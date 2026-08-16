TV100 CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ: TV100 frekans ayarı nasıl yapılır? TV100 Türksat 4A güncel frekans ayarları...
TV100 kanalını uydu üzerinden izleyenler için frekans ayarlarında değişiklik gündeme geldi. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçilmesiyle birlikte bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanal bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor. TKGS özelliği bulunan cihazlarda yeni ayarlar otomatik olarak yüklenirken, bu sistemi desteklemeyen alıcılarda frekans değerlerinin manuel olarak tanımlanması gerekiyor. TV100 yayınını kesintisiz takip etmek isteyen izleyiciler ise güncel frekans, Polarizasyon, Symbol Rate ve FEC Rate bilgilerini araştırıyor. İşte TV100 canlı yayın bilgileri ve Türksat 4A üzerindeki güncel uydu ayarları…
15 Ağustos gecesi gerçekleştirilen uydu değişikliğinin ardından TV100’ün yayın ayarları da izleyicilerin gündemine taşındı. Türksat 3A’dan Türksat 4A’ya geçiş sonrası bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalın yeniden aranması ya da frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebiliyor. TKGS destekli cihazlarda bu işlem sistem tarafından otomatik olarak yapılırken, diğer alıcılarda yeni değerlerin manuel olarak girilmesi gerekiyor. TV100’ü kesintisiz izlemek isteyenler ise güncel frekans, Polarizasyon, Symbol Rate ve FEC Rate bilgilerini araştırıyor. İşte TV100 canlı yayın seçenekleri ve Türksat 4A’daki güncel uydu ayarları…
TV100 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ
UYDU: TÜRKSAT 5B
FREKANS: 11225
POLARİZASYON: V
SEMBOL: 30000
FEC: 3/4
TV100 ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
TV100, şifreleme olmadan yayın yapan ücretsiz kanallar arasında bulunuyor.
Türksat uydusuna bağlı bir uydu alıcısı bulunan izleyiciler, herhangi bir abonelik ücreti ödemeden TV100 yayınlarına erişebiliyor. Kanal, Free To Air (FTA) sistemiyle yayın yaptığı için ek paket veya özel üyelik gerektirmiyor.
FREKANS BİLGİLERİ NASIL DEĞİŞİR?
Uydu alıcınızda yeni kanalları bulmak veya mevcut kanal listesini güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
1. Uydu Kurulum Menüsünü Açın
Uydu alıcınızın kumandasındaki Menu, Menü veya Settings (Ayarlar) tuşuna basın. Açılan menüden cihazınıza göre Kurulum, Kanal Ayarları, Uydu Ayarları ya da Yayın Ayarları bölümüne girin.
2. Transponder (TP) Menüsüne Geçin
Kurulum ekranında TP Listesi, Transponder Listesi, Transponder Ekle veya Manuel Kanal Arama seçeneklerinden uygun olanı seçin.
Uydu bölümünde Türksat 4A veya cihazınızda bu şekilde gösteriliyorsa Türksat 3A/4A seçili olmalıdır.
3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın
Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:
Frekans: Örneğin 12245 MHz
Polarizasyon: Yatay (H) veya Dikey (V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): Örneğin 27500 veya 30000
FEC: Otomatik, 5/6 veya 3/4
Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.
4. Şebeke Aramasını Etkinleştirin
Arama seçenekleri içerisinde bulunan Şebeke Araması (Network Search/Network Scan) özelliğini Açık (On) konumuna getirin.
Şebeke araması, seçtiğiniz transponder üzerinden uydu yayın bilgilerinin taranmasını ve bağlantılı diğer transponderlerde bulunan kanalların da otomatik olarak bulunmasını sağlar. Bu nedenle çok sayıda kanalı tek tek frekans girerek aramak yerine bu seçenekten yararlanabilirsiniz.
5. Kanal Taramasını Başlatın
Tüm ayarları kontrol ettikten sonra Aramayı Başlat, Kanal Ara veya OK seçeneğine basın.
Uydu alıcısı, belirlediğiniz frekans üzerinden tarama yaparak bulduğu kanalları kanal listenize ekleyecektir. Tarama tamamlandığında değişiklikleri Kaydet seçeneğiyle onaylayarak menüden çıkabilirsiniz.