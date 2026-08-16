TÜRKSAT 4A YENİ FREKANSLAR: Show TV TRT1 ATV Star TV Kanal D NOW TV || Televizyonda frekans ayarları nasıl yapılır?
Türksat 4A yeni frekans bilgileri, geçtiğimiz gece kanalların Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçmesinin ardından bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere birçok ulusal kanal gibi Show TV TRT1 ATV Star TV Kanal D NOW TV frekans ayarları da Tüksat 4A'ya geçişle birlikte değişti. Peki, televizyonda frekans ayarları nasıl yapılır? İşte merak edilip araştırılan Türksat 4A TRT1 ATV Star TV Kanal D NOW TV Show TV yeni frekans bilgileri ve "Frkans ayarları nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...
Türksat 3A uydusundaki televizyon ve radyo yayınlarının yeni nesil Türksat uydularına aktarılması için geri sayım başladı. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre yayın aktarımı, 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece gerçekleşti. Türksat Kanal Güncelleme Sistemi - TKGS bulunmayan cihazlar için kullanıcılar manuel değişim yaparak kanallara yeniden erişim sağlayabilecekler. Birçok kanal gibi Show TV TRT1 ATV Star TV Kanal D NOW TV frekans ayarları da değişti. Peki, Frkans ayarları nasıl yapılır? İşte Türksat 4A TRT1 ATV Star TV Kanal D NOW TV Show TV yeni frekans bilgileri...
FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?
Uydu alıcınızda yeni kanalları bulmak veya mevcut kanal listesini güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
1. Uydu Kurulum Menüsünü Açın
Uydu alıcınızın kumandasındaki Menu, Menü veya Settings (Ayarlar) tuşuna basın. Açılan menüden cihazınıza göre Kurulum, Kanal Ayarları, Uydu Ayarları ya da Yayın Ayarları bölümüne girin.
2. Transponder (TP) Menüsüne Geçin
Kurulum ekranında TP Listesi, Transponder Listesi, Transponder Ekle veya Manuel Kanal Arama seçeneklerinden uygun olanı seçin.
Uydu bölümünde Türksat 4A veya cihazınızda bu şekilde gösteriliyorsa Türksat 3A/4A seçili olmalıdır.
3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın
Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:
Frekans: Örneğin 12245 MHz
Polarizasyon: Yatay (H) veya Dikey (V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): Örneğin 27500 veya 30000
FEC: Otomatik, 5/6 veya 3/4
Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.
4. Şebeke Aramasını Etkinleştirin
Arama seçenekleri içerisinde bulunan Şebeke Araması (Network Search/Network Scan) özelliğini Açık (On) konumuna getirin.
Şebeke araması, seçtiğiniz transponder üzerinden uydu yayın bilgilerinin taranmasını ve bağlantılı diğer transponderlerde bulunan kanalların da otomatik olarak bulunmasını sağlar. Bu nedenle çok sayıda kanalı tek tek frekans girerek aramak yerine bu seçenekten yararlanabilirsiniz.
5. Kanal Taramasını Başlatın
Tüm ayarları kontrol ettikten sonra Aramayı Başlat, Kanal Ara veya OK seçeneğine basın.
Uydu alıcısı, belirlediğiniz frekans üzerinden tarama yaparak bulduğu kanalları kanal listenize ekleyecektir. Tarama tamamlandığında değişiklikleri Kaydet seçeneğiyle onaylayarak menüden çıkabilirsiniz.
Pratik Yöntem: Şebeke Aramasıyla Kanal Güncelleme
Kanalları tek tek aramak yerine Türksat'ın güncelleme amacıyla kullanılan frekanslarından birini girip Şebeke Araması özelliğini etkinleştirmek daha pratik olabilir.
Örnek olarak:
12380 MHz — Dikey (V) — 27500
12423 MHz — Yatay (H) — 30000
Bu frekanslardan uygun olanını girerek şebeke taramasını başlatabilir ve uydu alıcınızın desteklediği ölçüde güncel kanal listesinin otomatik olarak taranmasını sağlayabilirsiniz.
Not: Uydu alıcısının menü isimleri ve kumanda üzerindeki tuşlar marka ve modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca frekans bilgileri zaman içinde değişebileceğinden, işlem sırasında kanalın veya yayın platformunun güncel teknik bilgilerini kullanmanız gerekir.
SHOW TV HD (UYDU)
Uydu: Türksat 4A 42° Doğu
Frekans: 12303 MHz
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
Symbol Rate: 27.500 Msym/s
FEC Rate: 3/4
SHOWTÜRK HD (UYDU)
Uydu: Türksat 4A, 42° Doğu
Frekans: 11844 MHz
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
Symbol Rate: 10.833 Msym/s
FEC Rate: 2/3
TRT TÜRKİYE KAPSAMA ALANI 1
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794 MHZ
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 3/4
TRT TÜRKİYE KAPSAMA ALANI 2
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11958 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 5/6
TRT DOĞU KAPSAMA ALANI
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12092 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: H (Yatay)
FEC: 5/6
TRT BATI KAPSAMA ALANI
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12226 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 3/4
ATV HD FREKANS BİLGİLERİ NELER?
ATV HD yayını da Türksat 4A üzerinde 12053 MHz frekansından yayın yapıyor. ATV HD için polarizasyon H (Yatay), Symbol Rate 27500 ve FEC 5/6 olarak kullanılıyor. Türksat'ın güncel listesinde ATV HD'nin V-PID değeri 1305, A-PID değeri ise 1405 olarak gösteriliyor.
KANAL D YENİ FREKANSI HANGİSİ?
Kanal D HD yayınını Türksat 4A üzerinden izlemek isteyenlerin kullanacağı güncel frekans bilgileri 12245 MHz, H (Yatay), 27500 ve 5/6 olarak öne çıkıyor.
Kanal D'nin Türksat 4A üzerindeki diğer yayınında ise 11976 MHz, H (Yatay), 27500 ve 5/6 bilgileri kullanılıyor.
Frekans bilgilerinin uydu alıcısına doğru şekilde girilmesinin ardından kanal taraması yapılarak yayınların kanal listesine eklenmesi sağlanabiliyor.
NOW TV YENİ FREKANSI HANGİSİ?
NOW TV HD yayınını Türksat 4A üzerinden izlemek isteyenler için güncel bilgiler 12329 MHz, H (Yatay), 6666 Symbol Rate ve 2/3 FEC olarak öne çıkıyor. NOW'ın resmi uydu bilgilerinde HD yayın için bu değerler yer alıyor.
NOW TV'nin SD yayını için ise 12336 MHz, H (Yatay), 5520 Symbol Rate ve 3/4 FEC bilgileri kullanılıyor.
*Türksat'ın resmi frekans listesinde NOW TV HD yayını 12328 MHz olarak yer alırken, NOW TV'nin kendi resmi uydu bilgilerinde HD yayın frekansı 12329 MHz olarak belirtiliyor. Kanal ayarı yapılırken NOW TV'nin resmi uydu bilgileri esas alınabilir.
STAR TV YENİ FREKANSI HANGİSİ?
Star TV'nin Türksat 4A üzerinden kullanılan frekansı 12015 MHz'dir. Polarizasyon H (Yatay), Symbol Rate 27500 ve FEC değeri 5/6 olarak belirtiliyor.