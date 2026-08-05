YARIN SATIŞTA! A101 6 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: A101 Perşembe Aldın Aldın indirimli ürünler neler? Oyuncu Koltuğu, Akülü Araba, Waffle Makinesi...

A101’in merakla beklenen Aldın Aldın aktüel kataloğu, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü tüketicilerle buluşacak. Haftanın yeni indirim broşüründe iş yerlerine yönelik ekipmanlardan elektronik ürünlere, ev aletlerinden çocuklara özel seçeneklere kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Manuel transpalet, sahte para tespit özellikli para sayma makinesi, su sebili kataloğun öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor. Waffle makinesi, koltuk ve halı yıkama makinesi, tekerlekli termos buzluk, oyuncu koltuğu ve çok amaçlı portatif dolap da raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Elektronikten mutfak ürünlerine, ev yaşamından kişisel bakım seçeneklerine kadar birçok farklı kategoride fırsat sunan A101 kataloğunda bu hafta başka hangi ürünler var? İşte 6 Ağustos 2026 A101 Aldın Aldın kataloğunun ayrıntıları...