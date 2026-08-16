TV100 CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ: TV100 frekans ayarı nasıl yapılır? TV100 Türksat 4A güncel frekans ayarları...

15 Ağustos gecesi gerçekleştirilen uydu değişikliğinin ardından TV100’ün yayın ayarları da izleyicilerin gündemine taşındı. Türksat 3A’dan Türksat 4A’ya geçiş sonrası bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalın yeniden aranması ya da frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebiliyor. TKGS destekli cihazlarda bu işlem sistem tarafından otomatik olarak yapılırken, diğer alıcılarda yeni değerlerin manuel olarak girilmesi gerekiyor. TV100’ü kesintisiz izlemek isteyenler ise güncel frekans, Polarizasyon, Symbol Rate ve FEC Rate bilgilerini araştırıyor. İşte TV100 canlı yayın seçenekleri ve Türksat 4A’daki güncel uydu ayarları…