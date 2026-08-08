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        Haberler Bilgi Spor TV100 FREKANS AYARLARI | Galatasaray-Villarreal maçı TV100 şifreli mi, şifresiz mi? TV100 D-Smart kaçıncı kanalda?

        TV100 FREKANS AYARLARI | Galatasaray-Villarreal maçı TV100 şifreli mi, şifresiz mi? TV100 D-Smart kaçıncı kanalda?

        Galatasaray ile Villarreal arasındaki hazırlık maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverlerin gözü TV100'ün yayın bilgilerine çevrildi. Karşılaşmanın ekrana geleceği kanalın uydu ve dijital platformlardaki konumu ile yayının şifreli olup olmadığı merak konusu oldu. Peki TV100 şifresiz mi yayın yapıyor, Galatasaray - Villarreal maçı hangi platformlardan izlenebilecek ve TV100 D-Smart'ta kaçıncı kanalda yer alıyor? İşte maç yayınına dair merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 19:18 Güncelleme:
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        Galatasaray’ın Villarreal ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının yayın detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Mücadelenin TV100 ekranlarından yayınlanacağının açıklanmasının ardından kanalın Türksat, D-Smart ve dijital platformlardaki erişim bilgileri araştırılmaya başlandı. Özellikle yayının şifreli olup olmadığı ve D-Smart’taki kanal numarası merak ediliyor. Peki Galatasaray - Villarreal maçı TV100’den ücretsiz izlenebilecek mi, kanal hangi platformlarda yer alıyor? İşte canlı yayın seçenekleri ve frekans bilgileri...

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        TV100 ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

        TV100, şifreleme olmadan yayın yapan ücretsiz kanallar arasında bulunuyor.

        Türksat uydusuna bağlı bir uydu alıcısı bulunan izleyiciler, herhangi bir abonelik ücreti ödemeden TV100 yayınlarına erişebiliyor. Kanal, Free To Air (FTA) sistemiyle yayın yaptığı için ek paket veya özel üyelik gerektirmiyor.

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        TV100 FREKANS BİLGİLERİ

        Uydu: TÜRKSAT 4A (42° Doğu)

        Frekans: 11837 - 12729 MHz

        Sembol Oranı: 30.000

        Polarizasyon: V (Dikey)

        FEC: 2/3

        MPEG: MPEG-4

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        TV100 D-SMART'TA KAÇINCI KANALDA?

        D-Smart platformunda TV100, 37. kanalda HD kalitesinde yayın yapmaktadır.

        Diğer dijital platformlarda TV100'ün kanal numaraları şöyle:

        Digitürk - 37. Kanal - HD

        Tivibu - 47. Kanal - HD

        KabloTV - 37. Kanal - HD

        Turkcell TV+ - 37. Kanal - HD

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