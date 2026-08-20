YARIN SATIŞTA! BİM 18-19-21 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: Bu hafta BİM markette indirimli ürünler neler? TV, Cep Telefonu, Elektrikli Bisiklet geliyor...
BİM marketin bu haftaki aktüel ürünleri satışa çıkıyor. 18, 19 ve 21 Ağustos 2026 tarihlerinde raflara gelecek ürünler arasında elektronik cihazlardan küçük ev aletlerine, ev yaşam ürünlerinden çocuklara yönelik seçeneklere ve temel gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Kataloglarda televizyon, akıllı telefon, elektrikli bisiklet ve çeşitli teknoloji ürünleri öne çıkarken, farklı ihtiyaçlara hitap eden indirimli ürünler de dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi aktüel ürünler satışa sunulacak? İşte 18, 19 ve 21 Ağustos 2026 BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünler ve kampanya ayrıntıları…
BİM, Ağustos ayının ikinci yarısında farklı günlere yayılan yeni aktüel ürün fırsatlarını tüketicilerle buluşturuyor. 16 Ağustos’ta başlayan kampanya dönemi, 18, 19 ve 21 Ağustos’ta mağazalara gelecek yeni ürünlerle devam ediyor. Bu haftanın kataloglarında teknoloji ürünlerinden ev yaşamına, tekstilden gıdaya kadar birçok seçenek yer alırken; Ape Ryder ve RKS elektrikli bisikletler, Dijitsu ve Senna marka televizyonlar ile farklı cep telefonu modelleri öne çıkıyor. Peki, BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak? İşte gün gün BİM aktüel ürünleri ve güncel fiyatları…
BİM 18 AĞUSTOS 2026 SALI AKTÜEL KATALOĞU
Protein Ocean Çikolatalı Kek Aromalı High Protein Tozu (400 g): 799 TL
Le'Monatta Bardak Limonata Çeşitleri (250 ml): 25 TL
Protein Ocean Bisküvi Aromalı Mass Gainer (1,3 kg): 799 TL
Protein Ocean Aromasız Kreatin (250 g): 299 TL
Protein Ocean Protein Bar (50 g): 59 TL
Protein Ocean Limonata Aromalı Pre-Supreme (250 g): 299 TL
Ahududu Aromalı Kolajen (250 g): 399 TL
Flava Zma (90 Kapsül): 219 TL
Flava Multivitamin (60 Kapsül): 219 TL
Hotline Enerji İçeceği (1 L): 43,50 TL
Ice Break Soğuk Kahve Çeşitleri (375 ml): 55 TL
Avşar Cool Lime Aromalı Maden Suyu (6x200 ml): 79,50 TL
Lipton Şeftali Aromalı Soğuk Çay (4x1 L): 169 TL
Pepsi Gazlı İçecek Kola (4x1 L): 169 TL
Kristal Portakal Aromalı Gazlı İçecek (2,5 L): 62,50 TL
Jusstea Karpuz Çilek Aromalı Gazlı Soğuk Çay (330 ml): 27,50 TL
Jacobs Dubai Çikolatası Aromalı Karışım Kahve (8'li): 82,50 TL
Ülker Finger Bisküvi (750 g): 95 TL
Wafer Master Kakaolu Fındık Kremalı Rulo Gofret (6x108 g): 249 TL
Haribo Sweet Mix Yumuşak Şekerleme (400 g): 99 TL
Züber Meyve Bar (40 g): 49 TL
Kinder Bueno Çikolatalı Gofret (2x21,5 g): 36 TL
Munchiz Mısır Çerezi (117 g): 39 TL
Mentos Clean Breath Nane Aromalı Şekersiz Tablet Şeker (21 g): 35 TL
Torku %1 Yağlı Süt (1 L): 44,50 TL
Banvit Piliç Bonfile (1000 g): 149 TL
Aytaç Piliç Kangal Sucuk (450 g): 99 TL
Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 389 TL
İçim Tam Yağlı Süzme Peynir (900 g): 219 TL
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir (1000 g): 199 TL
Peysan Tam Yağlı Krem Peynir (300 g): 72,50 TL
