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        Haberler Bilgi Alışveriş YARIN SATIŞTA! ŞOK 15 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK Çarşamba fırsatlarında indirimli aktüel ürünleri neler? Klima, Lazer Epilasyon Cihazı, Budama Makası geliyor...

        YARIN SATIŞTA! ŞOK 15 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK Çarşamba fırsatlarında indirimli aktüel ürünleri neler? Klima, Lazer Epilasyon Cihazı, Budama Makası geliyor...

        ŞOK Market'in 15-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu duyuruldu. 15 Temmuz Çarşamba günü satışa çıkacak haftanın fırsatlarında temel gıda ve temizlik ürünlerinden ev ihtiyaçlarına, bahçe bakım ve dekorasyon ürünlerinden boya ve tamir malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Teknolojik cihazların da dikkat çektiği katalog, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin ilgisini çekiyor. Peki, ŞOK 15 Temmuz aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? İşte 15-21 Temmuz 2026 ŞOK aktüel broşürünün ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 16:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        ŞOK Market’in 15-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğu yayımlandı. 15 Temmuz Çarşamba günü raflara gelecek kampanyalı ürünler arasında gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra ev yaşam, bahçe, tamir ve teknoloji kategorilerinden birçok seçenek yer alıyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında vantilatör, masaj tabancası, portatif kamp ocağı, tavan ve iç cephe boyası, çim biçme makinesi, valiz çeşitleri ile kapsül kahve makinesi bulunuyor. Peki, ŞOK’un yeni aktüel broşüründe başka hangi ürünler var? İşte haftanın fırsatlarına ilişkin ayrıntılar...

        2

        ŞOK 15 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        4'lü Pizza - 259 TL

        250 G Tavuk Şiş - 179 TL

        Kurutulmuş Meyve Çeşitleri - 109 TL

        3

        Şampuan Çeşitleri Adet - 139 TL

        4 KG Bulaşık Deterjanı - 119 TL

        Lavabo Aaçıcı Jel - 119 TL

        Yumuşatıcı Çeşitleri Adet - 85 TL

        4

        Süpürge - 3.499 TL

        Kablosuz Dikey Süpürge - 10.999 TL

        Kapsül Kahve Makinesi - 6.299 TL

        Evrensel Seyahat Adaptörü - 599 TL

        5

        Tavan boyası - 599 TL

        İç cephe boyası - 499 TL

        Katlanabilir portatif kamp ocağı - 1.990 TL

        Masaj tabancası - 699 TL

        6

        Plastik kollu sandalye - 299 TL

        Tabure - 129 TL

        Rattan desen koltuk - 999 TL

        Rattan desen sehpa - 249 TL

        Rattan desen tabure - 199 TL

        7

        Kadın dantel askılı şortlu takım çiçek desenli - 399 TL

        Kadın ip askılı şortlu takım kurdele desenli - 399 TL

        Kadın şortlu takım ekose desen - 399 TL

        Büyük boy valiz mavi - 1.299 TL

        Orta boy valiz mavi - 1.119 TL

        8

        Mikrodalga Fırın 3.399 TL

        9 kg Çamaşır Makinesi 26.999 TL

        5 Programlı Bulaşık Makinesi 15.999 TL

        Büro Tipi Buzdolabı 6.499 TL

        9

        Smoothie Blender 6.299 TL

        Buhar Kazanlı Ütü - 10.199 TL

        Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge 27.999 TL

        10
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