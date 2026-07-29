ÜNİVERSİTE - YKS TERCİHLER 2026 || Üniversite Tercihleri nereden nasıl yapılır? ÖSYM AİS - YKS tercih kılavuzu ve robotu: YÖK Atlas ekranı için TIKLAYIN!

Milli sporcu, su sporları eğitmeni ve kulüp işletmecisi Oğuz Kaan Beğeç ve ekibi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınlarında elektrikli sörf yaptı. Yağmur ve sert rüzgara yakalanan Beğeç ve ekibinin o anları adeta görsel şölen oluşturdu. Beğeç, yaşadığı deneyime ilişkin, "Bir tarafta Boğaz'ın hırçın r... Daha Fazla Göster

Milli sporcu, su sporları eğitmeni ve kulüp işletmecisi Oğuz Kaan Beğeç ve ekibi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınlarında elektrikli sörf yaptı. Yağmur ve sert rüzgara yakalanan Beğeç ve ekibinin o anları adeta görsel şölen oluşturdu. Beğeç, yaşadığı deneyime ilişkin, "Bir tarafta Boğaz'ın hırçın rüzgarı ve dalgaları, diğer tarafta suyun yaklaşık 50 santimetre üzerinde ilerliyorsunuz. Gerçekten insanın yaşadığını hissettiği anlardan biri. İnanılmaz bir adrenalin ve tarif edilmesi zor bir özgürlük hissi yaşıyorsunuz" dedi.(İHA) Daha Az Göster