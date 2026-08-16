Türksat 4A yeni uydu frekans ayarları 2026: Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Kanal D, NOW TV, TV8 frekans bilgileri
Türksat 4A üzerinden yayın alan televizyonlarda kanal listesinin güncellenmesiyle birlikte frekans ayarlama işlemi yeniden gündeme geldi. Özellikle Show TV, TRT 1, ATV, TV100, Star TV, Kanal D, NOW TV ve TV8 frekans bilgileri yeni uydu güncelleme işleminin ardından kanalların yeniden bulunabilmesi için bazı televizyonlarda manuel kanal araması yapılması gerekebiliyor. Yeni uydu frekans bilgileri, televizyon kanal ayarlama işlemi yapmak isteyen kullanıcıların gündemindeki yerini koruyor. Peki Türksat 4A uydu frekans ayarları nasıl yapılır, yeni uydu güncelleme frekansı nedir, kanal frekansı nasıl değiştirilir? İşte Türksat 4A yeni frekans bilgileri ve televizyon kanal ayarlama detayları...
Uydu yayıncılığında yeni bir döneme geçiş yapıldı. Türksat 3A uydusu, yayınlarını 4A uydusu üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Uydu yayınlarında yapılan güncellemeler sonrasında bazı kanalların eski frekans bilgileriyle izlenememesi mümkün olabiliyor. Böyle durumlarda uydu alıcısının veya televizyonun kanal arama menüsünden yeni frekans bilgileri girilerek tarama yapılabiliyor. Kullanıcılar ayrıca cihazlarında TKGS güncelleme özelliği bulunuyorsa kanal listesinin otomatik olarak güncellenmesini sağlayabiliyor. Show TV'den TRT 1'e, ATV'den Kanal D ve NOW TV'ye kadar birçok kanal için yeni uydu frekans ayarları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Türksat 4A uydu frekans ayarları nasıl yapılır, yeni uydu güncelleme frekansı nedir, kanal frekansı nasıl değiştirilir? İşte yeni uydu frekans ayarları, kanal arama ve frekans değiştirme işlemleri hakkında merak edilenler...
TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSLARI 2026
Türksat 4A üzerinden televizyon kanallarını izleyen kullanıcıların kanal listelerinde sorun yaşaması halinde uydu güncelleme ve frekans ayarlama işlemlerini kontrol etmesi gerekiyor. Kanalın yayın yaptığı güncel teknik değerler, ilgili kanalın resmi yayın bilgileri veya Türksat kanal arama sistemi üzerinden takip edilebilir.
Türksat 4A uydu frekansları arasında ATV frekans, Kanal D frekans, NOW TV frekans, TV8 frekans ve Star TV frekans bilgileri de izleyicilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor.
SHOW TV, TRT 1, ATV, STAR TV VE KANAL D FREKANSLARI
Televizyon kullanıcıları özellikle ulusal kanalların yayın bilgilerini sık sık araştırıyor. Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Kanal D ve NOW TV gibi kanalların televizyon kanal listesinde bulunmaması halinde manuel kanal taraması yapılabiliyor.
Kanal araması sırasında uydu olarak Türksat 4A seçildikten sonra ilgili kanalın güncel frekans bilgileri cihaza giriliyor. Böylece kanal frekansı üzerinden manuel arama gerçekleştirilebiliyor.
YENİ UYDU FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
Yeni uydu frekans ayarı yapmak isteyen kullanıcıların öncelikle televizyon veya uydu alıcısının Menü bölümüne girmesi gerekiyor. Cihazın marka ve modeline göre menü isimleri değişebilse de genel olarak şu adımlar izleniyor:
Menü bölümünü açın.
Kurulum/Uydu Ayarları seçeneğine girin.
Türksat 4A uydusunu seçin.
Manuel Arama/TP Arama bölümünü açın.
İlgili kanalın güncel frekans bilgilerini girin.
Kanal Ara/Tarama seçeneğine basın.
Arama tamamlandıktan sonra kanalı listeye kaydedin.
Bu işlemle televizyon kanal ayarlama işlemi manuel olarak tamamlanabiliyor.
TKGS GÜNCELLEME FREKANSI NEDİR?
TKGS, uydu alıcılarında kanal ve frekans bilgilerinin otomatik olarak güncellenmesini sağlayan sistemlerden biri. Televizyon veya uydu alıcısında TKGS desteği bulunuyorsa kullanıcılar kanal listesini manuel olarak düzenlemek yerine otomatik güncelleme seçeneğini kullanabiliyor.
Bu nedenle yeni uydu güncelleme frekansı arayan kullanıcıların cihazlarında TKGS güncelleme özelliğinin bulunup bulunmadığını kontrol etmesi faydalı oluyor. TKGS destekli cihazlarda kanal bilgilerindeki güncellemeler otomatik olarak alınabiliyor.
