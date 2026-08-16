TKGS GÜNCELLEME FREKANSI NEDİR?

TKGS, uydu alıcılarında kanal ve frekans bilgilerinin otomatik olarak güncellenmesini sağlayan sistemlerden biri. Televizyon veya uydu alıcısında TKGS desteği bulunuyorsa kullanıcılar kanal listesini manuel olarak düzenlemek yerine otomatik güncelleme seçeneğini kullanabiliyor.

Bu nedenle yeni uydu güncelleme frekansı arayan kullanıcıların cihazlarında TKGS güncelleme özelliğinin bulunup bulunmadığını kontrol etmesi faydalı oluyor. TKGS destekli cihazlarda kanal bilgilerindeki güncellemeler otomatik olarak alınabiliyor.