans: 12303 MHz

        Polarizasyon: Vertical (Dikey)

        Symbol Rate: 27500 Msym/s

        FEC Rate: 3/4

        3

        TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

        TRT Türkiye Kapsama Alanı 1

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 11794 MHZ

        Sembol Oranı: 30000

        Polarizasyon: V (Dikey)

        FEC: 3/4

        TRT Türkiye Kapsama Alanı 2

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 11958 MHZ

        Sembol Oranı: 27500

        Polarizasyon: V (Dikey)

        FEC: 5/6

        TRT Doğu Kapsama Alanı

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 12092 MHZ

        Sembol Oranı: 27500

        Polarizasyon: H (Yatay)

        FEC: 5/6

        TRT Batı Kapsama Alanı

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 12226 MHZ

        Sembol Oranı: 27500

        Polarizasyon: V (Dikey)

        FEC: 3/4

        4

        TRT EBA HD

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 12458 MHZ

        Sembol Oranı: 27500

        Polarizasyon: H (Yatay)

        FEC: 2/3

        TRT EBA SD

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 12149 MHZ

        Sembol Oranı: 27500

        Polarizasyon: V (Dikey)

        FEC: 3/4

        5

        ATV FREKANS BİLGİLERİ

        Frekans: 12.207

        Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

        Sembol Oranı: 27500

        FEC: 3/4

        Modülasyon tipi: DVB-S2 8PSK

        6

        KANAL D FREKANS BİLGİLERİ

        Uydu: Türksat 4A

        TP: 16

        Kapsama: Türkiye

        Frekans: 12245 MHz 

        Polarizasyon: H (Yatay)

        Sembol oranı: 27500

        Modülasyon: DVB-S2 8PSK

        FEC: 5/6

        7

        STAR TV FREKANS BİLGİLERİ

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 12.015 MHhz

        Sembol Rate: 27.500

        Polarizasyon: Yatay (H)

        Symbol Rate: 27500 Ksym/s

        FEC: 3/4

        Yayın / Modülasyon: DVB-S2 / 8-PSK

        8

        NOW TV FREKANS BİLGİLERİ

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 11886

        Polarizasyon: Dikey (V)

        Sembol Oranı: 10833

        FEC: 2/3

        9

        TV8 FREKANS BİLGİLERİ

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 11901 MHz

        Polarizasyon: Vertical / Dikey (V)

        Symbol Rate: 12.500

        FEC: 2/3

        Yayın / Modülasyon: DVB-S2 / 8-PSK

        10

        TV100 FREKANS BİLGİLERİ

        Uydu: Türksat 5B

        Frekans: 11225

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol: 30000

        FEC: 3/4

        11

        KANAL 7 FREKANS BİLGİLERİ

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 12.457 MHZ

        Sembol: 27500

        Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

        FEC: 2/3

        12

        BEYAZ TV FREKANS BİLGİLERİ

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 11996 MHz

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı: 27500

        FEC: 3/4

        Yayın: DVB-S2 / 8-PSK

        13

        TÜRKSAT 4A FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

        Televizyon veya uydu alıcısında manuel kanal araması yapmak isteyenlerin Kurulum, Ayarlar veya Uydu Ayarları sekmesinden uygun bölüme tıkmaları gerekiyor.

        Türksat'ın resmi açıklamasına göre manuel tarama için kullanılabilecek iki yayın parametresi bulunuyor:

        1. Frekans: 12380 MHz
        Polarizasyon: Dikey (V)
        Sembol Oranı: 27500
        FEC: 3/4

        2. Frekans: 12423 MHz
        Polarizasyon: Yatay (H)
        Sembol Oranı: 30000
        FEC: 3/4

        Bu bilgilerden uygun olan frekans cihazın TP/Transponder veya Manuel Kanal Arama bölümüne girildikten sonra arama başlatılmalı. En önemli noktalardan biri ise "Şebeke Arama", "Ağ Arama" veya "Network Search" seçeneğinin açık olması. Türksat da manuel frekans bilgilerinin girilmesinin ardından şebeke taraması yapılmasını öneriyor.

        14

        MANUEL KANAL ARAMA ADIMLARI

        1. Kumandanın Menü veya Home tuşuna basın.

        2. Kurulum veya Ayarlar bölümüne girin.

        3. Uydu Ayarları veya Kanal Ekle bölümüne ilerleyin.

        4. Transponder (TP) veya Manuel Arama kısmını açın.

        5. Güncel şebeke arama parametrelerini (Örneğin Frekans 12380 MHz, Dikey-V, Sembol Oranı 27500) yazın.

        6. Şebeke Tarama (Ağ/NIT) seçeneğini açık hale getirin.

        7. Ara veya Tara tuşuna basarak işlemi tamamlayın.

        8. Tarama tamamlandığında bulunan kanalları kaydedin.

        Burada televizyonun marka ve modeline göre menü isimlerinin farklı olabileceğini unutmamak gerekiyor. Örneğin bazı cihazlarda "Manuel Arama" yerine "Tek TP Arama", "Transponder Ekle" veya "Uydu Kanal Arama" ifadeleri kullanılabiliyor.

        15

        TÜRKSAT RESMİ FREKANS LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        #turksat 4a
        #frekans
        #uydu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        O anları anlattı
        O anları anlattı
        Trump'tan Umman'a da tehdit
        Trump'tan Umman'a da tehdit
        Şiddetli rüzgar, oyun parkını savurdu! 3 çocuk yaralandı!
        Şiddetli rüzgar, oyun parkını savurdu! 3 çocuk yaralandı!
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Türkiye adına bir ilk
        Türkiye adına bir ilk
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?