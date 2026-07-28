Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YKS 2026 | YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık lisans, ön lisans bölümlerin başarı sıralamaları, kontenjanlar listesi

        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YKS 2026 | YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık lisans, ön lisans bölümlerin başarı sıralamaları, kontenjanlar listesi

        2026 YKS tercih sürecine sayılı saatler kala adayların üniversite ve bölüm araştırmaları hız kazandı. Tercih listesini puanına ve başarı sırasına göre şekillendirmek isteyen öğrenciler, önceki yıllarda oluşan taban puanları, kontenjanları ve yerleştirme sıralamalarını YÖK Atlas üzerinden inceleyebiliyor. Açıklanan veriler, adayların sınav sonuçlarını hedefledikleri programların geçmiş yıl değerleriyle karşılaştırarak daha gerçekçi bir tercih planı hazırlamasına yardımcı oluyor. TYT ve AYT'de 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puan alan öğrenciler ise tercih edebilecekleri ön lisans ve lisans bölümlerini araştırıyor. İşte üniversitelerin güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 09:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 YKS tercih dönemi 29 Temmuz itibarıyla başlıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından TYT, AYT ve YDT puanlarını değerlendiren adaylar, hedeflerine uygun üniversite ve bölümleri belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle 200-300 puan aralığında sonuç elde eden öğrenciler, devlet üniversitelerinde yer alan 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarının seçeneklerini araştırıyor. Geçmiş yıllarda oluşan taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar ise tercih listesini şekillendiren temel veriler arasında bulunuyor. Peki 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 YKS puanıyla hangi üniversite ve bölümler tercih edilebilir? İşte ön lisans ve lisans programlarının güncel yerleştirme bilgileri…

        2

        YKS 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        YKS tercih döneminde adayların yararlanacağı taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri önceki yerleştirme sonuçları esas alınarak güncelleniyor. 2026 yılına ilişkin en düşük ve en yüksek yerleştirme puanları ise tercih ve kayıt sürecinin sona ermesinin ardından netleşerek kamuoyuna duyurulacak.

        HABERTÜRK YKS 2026 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu’nu yayımladı. Yayımlanan kılavuzla birlikte YKS tercih dönemi tarihleri de netleşti.

        Buna göre adaylar, tercihlerini 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

        Kılavuzda tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri ayrıntılı şekilde yer alıyor.

        YKS 2026 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        YKS 2026 TERCİH SÜRECİNDE YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

        YÖK Atlas, üniversite adaylarının resmi yerleştirme verilerine ulaşabilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan çevrim içi bir tercih platformudur. Sistemde bulunan dört yıllık programlara yönelik Lisans Atlası ile iki yıllık bölümleri kapsayan Önlisans Atlası üzerinden, ilgili programa son yerleşen adayın başarı sırası, yaptığı netler ve mezun olduğu lise türü gibi birçok bilgi görüntülenebiliyor.

        Adayların tercih listelerini hazırlarken filtreleme seçeneklerinden yararlanması, kendi başarı sıralamasının hem üzerinde hem de altında kalan programları değerlendirerek dengeli bir liste oluşturması önem taşıyor.

        YÖK ATLAS YKS 2026 TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        2025 İLK 10 DEVLET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 533,13

        Boğaziçi Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 533,05

        Galatasaray Üniversitesi – Hukuk Fakültesi (Fransızca) – Eşit Ağırlık – 502,12

        Hacettepe Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 530,15

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 528,40

        İstanbul Üniversitesi – İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 525,10

        Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 518,85

        Ankara Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 517,20

        Marmara Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 512,60

        Ege Üniversitesi – Tıp Fakültesi – Sayısal – 509,45

        6

        200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

        Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu

        Fizyoterapi – Devlet MYO'ları

        Bilgisayar Programcılığı

        Adalet

        Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

        Bankacılık ve Sigortacılık

        Çocuk Gelişimi

        İç Mekan Tasarımı

        220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        2 Yıllıklar:

        Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)

        Ameliyathane Hizmetleri

        Gıda Teknolojisi

        İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

        4 Yıllıklar:

        İlahiyat (AÖF

        Açıköğretim İşletme / İktisat

        Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

        7

        250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)

        Sosyoloji – Devlet üniversiteleri

        Tarih – Devlet üniversiteleri

        İktisat / İşletme

        Rekreasyon

        Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım

        Radyo, Televizyon ve Sinema

        280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)

        Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)

        İngiliz Dili ve Edebiyatı

        Felsefe

        Mimarlık (Vakıf %50 burslu)

        Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları

        8

        300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Psikoloji (Devlet üniversiteleri)

        PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

        Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)

        İngilizce Öğretmenliği

        Beslenme ve Diyetetik

        Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)

        Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)

        9

        ÜNİVERSİTELERE GÖRE TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

        Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 1.169 | Puan: 534.82259

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 1.391 | Puan: 533.46922

        Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 1.836 | Puan: 530.58733

        Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 2.562 | Puan: 526.70477

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 3.082 | Puan: 524.0682

        Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 3.290 | Puan: 523.18583

        İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 3.456 | Puan: 522.48922

        İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 4.532 | Puan: 518.33458

        Gazi Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 4.766 | Puan: 517.63611

        Ege Üniversitesi (İzmir) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 5.118 | Puan: 516.36259

        Gazi Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 5.367 | Puan: 515.52299

        Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 6.086 | Puan: 513.11782

        Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 6.494 | Puan: 511.82485

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - Hamidiye Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.346 | Puan: 509.19908

        Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.447 | Puan: 508.96859

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara): Başarı Sırası: 7.540 | Puan: 508.72167

        Akdeniz Üniversitesi (Antalya) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.981 | Puan: 507.48391

        Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 8.250 | Puan: 506.77078

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - İzmir Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 8.770 | Puan: 505.45436

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 8.855 | Puan: 505.23646

        10

        ÜNİVERSİTELERE GÖRE HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

        Koç Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 253 | Puan: 510.7839

        Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Fransızca): Başarı Sırası: 426 | Puan: 502.12814

        Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 1.181 | Puan: 478.65655

        Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 1.367 | Puan: 474.75723

        İstanbul Üniversitesi - Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli): Başarı Sırası: 1.873 | Puan: 466.29835

        Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 2.041 | Puan: 464.27941

        Ankara Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 2.233 | Puan: 461.84071

        Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 2.877 | Puan: 454.975

        İstanbul Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 3.275 | Puan: 451.25171

        Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 3.681 | Puan: 447.85828

        Koç Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli): Başarı Sırası: 4.210 | Puan: 444.39185

        Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 4.745 | Puan: 441.65159

        Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 4.930 | Puan: 440.87333

        Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 6.242 | Puan: 435.47305

        Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 6.459 | Puan: 434.73691

        Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 6.906 | Puan: 433.40024

        Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 8.056 | Puan: 430.22295

        İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 9.430 | Puan: 426.99484

        Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 9.923 | Puan: 425.96214

        Akdeniz Üniversitesi (Antalya) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 11.141 | Puan: 423.6279

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 11.550 | Puan: 422.8101

        Bursa Uludağ Üniversitesi - Hukuk Fakültesi (Gemlik): Başarı Sırası: 12.546 | Puan: 421.16584

        Selçuk Üniversitesi (Konya) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 12.792 | Puan: 420.70222

        Kocaeli Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 14.522 | Puan: 417.87983

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - Hukuk Fakültesi:Başarı Sırası: 15.132 | Puan: 416.97723

        11

        ÜNİVERSİTELERE GÖRE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 1.204 | Puan: 534.56656

        İstanbul Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 1.435 | Puan: 533.13588

        Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 1.448 | Puan: 533.05003

        Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 5.923 | Puan: 513.70186

        Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca): Başarı Sırası: 7.113 | Puan: 509.93038

        Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 7.395 | Puan: 509.08812

        Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (Almanca): Başarı Sırası: 12.073 | Puan: 497.78494

        İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 15.791 | Puan: 490.61294

        İstanbul Teknik Üniversitesi - İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu): Başarı Sırası: 16.525 | Puan: 489.31128

        Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 18.272 | Puan: 486.37279

        Ankara Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 19.192 | Puan: 484.93581

        Gebze Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 22.294 | Puan: 479.99568

        İstanbul Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 25.286 | Puan: 475.65881

        Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (Almanca): Başarı Sırası: 26.797 | Puan: 473.5174

        Ege Üniversitesi (İzmir) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 29.487 | Puan: 469.88576

        Gazi Üniversitesi (Ankara) - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 30.452 | Puan: 468.61944

        Ankara Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 34.690 | Puan: 463.27559

        Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 36.435 | Puan: 461.13405

        Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 38.402 | Puan: 458.85369

        Eskişehir Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 39.003 | Puan: 458.11181

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arnavutköy'de cinayet gibi kazada araç sürücüsü tutuklandı

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde eşi ve yeğeniyle yürüyüş yapan kadına çarpan ticari araç sürücüsü tutuklandı.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran Savaşı'nda altıncı ay
        ABD-İran Savaşı'nda altıncı ay
        14 ilde operasyon: 382 gözaltı
        14 ilde operasyon: 382 gözaltı
        Sınav ve atama sonuçlarında yeni dönem
        Sınav ve atama sonuçlarında yeni dönem
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Eski karısına 10 el ateş etti, 'kazara' oldu dedi!
        Eski karısına 10 el ateş etti, 'kazara' oldu dedi!
        Karadağ, Türkiye'ye vize uygulayacak
        Karadağ, Türkiye'ye vize uygulayacak
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        Tehlike altındalar!
        Tehlike altındalar!
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Evdeki botoksa istenen ceza belli oldu!
        Evdeki botoksa istenen ceza belli oldu!
        Yine karşı karşıya geldiler
        Yine karşı karşıya geldiler
        Sosyal medyanın yeni gözdesi: Fas ruju!
        Sosyal medyanın yeni gözdesi: Fas ruju!
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        Yoğun bakıma alındı... Otizmli kız çocuğuna komşu şiddeti!
        Yoğun bakıma alındı... Otizmli kız çocuğuna komşu şiddeti!
        Sekizinci kez ameliyat olacak
        Sekizinci kez ameliyat olacak
        Doktorlar emeklilikte adalet bekliyor
        Doktorlar emeklilikte adalet bekliyor
        Aidiyetin zaferi
        Aidiyetin zaferi
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık açıklamaları
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık açıklamaları
        "Netanyahu ülkeden gizlice ayrıldı"
        "Netanyahu ülkeden gizlice ayrıldı"
        ABD Kongresi'ne Infantino çağrısı
        ABD Kongresi'ne Infantino çağrısı