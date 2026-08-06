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        Haberler Bilgi Spor TV100 ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Hradec Kralove-Beşiktaş maçı TV100 D-Smart kaçıncı kanalda? TV100 frekans bilgisi

        TV100 ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Hradec Kralove-Beşiktaş maçı TV100 D-Smart kaçıncı kanalda? TV100 frekans bilgisi

        Hradec Kralove ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen futbolseverler, TV100'ün yayın seçeneklerini araştırıyor. Türksat uydusunun yanı sıra çeşitli dijital platformlar ve D-Smart üzerinden de erişilebilen kanalın ücretli abonelik gerektirip gerektirmediği merak ediliyor. Peki, TV100 yayınları şifresiz olarak izlenebiliyor mu, Hradec Kralove-Beşiktaş maçı hangi yöntemlerle takip edilecek ve kanal D-Smart'ta kaçıncı kanalda bulunuyor? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgilerine ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 17:45 Güncelleme:
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        1

        Beşiktaş’ın Hradec Kralove ile oynayacağı mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarların gözü TV100’ün yayın detaylarına çevrildi. Karşılaşmanın hangi platformlardan takip edilebileceği, kanalın ücretsiz yayın yapıp yapmadığı ve D-Smart kanal numarası futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, TV100 şifreli mi, Hradec Kralove-Beşiktaş maçı nasıl izlenir ve kanal D-Smart’ta kaçıncı kanalda yer alır? İşte maç yayınına ilişkin merak edilen bilgiler...

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        TV100 ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

        TV100, şifreleme olmadan yayın yapan ücretsiz kanallar arasında bulunuyor.

        Türksat uydusuna bağlı bir uydu alıcısı bulunan izleyiciler, herhangi bir abonelik ücreti ödemeden TV100 yayınlarına erişebiliyor. Kanal, Free To Air (FTA) sistemiyle yayın yaptığı için ek paket veya özel üyelik gerektirmiyor.

        3

        TV100 FREKANS BİLGİLERİ

        Uydu: TÜRKSAT 4A (42° Doğu)

        Frekans: 11837 - 12729 MHz

        Sembol Oranı: 30.000

        Polarizasyon: V (Dikey)

        FEC: 2/3

        MPEG: MPEG-4

        4

        TV100 D-SMART'TA KAÇINCI KANALDA?

        D-Smart platformunda TV100, 37. kanalda HD kalitesinde yayın yapmaktadır.

        Diğer dijital platformlarda TV100'ün kanal numaraları şöyle:

        Digitürk - 37. Kanal - HD

        Tivibu - 47. Kanal - HD

        KabloTV - 37. Kanal - HD

        Turkcell TV+ - 37. Kanal - HD

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