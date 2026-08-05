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        Haberler Bilgi Alışveriş YARIN SATIŞTA! A101 6 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: A101 Perşembe Aldın Aldın indirimli ürünler neler? Oyuncu Koltuğu, Akülü Araba, Waffle Makinesi...

        YARIN SATIŞTA! A101 6 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: A101 Perşembe Aldın Aldın indirimli ürünler neler? Oyuncu Koltuğu, Akülü Araba, Waffle Makinesi...

        A101'in 6 Ağustos 2026 Perşembe günü raflara çıkaracağı Aldın Aldın ürünleri belli oldu. Ağustos ayının ilk aktüel kataloğunda elektronik cihazlardan beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden bahçe ürünlerine kadar çok sayıda seçenek yer alıyor. MagSafe powerbank, Bluetooth kulaklık, çamaşır makinesi, stand mikser, Türk kahvesi makinesi, süpürge çeşitleri, katlanır bahçe masası, şarjlı vidalama ve çok amaçlı alet seti haftanın dikkat çeken ürünleri arasında bulunuyor. Katalogda ayrıca çelik termos, porselen yemek takımı, rende, doğrayıcı, kavanoz çeşitleri, emaye tencere ve metal kaşık seti gibi mutfak ürünleri de yer alıyor. Spor eldiveni, futbol, voleybol ve basketbol topları, şişme yatak, amortisörlü bisiklet ve katlanabilir bisiklet de satışa sunulacak ürünler arasında öne çıkıyor. Peki A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta başka hangi ürünler bulunuyor? İşte 6 Ağustos 2026 A101 aktüel ürünler kataloğunun ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 09:36 Güncelleme:
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        1

        A101’in merakla beklenen Aldın Aldın aktüel kataloğu, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü tüketicilerle buluşacak. Haftanın yeni indirim broşüründe iş yerlerine yönelik ekipmanlardan elektronik ürünlere, ev aletlerinden çocuklara özel seçeneklere kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Manuel transpalet, sahte para tespit özellikli para sayma makinesi, su sebili kataloğun öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor. Waffle makinesi, koltuk ve halı yıkama makinesi, tekerlekli termos buzluk, oyuncu koltuğu ve çok amaçlı portatif dolap da raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Elektronikten mutfak ürünlerine, ev yaşamından kişisel bakım seçeneklerine kadar birçok farklı kategoride fırsat sunan A101 kataloğunda bu hafta başka hangi ürünler var? İşte 6 Ağustos 2026 A101 Aldın Aldın kataloğunun ayrıntıları...

        2

        A101 6 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        58" UHD Smart TV 31.999 TL

        65" Frameless 4K UHD Google Qled TV 27.999 TL

        Magsafe 5000 mAh Powerbank 599 TL

        Bluetooth Hoparlör 699 TL

        Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 599 TL

        3

        Su Sebili 5.999 TL

        5 Programlı Bulaşık Makinesi 16.999 TL

        7 KG Çamaşır Makinesi 16.799 TL

        4

        Waffle Makinesi 999 TL

        Dikiş Makinesi 8.999 TL

        Cyclone Süpürge 4.999 TL

        Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

        Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL

        Stand Mikser 4.399 TL

        Cam Çay Makinesi 1.899 TL

        5

        APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL

        GR250R Motosiklet 179.990 TL

        VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL

        6

        Metal Ayaklı Katlanır Bahçe Masası 999 TL

        Tekerlekli Termos Buzluk 38 L 1.699 TL

        Buzluk Termos 60 5 L 1.999 TL

        Golf Koltuk 279 TL

        7

        3 Ton Manuel Transpalet 14.999 TL

        Sahte Para Tespitli Toplayarak Sayan Para Sayma Makinesi 4.699 TL

        Portatif Çelik Kasa 599 TL

        Şarjlı Vidalama 999 TL

        Çok Amaçlı Alet Seti 1.049 TL

        Silikon Tabancası 199 TL

        Akım Korumalı LED Işıklı USB li Priz Çoklayıcı 389 TL

        8

        Kapaksız Kavanoz 1000 cc 18 TL

        Tekli Kavanoz Kapağı 2,90 TL

        Manuel İpli Doğrayıcı 199 TL

        18 Parça Porselen Yemek Takımı 2.299 TL

        Çelik Güveç Sahan Seti 1 349 TL

        Emaye Derin Tencere 22 cm 499 TL

        Limonata Bardağı 6'lı 189 TL

        Pipetli Çelik Termos 1200 ml 689 TL

        Hazneli Rende 99,50 TL

        Konserve ve Şişe Açacağı 69,50 TL

        Figürlü Metal Kaşık 4'lü 189 TL

        9

        Işıklı Paten 799 TL

        Kumandalı Akülü Araba 7.999 TL

        LED Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooterı 849 TL

        10

        Gürültülü Kamyonlar Yolda Sesli Kitapları 129 TL

        Temalı Tekli Köpük Balon 19,50 TL

        Hobi Çantalı Tamir Seti 179 TL

        Barbie Deniz Kızı 299 TL

        Oyuncak Karavan 289 TL

        11

        Oyuncu Koltuğu 3.699 TL

        4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL

        Futbol/Voleybol/Basketbol Topu 219 TL

        Spor Eldiveni 179 TL

        İki Katlı Modüler Raf 199 TL

        Kutulu Dikiş Seti 99,50 TL

        12

        Kakao Kaplamalı Kremalı Kek 40g 10 TL

        Granola Bar 25g 29,50 TL

        13

        Az Yağlı Yoğurt 9 KG 475 TL

        Şişe Ayran 1L 59 TL

        Laktozsuz Süt 1L 59,50 TL

        Aromalı Tatlı Sos 179,50 TL

        14

        ÇAYKUR Tiryaki Çayı 5 KG 1.499 TL

        Sıvı Çamaşır Deterjanı 2470 ml 199,50 TL

        Çamaşır Sodası 500g 59,50 TL

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