Türksat 4A kanal frekansları 2026 - Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV, TV8 Türksat 4A frekans bilgileri ve uydu ayarları
Türksat 4A frekansları ve Türksat uydu ayarları, televizyon ve uydu alıcısında kanal kurulumu yapmak, eksik kanalları bulmak ve kanal listesini güncellemek isteyen kullanıcılar için önem taşıyor. Kurulum sırasında frekans, polarizasyon, sembol oranı ve diğer yayın parametrelerinin doğru girilmesi gerekiyor. Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV ve TV8 başta olmak üzere ulusal kanallar ile haber, spor, çocuk, belgesel, müzik, yerel ve tematik kanallar Türksat üzerinde farklı transponderlerde yer alıyor. Kanallar, Türksat 4A frekans bilgileri tek tek girilerek manuel olarak bulunabildiği gibi şebeke araması veya otomatik tarama yoluyla toplu olarak da yüklenebiliyor. İşte, 2026 Türksat 4A kanal frekansları ve uydu ayarları ile Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV ve TV8 frekans bilgileri...
Televizyon yayınlarını uydu üzerinden izleyen kullanıcılar için kanal frekanslarının doğru tanımlanması, kesintisiz yayın alınabilmesi açısından önem taşıyor. Türksat 4A’da yer alan televizyon kanalları, farklı frekans ve yayın parametrelerine sahip transponderler üzerinden yayın yapıyor. Frekanslar zaman içinde değişebildiği için bazı kanalların yeniden aranması ve kanal listesine eklenmesi gerekebiliyor. Bu işlem, televizyon veya uydu alıcısında manuel frekans girişi, şebeke araması ya da otomatik kanal taramasıyla yapılabiliyor. Ulusal kanalların yanı sıra haber, spor, çocuk, belgesel, müzik ve yerel yayınlara ulaşmak için gerekli Türksat 4A kanal frekansları ve uydu ayarlarını haberimizde derledik. İşte, 2026 Türksat 4A frekansları ile Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV, TV8 uydu, frekans, sembol oranı, polarizasyon ve FEC bilgileri…
SHOW TV FREKANS BİLGİLERİ
SHOW TV HD (UYDU)
Uydu: Türksat 4A 42° Doğu
Frekans: 12303 MHz
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
Symbol Rate: 27.500 Msym/s
FEC Rate: 3/4
SHOWTÜRK HD (UYDU)
Uydu: Türksat 4A, 42° Doğu
Frekans: 11844 MHz
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
Symbol Rate: 10.833 Msym/s
FEC Rate: 2/3
SHOW MAX HD (UYDU)
Uydu: Türksat 4A, 42° Doğu
Frekans: 12303 MHz
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
Symbol Rate: 27500 Msym/s
FEC Rate: 3/4
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT Türkiye Kapsama Alanı 1
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794 MHZ
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 3/4
TRT Türkiye Kapsama Alanı 2
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11958 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 5/6
TRT Doğu Kapsama Alanı
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12092 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: H (Yatay)
FEC: 5/6
TRT Batı Kapsama Alanı
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12226 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 3/4
TRT EBA HD
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12458 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: H (Yatay)
FEC: 2/3
TRT EBA SD
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12149 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 3/4
ATV FREKANS BİLGİLERİ
Frekans: 12.207
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4
Modülasyon tipi: DVB-S2 8PSK
KANAL D FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
TP: 16
Kapsama: Türkiye
Frekans: 12245 MHz
Polarizasyon: H (Yatay)
Sembol oranı: 27500
Modülasyon: DVB-S2 8PSK
FEC: 5/6
STAR TV FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12.015 MHhz
Sembol Rate: 27.500
Polarizasyon: Yatay (H)
Symbol Rate: 27500 Ksym/s
FEC: 3/4
Yayın / Modülasyon: DVB-S2 / 8-PSK
NOW TV FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11886
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 10833
FEC: 2/3
TV8 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11901 MHz
Polarizasyon: Vertical / Dikey (V)
Symbol Rate: 12.500
FEC: 2/3
Yayın / Modülasyon: DVB-S2 / 8-PSK
TV100 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 5B
Frekans: 11225
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol: 30000
FEC: 3/4
KANAL 7 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12.457 MHZ
Sembol: 27500
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
FEC: 2/3
BEYAZ TV FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11996 MHz
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4
Yayın: DVB-S2 / 8-PSK
TÜRKSAT 4A FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
Televizyon veya uydu alıcısında manuel kanal araması yapmak isteyenlerin Kurulum, Ayarlar veya Uydu Ayarları sekmesinden uygun bölüme tıkmaları gerekiyor.
Türksat'ın resmi açıklamasına göre manuel tarama için kullanılabilecek iki yayın parametresi bulunuyor:
1. Frekans: 12380 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4
2. Frekans: 12423 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
Bu bilgilerden uygun olan frekans cihazın TP/Transponder veya Manuel Kanal Arama bölümüne girildikten sonra arama başlatılmalı. En önemli noktalardan biri ise "Şebeke Arama", "Ağ Arama" veya "Network Search" seçeneğinin açık olması. Türksat da manuel frekans bilgilerinin girilmesinin ardından şebeke taraması yapılmasını öneriyor.
MANUEL KANAL ARAMA ADIMLARI
1. Kumandanın Menü veya Home tuşuna basın.
2. Kurulum veya Ayarlar bölümüne girin.
3. Uydu Ayarları veya Kanal Ekle bölümüne ilerleyin.
4. Transponder (TP) veya Manuel Arama kısmını açın.
5. Güncel şebeke arama parametrelerini (Örneğin Frekans 12380 MHz, Dikey-V, Sembol Oranı 27500) yazın.
6. Şebeke Tarama (Ağ/NIT) seçeneğini açık hale getirin.
7. Ara veya Tara tuşuna basarak işlemi tamamlayın.
8. Tarama tamamlandığında bulunan kanalları kaydedin.
Burada televizyonun marka ve modeline göre menü isimlerinin farklı olabileceğini unutmamak gerekiyor. Örneğin bazı cihazlarda "Manuel Arama" yerine "Tek TP Arama", "Transponder Ekle" veya "Uydu Kanal Arama" ifadeleri kullanılabiliyor.