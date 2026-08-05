TV100 FREKANS AYARLARI: TV100 şifreli mi, şifresiz mi? Fenerbahçe Sturm Graz maçı TV100 D-Smart kaçıncı kanalda?

Fenerbahçe’nin Sturm Graz ile oynayacağı karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen taraftarların gündeminde TV100’ün yayın özellikleri yer alıyor. Uydu üzerinden izlenebilen kanalın şifreli olup olmadığı ve D-Smart platformundaki kanal numarası merak ediliyor. Peki TV100 yayınları ücretsiz mi, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı hangi kanaldan izlenecek ve TV100 D-Smart’ta kaçıncı kanalda bulunuyor? İşte yayın bilgilerine ilişkin ayrıntılar...