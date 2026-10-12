Uzmanlık alanlarını belirlemek için 2026 TUS 2. dönem yerleştirme sürecine katılan hekimler, tercih sonuçlarının ilan edileceği tarihi araştırıyor. ÖSYM tarafından 7 Ekim'de tamamlanan tercih işlemlerinin ardından adayların dikkati sonuç duyurusuna çevrildi. Tercih ettikleri branşlarda ve sağlık kurumlarında uzmanlık eğitimi almaya hazırlanan doktorlar, yerleştirme işlemlerinin hangi tarihte tamamlanacağını ve sonuçların nasıl görüntüleneceğini merak ediyor. Peki, 2026 TUS 2. dönem tercih sonuçları belli oldu mu, ÖSYM sonuçları hangi gün açıklayacak? İşte TUS yerleştirme sonuçlarının öğrenilebileceği sorgulama ekranı ve sürece ilişkin son bilgiler...