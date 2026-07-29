ÜNİVERSİTE - YKS TERCİHLER 2026 || Üniversite Tercihleri nereden nasıl yapılır? ÖSYM AİS - YKS tercih kılavuzu ve robotu: YÖK Atlas ekranı için TIKLAYIN!
Üniversite tercihleri nasıl yapılır? 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecan dolu bekleyişte sona gelindi. Tercih süreci bugün ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası üzerinden açılacak ekran üzerinden yapılmaya başlanacak. Tercih tarihinin gelişiyle birlikte gözler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabına çevrildi. Hemen belirtelim ki Üniversite - YKS tercih kılavuzu 2026'nın yayınlanmasının ardından başta belirtilen soru da cevabını bulmuş oldu. Tercih sürecinde özellikle YKS tercih kılavuzu ve robotu YÖK Atlas ekranı üzerinden üniversite taban puanları ile ilgili bilgi sağlanabiliyor ve bu sayede adaylar bilgilenerek bilinçli tercih yapma imkanı elde edebiliyorlar. Peki, Üniversite Tercihleri nereden nasıl yapılır? Merak edenler için YKS tercih kılavuzu, YKS tercihleri ÖSYM AİS giriş ekranı ve YÖK Atlas YKS tercih robotu - sihirbazı uzantılarını haberimizde derledik. İşte Üniversite Tercihleri 2026 ile ilgili tüm merak edilenler...
YKS 2026 üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzunda açıklanan YKS 2026 üniversite tercihleri başlangıç tarihine gelinmesiyle birlikte başta belitilen sorunun cevabı da sorgulanıp araştırılmaya başlandı. Sürecin başlangıcıyla birlikte en çok sorgulaması yapılanlar arasında ise YKS 2026 üniversite tercihleri ÖSYM AİS giriş ekranı ve YKS tercih robotu 2026 YÖK Atlas giriş ekranı yer alıyor. Adaylar tecihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden yapacağı için tercih süresince ÖSYM AİS giriş ekranı büyük rağbet görecek. Bununla birlikte doğru ve bilinçli tercih için taban puanları ile ilgili bilgi alınacak olan YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı da merak edilenler arasında yer alıyor. Sorgulayanlar için ÖSYM AİS giriş ekranı ve YÖK Atlas YKS tercih robotu - sihirbazı uzantılarını haberimizde yer verdik. İşte YÖK Atlas giriş sorgulama ekranı...
YKS 2026 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Adayların 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına ilişkin tercihleri yalnızca dijital ortamda kabul edilecek. Tercih işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından gerçekleştirilebilecek.
YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZI NEDİR?
YÖK ATLAS Tercih Sihirbazı, üniversite adaylarının tercih sürecini daha bilinçli yönetebilmesi amacıyla hazırlanan dijital bir rehberdir.
Sistem üzerinden adaylar;
Geçmiş yılların taban puanlarını,
Başarı sıralarını,
Kontenjan bilgilerini,
Doluluk oranlarını,
Devlet ve vakıf üniversitelerini,
Burs seçeneklerini,
Öğretim türlerini
tek ekranda karşılaştırabiliyor.
YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZI NASIL KULLANILIR?
YÖK ATLAS'ta tercih yapmak isteyen adaylar öncelikle lisans veya ön lisans tercih sihirbazını seçiyor.
Ardından;
Puan türü (TYT, SAY, EA, SÖZ veya DİL) seçiliyor.
Başarı sırası aralığı belirleniyor.
Şehir, üniversite türü, burs oranı ve öğretim türü gibi filtreler uygulanabiliyor.
Sistem, kriterlere uygun programları listeleyerek karşılaştırma imkânı sunuyor.
TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Uzmanlar, tercih listesi hazırlanırken yalnızca puan yerine başarı sıralamasının dikkate alınmasını öneriyor. Ayrıca adayların istedikleri bölümleri üst sıralara, daha güvenli tercihleri ise alt sıralara yazmaları tavsiye ediliyor. YÖK ATLAS'taki geçmiş yıllara ait veriler de tercih listesini oluştururken önemli bir rehber olarak öne çıkıyor.
YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.
Ancak kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer verilmemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.