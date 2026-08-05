TV100 FREKANS AYARLARI: TV100 şifreli mi, şifresiz mi? Fenerbahçe Sturm Graz maçı TV100 D-Smart kaçıncı kanalda?
Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TV100'ün yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Uydu yayınının yanı sıra D-Smart ve farklı dijital platformlarda da izlenebilen kanalın şifreli olup olmadığı merak ediliyor. Peki TV100 şifresiz mi yayın yapıyor, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı nasıl izlenebilecek ve kanal D-Smart'ta kaçıncı sırada yer alıyor? İşte canlı yayına ilişkin ayrıntılar...
Fenerbahçe’nin Sturm Graz ile oynayacağı karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen taraftarların gündeminde TV100’ün yayın özellikleri yer alıyor. Uydu üzerinden izlenebilen kanalın şifreli olup olmadığı ve D-Smart platformundaki kanal numarası merak ediliyor. Peki TV100 yayınları ücretsiz mi, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı hangi kanaldan izlenecek ve TV100 D-Smart’ta kaçıncı kanalda bulunuyor? İşte yayın bilgilerine ilişkin ayrıntılar...
TV100 ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
TV100, şifreleme olmadan yayın yapan ücretsiz kanallar arasında bulunuyor.
Türksat uydusuna bağlı bir uydu alıcısı bulunan izleyiciler, herhangi bir abonelik ücreti ödemeden TV100 yayınlarına erişebiliyor. Kanal, Free To Air (FTA) sistemiyle yayın yaptığı için ek paket veya özel üyelik gerektirmiyor.
TV100 D-SMART'TA KAÇINCI KANALDA?
D-Smart platformunda TV100, 37. kanalda HD kalitesinde yayın yapmaktadır.
Diğer dijital platformlarda TV100'ün kanal numaraları şöyle:
Digitürk - 37. Kanal - HD
Tivibu - 47. Kanal - HD
KabloTV - 37. Kanal - HD
Turkcell TV+ - 37. Kanal - HD