YARIN SATIŞTA! A101 6 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: A101 Perşembe Aldın Aldın indirimli ürünler neler? Oyuncu Koltuğu, Akülü Araba, Waffle Makinesi...
A101'in 6 Ağustos 2026 Perşembe günü raflara çıkaracağı Aldın Aldın ürünleri belli oldu. Ağustos ayının ilk aktüel kataloğunda elektronik cihazlardan beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden bahçe ürünlerine kadar çok sayıda seçenek yer alıyor. MagSafe powerbank, Bluetooth kulaklık, çamaşır makinesi, stand mikser, Türk kahvesi makinesi, süpürge çeşitleri, katlanır bahçe masası, şarjlı vidalama ve çok amaçlı alet seti haftanın dikkat çeken ürünleri arasında bulunuyor. Katalogda ayrıca çelik termos, porselen yemek takımı, rende, doğrayıcı, kavanoz çeşitleri, emaye tencere ve metal kaşık seti gibi mutfak ürünleri de yer alıyor. Spor eldiveni, futbol, voleybol ve basketbol topları, şişme yatak, amortisörlü bisiklet ve katlanabilir bisiklet de satışa sunulacak ürünler arasında öne çıkıyor. Peki A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta başka hangi ürünler bulunuyor? İşte 6 Ağustos 2026 A101 aktüel ürünler kataloğunun ayrıntıları...
A101’in merakla beklenen Aldın Aldın aktüel kataloğu, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü tüketicilerle buluşacak. Haftanın yeni indirim broşüründe iş yerlerine yönelik ekipmanlardan elektronik ürünlere, ev aletlerinden çocuklara özel seçeneklere kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Manuel transpalet, sahte para tespit özellikli para sayma makinesi, su sebili kataloğun öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor. Waffle makinesi, koltuk ve halı yıkama makinesi, tekerlekli termos buzluk, oyuncu koltuğu ve çok amaçlı portatif dolap da raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Elektronikten mutfak ürünlerine, ev yaşamından kişisel bakım seçeneklerine kadar birçok farklı kategoride fırsat sunan A101 kataloğunda bu hafta başka hangi ürünler var? İşte 6 Ağustos 2026 A101 Aldın Aldın kataloğunun ayrıntıları...
A101 6 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU
58" UHD Smart TV 31.999 TL
65" Frameless 4K UHD Google Qled TV 27.999 TL
Magsafe 5000 mAh Powerbank 599 TL
Bluetooth Hoparlör 699 TL
Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 599 TL
Su Sebili 5.999 TL
5 Programlı Bulaşık Makinesi 16.999 TL
7 KG Çamaşır Makinesi 16.799 TL
Waffle Makinesi 999 TL
Dikiş Makinesi 8.999 TL
Cyclone Süpürge 4.999 TL
Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL
Stand Mikser 4.399 TL
Cam Çay Makinesi 1.899 TL
APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL
GR250R Motosiklet 179.990 TL
VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL
Metal Ayaklı Katlanır Bahçe Masası 999 TL
Tekerlekli Termos Buzluk 38 L 1.699 TL
Buzluk Termos 60 5 L 1.999 TL
Golf Koltuk 279 TL
3 Ton Manuel Transpalet 14.999 TL
Sahte Para Tespitli Toplayarak Sayan Para Sayma Makinesi 4.699 TL
Portatif Çelik Kasa 599 TL
Şarjlı Vidalama 999 TL
Çok Amaçlı Alet Seti 1.049 TL
Silikon Tabancası 199 TL
Akım Korumalı LED Işıklı USB li Priz Çoklayıcı 389 TL
Kapaksız Kavanoz 1000 cc 18 TL
Tekli Kavanoz Kapağı 2,90 TL
Manuel İpli Doğrayıcı 199 TL
18 Parça Porselen Yemek Takımı 2.299 TL
Çelik Güveç Sahan Seti 1 349 TL
Emaye Derin Tencere 22 cm 499 TL
Limonata Bardağı 6'lı 189 TL
Pipetli Çelik Termos 1200 ml 689 TL
Hazneli Rende 99,50 TL
Konserve ve Şişe Açacağı 69,50 TL
Figürlü Metal Kaşık 4'lü 189 TL
Işıklı Paten 799 TL
Kumandalı Akülü Araba 7.999 TL
LED Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooterı 849 TL
Gürültülü Kamyonlar Yolda Sesli Kitapları 129 TL
Temalı Tekli Köpük Balon 19,50 TL
Hobi Çantalı Tamir Seti 179 TL
Barbie Deniz Kızı 299 TL
Oyuncak Karavan 289 TL
Oyuncu Koltuğu 3.699 TL
4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL
Futbol/Voleybol/Basketbol Topu 219 TL
Spor Eldiveni 179 TL
İki Katlı Modüler Raf 199 TL
Kutulu Dikiş Seti 99,50 TL
Kakao Kaplamalı Kremalı Kek 40g 10 TL
Granola Bar 25g 29,50 TL