Beşiktaş’ın Hradec Kralove ile oynayacağı mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarların gözü TV100’ün yayın detaylarına çevrildi. Karşılaşmanın hangi platformlardan takip edilebileceği, kanalın ücretsiz yayın yapıp yapmadığı ve D-Smart kanal numarası futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, TV100 şifreli mi, Hradec Kralove-Beşiktaş maçı nasıl izlenir ve kanal D-Smart’ta kaçıncı kanalda yer alır? İşte maç yayınına ilişkin merak edilen bilgiler...