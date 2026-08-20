YARIN SATIŞTA! BİM 18-19-21 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: Bu hafta BİM markette indirimli ürünler neler? TV, Cep Telefonu, Elektrikli Bisiklet geliyor...

BİM, Ağustos ayının ikinci yarısında farklı günlere yayılan yeni aktüel ürün fırsatlarını tüketicilerle buluşturuyor. 16 Ağustos’ta başlayan kampanya dönemi, 18, 19 ve 21 Ağustos’ta mağazalara gelecek yeni ürünlerle devam ediyor. Bu haftanın kataloglarında teknoloji ürünlerinden ev yaşamına, tekstilden gıdaya kadar birçok seçenek yer alırken; Ape Ryder ve RKS elektrikli bisikletler, Dijitsu ve Senna marka televizyonlar ile farklı cep telefonu modelleri öne çıkıyor. Peki, BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak? İşte gün gün BİM aktüel ürünleri ve güncel fiyatları…