TV100 FREKANS AYARLARI | Galatasaray-Villarreal maçı TV100 şifreli mi, şifresiz mi? TV100 D-Smart kaçıncı kanalda?
Galatasaray ile Villarreal arasındaki hazırlık maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverlerin gözü TV100'ün yayın bilgilerine çevrildi. Karşılaşmanın ekrana geleceği kanalın uydu ve dijital platformlardaki konumu ile yayının şifreli olup olmadığı merak konusu oldu. Peki TV100 şifresiz mi yayın yapıyor, Galatasaray - Villarreal maçı hangi platformlardan izlenebilecek ve TV100 D-Smart'ta kaçıncı kanalda yer alıyor? İşte maç yayınına dair merak edilen tüm detaylar...
Galatasaray’ın Villarreal ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının yayın detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Mücadelenin TV100 ekranlarından yayınlanacağının açıklanmasının ardından kanalın Türksat, D-Smart ve dijital platformlardaki erişim bilgileri araştırılmaya başlandı. Özellikle yayının şifreli olup olmadığı ve D-Smart’taki kanal numarası merak ediliyor. Peki Galatasaray - Villarreal maçı TV100’den ücretsiz izlenebilecek mi, kanal hangi platformlarda yer alıyor? İşte canlı yayın seçenekleri ve frekans bilgileri...
TV100 ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
TV100, şifreleme olmadan yayın yapan ücretsiz kanallar arasında bulunuyor.
Türksat uydusuna bağlı bir uydu alıcısı bulunan izleyiciler, herhangi bir abonelik ücreti ödemeden TV100 yayınlarına erişebiliyor. Kanal, Free To Air (FTA) sistemiyle yayın yaptığı için ek paket veya özel üyelik gerektirmiyor.
TV100 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: TÜRKSAT 4A (42° Doğu)
Frekans: 11837 - 12729 MHz
Sembol Oranı: 30.000
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 2/3
MPEG: MPEG-4