Gedik Piliç Bonfile Parçaları (500 g): 139 TL
Namet Cızbız Köfte (400 g): 289 TL
Banvit Çıtır Tavuk Burger (720 g): 249 TL
Lezita Piliç Döner (1000 g): 249 TL
İçim Az Yağlı Yoğurt (3000 g): 149 TL
Torku %3 Yağlı Yoğurt (3000 g): 199 TL
Köylüm Tam Yağlı Dilimli Kaşar Peyniri (500 g): 199 TL
Torku Ayran (1 L): 49 TL
Namet Dana Macar Salam (150 g): 89 TL
Maret Hindi Füme (110 g): 49 TL
Dost Naneli Ayran (300 ml): 17,50 TL
Osmanoğlu Damak Tadı Hindistan Cevizli Yaş Pasta (500 g): 179 TL
Frutein Çikolata Kaplı Muz (120 g): 169 TL
Altınkılıç Yaban Mersinli Kefir (250 ml): 42,50 TL
İçim Mangolu & Portakallı Kefir (1 L): 94 TL
Torku %1,5 Yağlı Süt (6x200 ml): 92,50 TL
Sek Çilekli Milkshake (285 ml): 44,50 TL
Torku Laktosuz Kefir (1 L): 85 TL
Torku Miniki Süt Çeşitleri (6x180 ml): 92,50 TL
Fair Gold Çilek & Sade Dondurma (680 ml / 500 g): 175 TL
Sek Sade & Çikolatalı Dondurma (500 ml / 368 g): 129,50 TL
Efsane Baldo Pirinç (5 kg): 369 TL
Alsan Riviera Zeytinyağı (5 L): 899 TL
Tat Bulgur Çeşitleri (1 kg): 37,50 TL
Pastavilla Makarna Çeşitleri (500 g): 35 TL
Pasta Veneta Tagliatelle Makarna (500 g): 69 TL
Dudomi Kore Usulü Körili Noodle (10x70 g): 119 TL
Mehmet Reis Kandil Simidi (150 g): 79 TL
Unlüx Tam Buğdaylı Proteinli Lavaş (360 g): 69 TL
Kent Boringer Karbonat (1 kg): 65 TL
Kent Boringer Hamur Kabartma Tozu (20x10 g): 32,50 TL
Kent Boringer Şekerli Vanilin (20x5 g): 27,50 TL
Wasa Fibre Gevrek Ekmek (230 g): 99 TL
Ülker Teremyağ Kase Margarin (250 g): 47,50 TL
Gülsan Topping Sos Çeşitleri (350 g): 69 TL
Tukaş Ketçap 1 kg & Mayonez 840 g Set: 109 TL
Şitoğlu %100 Nar Ekşisi (340 g): 139 TL
Destan Susam (200 g): 39 TL
Duru Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri (400 g): 37,50 TL
Yayla Granola Çeşitleri (200 g): 99 TL
Rem Siyah Zeytin 351-460 Adet/Kg (2 kg): 215 TL
Lokman Çilek Reçeli (1 kg): 105 TL
Kellogg's Cocops Kakaolu Mısır Gevreği (2x700 g): 189 TL
Doğanay Sirke Çeşitleri (1 L): 34,50 TL
BİM 19 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Anton 3 Ton Kapasiteli Lityum-İyon Akülü CBH V2 Forklift: 1.500.000 TL
Anton 1.5 Ton Kapasiteli Lityum-İyon Akülü PTL 1.5 Transpalet: 59.900 TL
Televizyon ve Cep Telefonu
TCL 75 İnç 4K Ultra HD Google TV (75V6D): 47.900 TL
General Mobile ERA 30 Pro Dual Cep Telefonu (8 GB / 256 GB): 8.250 TL
Kumtel Beyaz Eşya ve Ev Aletleri
Kumtel 15 Program Beyaz Cam Ankastre Set: 15.900 TL
Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi (HDW-01): 13.900 TL
Kumtel 3'ü 1 Arada Su Sebili (Su Sebili / Çaycı / Kettle): 8.900 TL
BİM 21 AĞUSTOS 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 1.100 TL
Kulplu Metal Tepsi 51 cm 289 TL
Vileda Spino Ultra Yedek Paspas 109 TL
Vakumlu Dikdörtgen Saklama Kabı 4,2 Lt 99 TL
Vakumlu Dikdörtgen Saklama Kabı 2,7 Lt 79 TL
Kase Seti 3'lü 2,5 Lt 1,2 Lt 0,60 Lt 99 TL
Çok Amaçlı Makyaj Organizeri 279 TL
Dönen Makyaj Organizeri 179 TL
Okyanus Home Gravürlü Kapaklı Buzdolabı Organizer 119 TL
Silikon Mutfak Gereçleri 99 TL
Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 49 TL
Saklama Kabı Seti 3'lü 410 710 1100 ml 59 TL
Renkli Badya 4,5 Lt 29 TL
Desenli Badya 6 Lt 45 TL