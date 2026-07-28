ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YKS 2026 | YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık lisans, ön lisans bölümlerin başarı sıralamaları, kontenjanlar listesi
2026 YKS tercih sürecine sayılı saatler kala adayların üniversite ve bölüm araştırmaları hız kazandı. Tercih listesini puanına ve başarı sırasına göre şekillendirmek isteyen öğrenciler, önceki yıllarda oluşan taban puanları, kontenjanları ve yerleştirme sıralamalarını YÖK Atlas üzerinden inceleyebiliyor. Açıklanan veriler, adayların sınav sonuçlarını hedefledikleri programların geçmiş yıl değerleriyle karşılaştırarak daha gerçekçi bir tercih planı hazırlamasına yardımcı oluyor. TYT ve AYT'de 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puan alan öğrenciler ise tercih edebilecekleri ön lisans ve lisans bölümlerini araştırıyor. İşte üniversitelerin güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine ilişkin detaylar…
2026 YKS tercih dönemi 29 Temmuz itibarıyla başlıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından TYT, AYT ve YDT puanlarını değerlendiren adaylar, hedeflerine uygun üniversite ve bölümleri belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle 200-300 puan aralığında sonuç elde eden öğrenciler, devlet üniversitelerinde yer alan 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarının seçeneklerini araştırıyor. Geçmiş yıllarda oluşan taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar ise tercih listesini şekillendiren temel veriler arasında bulunuyor. Peki 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 YKS puanıyla hangi üniversite ve bölümler tercih edilebilir? İşte ön lisans ve lisans programlarının güncel yerleştirme bilgileri…
YKS 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS tercih döneminde adayların yararlanacağı taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri önceki yerleştirme sonuçları esas alınarak güncelleniyor. 2026 yılına ilişkin en düşük ve en yüksek yerleştirme puanları ise tercih ve kayıt sürecinin sona ermesinin ardından netleşerek kamuoyuna duyurulacak.
HABERTÜRK YKS 2026 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu’nu yayımladı. Yayımlanan kılavuzla birlikte YKS tercih dönemi tarihleri de netleşti.
Buna göre adaylar, tercihlerini 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabilecek.
Kılavuzda tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri ayrıntılı şekilde yer alıyor.
YKS 2026 TERCİH SÜRECİNDE YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?
YÖK Atlas, üniversite adaylarının resmi yerleştirme verilerine ulaşabilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan çevrim içi bir tercih platformudur. Sistemde bulunan dört yıllık programlara yönelik Lisans Atlası ile iki yıllık bölümleri kapsayan Önlisans Atlası üzerinden, ilgili programa son yerleşen adayın başarı sırası, yaptığı netler ve mezun olduğu lise türü gibi birçok bilgi görüntülenebiliyor.
Adayların tercih listelerini hazırlarken filtreleme seçeneklerinden yararlanması, kendi başarı sıralamasının hem üzerinde hem de altında kalan programları değerlendirerek dengeli bir liste oluşturması önem taşıyor.
2025 İLK 10 DEVLET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 533,13
Boğaziçi Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 533,05
Galatasaray Üniversitesi – Hukuk Fakültesi (Fransızca) – Eşit Ağırlık – 502,12
Hacettepe Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 530,15
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 528,40
İstanbul Üniversitesi – İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 525,10
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 518,85
Ankara Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 517,20
Marmara Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 512,60
Ege Üniversitesi – Tıp Fakültesi – Sayısal – 509,45
200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.
Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu
Fizyoterapi – Devlet MYO'ları
Bilgisayar Programcılığı
Adalet
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Bankacılık ve Sigortacılık
Çocuk Gelişimi
İç Mekan Tasarımı
220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
2 Yıllıklar:
Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)
Ameliyathane Hizmetleri
Gıda Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
4 Yıllıklar:
İlahiyat (AÖF
Açıköğretim İşletme / İktisat
Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)
Sosyoloji – Devlet üniversiteleri
Tarih – Devlet üniversiteleri
İktisat / İşletme
Rekreasyon
Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)
Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Mimarlık (Vakıf %50 burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Psikoloji (Devlet üniversiteleri)
PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)
İngilizce Öğretmenliği
Beslenme ve Diyetetik
Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)
Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)
ÜNİVERSİTELERE GÖRE TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 1.169 | Puan: 534.82259
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 1.391 | Puan: 533.46922
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 1.836 | Puan: 530.58733
Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 2.562 | Puan: 526.70477
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 3.082 | Puan: 524.0682
Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 3.290 | Puan: 523.18583
İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 3.456 | Puan: 522.48922
İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 4.532 | Puan: 518.33458
Gazi Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 4.766 | Puan: 517.63611
Ege Üniversitesi (İzmir) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 5.118 | Puan: 516.36259
Gazi Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 5.367 | Puan: 515.52299
Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 6.086 | Puan: 513.11782
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 6.494 | Puan: 511.82485
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - Hamidiye Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.346 | Puan: 509.19908
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.447 | Puan: 508.96859
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara): Başarı Sırası: 7.540 | Puan: 508.72167
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.981 | Puan: 507.48391
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 8.250 | Puan: 506.77078
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - İzmir Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 8.770 | Puan: 505.45436
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 8.855 | Puan: 505.23646
ÜNİVERSİTELERE GÖRE HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI
Koç Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 253 | Puan: 510.7839
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Fransızca): Başarı Sırası: 426 | Puan: 502.12814
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 1.181 | Puan: 478.65655
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 1.367 | Puan: 474.75723
İstanbul Üniversitesi - Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli): Başarı Sırası: 1.873 | Puan: 466.29835
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 2.041 | Puan: 464.27941
Ankara Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 2.233 | Puan: 461.84071
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 2.877 | Puan: 454.975
İstanbul Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 3.275 | Puan: 451.25171
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 3.681 | Puan: 447.85828
Koç Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli): Başarı Sırası: 4.210 | Puan: 444.39185
Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 4.745 | Puan: 441.65159
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 4.930 | Puan: 440.87333
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 6.242 | Puan: 435.47305
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 6.459 | Puan: 434.73691
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 6.906 | Puan: 433.40024
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 8.056 | Puan: 430.22295
İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 9.430 | Puan: 426.99484
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 9.923 | Puan: 425.96214
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 11.141 | Puan: 423.6279
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 11.550 | Puan: 422.8101
Bursa Uludağ Üniversitesi - Hukuk Fakültesi (Gemlik): Başarı Sırası: 12.546 | Puan: 421.16584
Selçuk Üniversitesi (Konya) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 12.792 | Puan: 420.70222
Kocaeli Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 14.522 | Puan: 417.87983
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - Hukuk Fakültesi:Başarı Sırası: 15.132 | Puan: 416.97723
ÜNİVERSİTELERE GÖRE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 1.204 | Puan: 534.56656
İstanbul Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 1.435 | Puan: 533.13588
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 1.448 | Puan: 533.05003
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 5.923 | Puan: 513.70186
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca): Başarı Sırası: 7.113 | Puan: 509.93038
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 7.395 | Puan: 509.08812
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (Almanca): Başarı Sırası: 12.073 | Puan: 497.78494
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 15.791 | Puan: 490.61294
İstanbul Teknik Üniversitesi - İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu): Başarı Sırası: 16.525 | Puan: 489.31128
Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 18.272 | Puan: 486.37279
Ankara Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 19.192 | Puan: 484.93581
Gebze Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 22.294 | Puan: 479.99568
İstanbul Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 25.286 | Puan: 475.65881
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (Almanca): Başarı Sırası: 26.797 | Puan: 473.5174
Ege Üniversitesi (İzmir) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 29.487 | Puan: 469.88576
Gazi Üniversitesi (Ankara) - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 30.452 | Puan: 468.61944
Ankara Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 34.690 | Puan: 463.27559
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 36.435 | Puan: 461.13405
Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 38.402 | Puan: 458.85369
Eskişehir Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 39.003 | Puan: 458.11181