UYDU GÜNCELLEME VE KANAL AYARLAMA NEDEN YAPILIR?
Uydu yayınlarında yapılan teknik değişiklikler veya kanal frekanslarının güncellenmesi nedeniyle televizyonlarda kanal listesi değişebiliyor. Bazı durumlarda kanal tamamen kaybolurken bazı kanallarda görüntü veya sinyal problemi yaşanabiliyor.
Böyle durumlarda uydu güncelleme, frekans ayarlama veya otomatik kanal taraması yapılması gerekiyor. Kullanıcılar yeni frekans bilgilerini doğru şekilde girerek televizyon kanal ayarlama işlemini tamamlayabiliyor.
YENİ UYDU FREKANSLARI İÇİN TKGS VE MANUEL ARAMA
Televizyonunda TKGS özelliği bulunan kullanıcılar otomatik kanal güncellemesini tercih edebilirken, bu özelliği bulunmayan cihazlarda manuel frekans ayarlama yöntemi kullanılabiliyor. Manuel aramada doğru uydu, frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerinin girilmesi gerekiyor.
Kanal taraması tamamlandıktan sonra Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Kanal D, NOW TV, TV8 ve Kanal 7 gibi kanalların yayın listesinde olup olmadığı kontrol edilebilir.
SHOW TV HD (UYDU)
Uydu: Türksat 4A 42° Doğu
Frekans: 12303 MHz
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
Symbol Rate: 27.500 Msym/s
FEC Rate: 3/4
SHOWTÜRK HD (UYDU)
Uydu: Türksat 4A, 42° Doğu
Frekans: 11844 MHz
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
Symbol Rate: 10.833 Msym/s
FEC Rate: 2/3
TRT TÜRKİYE KAPSAMA ALANI 1
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794 MHZ
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 3/4
TRT TÜRKİYE KAPSAMA ALANI 2
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11958 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 5/6
TRT DOĞU KAPSAMA ALANI
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12092 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: H (Yatay)
FEC: 5/6
TRT BATI KAPSAMA ALANI
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12226 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 3/4
ATV HD FREKANS BİLGİLERİ NELER?
ATV HD yayını da Türksat 4A üzerinde 12053 MHz frekansından yayın yapıyor. ATV HD için polarizasyon H (Yatay), Symbol Rate 27500 ve FEC 5/6 olarak kullanılıyor. Türksat'ın güncel listesinde ATV HD'nin V-PID değeri 1305, A-PID değeri ise 1405 olarak gösteriliyor.
KANAL D YENİ FREKANSI HANGİSİ?
Kanal D HD yayınını Türksat 4A üzerinden izlemek isteyenlerin kullanacağı güncel frekans bilgileri 12245 MHz, H (Yatay), 27500 ve 5/6 olarak öne çıkıyor.
Kanal D'nin Türksat 4A üzerindeki diğer yayınında ise 11976 MHz, H (Yatay), 27500 ve 5/6 bilgileri kullanılıyor.
Frekans bilgilerinin uydu alıcısına doğru şekilde girilmesinin ardından kanal taraması yapılarak yayınların kanal listesine eklenmesi sağlanabiliyor.
NOW TV YENİ FREKANSI HANGİSİ?
NOW TV HD yayınını Türksat 4A üzerinden izlemek isteyenler için güncel bilgiler 12329 MHz, H (Yatay), 6666 Symbol Rate ve 2/3 FEC olarak öne çıkıyor. NOW'ın resmi uydu bilgilerinde HD yayın için bu değerler yer alıyor.
NOW TV'nin SD yayını için ise 12336 MHz, H (Yatay), 5520 Symbol Rate ve 3/4 FEC bilgileri kullanılıyor.
*Türksat'ın resmi frekans listesinde NOW TV HD yayını 12328 MHz olarak yer alırken, NOW TV'nin kendi resmi uydu bilgilerinde HD yayın frekansı 12329 MHz olarak belirtiliyor. Kanal ayarı yapılırken NOW TV'nin resmi uydu bilgileri esas alınabilir.
STAR TV YENİ FREKANSI HANGİSİ?
Star TV'nin Türksat 4A üzerinden kullanılan frekansı 12015 MHz'dir. Polarizasyon H (Yatay), Symbol Rate 27500 ve FEC değeri 5/6 olarak belirtiliyor.
TV8 YENİ FREKANS BİLGİLERİ 2026
TV8'in Türksat 4A uydusu üzerinden kullanılacak yeni frekans bilgileri şöyle:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11901 MHz
Polarizasyon: Vertical / Dikey (V)
Symbol Rate: 12.500
FEC: 2/3
Yayın / Modülasyon: DVB-S2 / 8-PSK