TUS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI: ÖSYM TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
2026 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte binlerce hekim için sonuç bekleyişi başladı. Uzmanlık eğitimlerini sürdürecekleri branş ve kurumları belirlemek üzere tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiren adaylar, 7 Ekim gecesi sona eren başvuru döneminin ardından yerleştirme sonuçlarına odaklandı. Mesleki kariyerlerinde yeni bir döneme adım atmaya hazırlanan hekimler, ÖSYM'den gelecek duyuruyu yakından takip ediyor. Peki, 2026 TUS 2. dönem tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak? TUS yerleştirme sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve tercih sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Uzmanlık alanlarını belirlemek için 2026 TUS 2. dönem yerleştirme sürecine katılan hekimler, tercih sonuçlarının ilan edileceği tarihi araştırıyor. ÖSYM tarafından 7 Ekim'de tamamlanan tercih işlemlerinin ardından adayların dikkati sonuç duyurusuna çevrildi. Tercih ettikleri branşlarda ve sağlık kurumlarında uzmanlık eğitimi almaya hazırlanan doktorlar, yerleştirme işlemlerinin hangi tarihte tamamlanacağını ve sonuçların nasıl görüntüleneceğini merak ediyor. Peki, 2026 TUS 2. dönem tercih sonuçları belli oldu mu, ÖSYM sonuçları hangi gün açıklayacak? İşte TUS yerleştirme sonuçlarının öğrenilebileceği sorgulama ekranı ve sürece ilişkin son bilgiler...
2026 TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ TAMAMLANDI
ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, 2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem tercih işlemleri 30 Eylül 2026 tarihinde başladı. Adaylara, uzmanlık eğitimi almak istedikleri branşları ve sağlık kuruluşlarını belirlemeleri için 7 Ekim'e kadar süre verildi. Tercih listelerini oluşturan hekimler, başvurularını 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin elektronik sistemi üzerinden tamamladı. Böylece bir haftalık tercih dönemi sona ererken adaylar için yerleştirme sonuçlarını bekleme süreci başladı.
TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TUS yerleştirme sonuçlarının duyurulacağı tarihe ilişkin ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Önceki dönemlerde sonuçların tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 10 ila 15 gün içinde ilan edilmesi, bu yılın takvimine yönelik beklentileri de şekillendiriyor.
Bu doğrultuda, 7 Ekim'de sona eren 2026 TUS 2. dönem tercihlerinin sonuçlarının 15-20 Ekim tarihleri arasında erişime açılabileceği tahmin ediliyor.
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edilmesinin ardından https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak yerleştirme durumlarını görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında, adayların tercih ettikleri uzmanlık alanlarından ve sağlık kurumlarından herhangi birine yerleşip yerleşmediklerine ilişkin bilgiler yer alacak.