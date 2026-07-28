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        Haberler Bilgi Gündem YKS 2026 TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU | YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS tercih robot ile nasıl tercih yapılır?

        YKS 2026 TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU | YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS tercih robot ile nasıl tercih yapılır?

        Üniversite hayali kuran binlerce aday için 2026 YKS tercih sürecinde geri sayım sona eriyor. Geçtiğimiz hafta sınav puanları ile başarı sıralamalarını öğrenen adaylar, 29 Temmuz'da başlayacak tercih dönemi öncesinde üniversite ve bölüm seçeneklerini değerlendirmeye başladı. Bu süreçte ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu da yakından inceleniyor. Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerin ön lisans, lisans ve özel yetenek programları için toplam 805 bin 747 kontenjan ayrıldı. Adaylar, belirlenen tarihler arasında tercih listelerini oluşturarak işlemlerini ÖSYM sistemi üzerinden tamamlayacak. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak ve hangi tarihte sona erecek? Adaylara kaç tercih hakkı tanınacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2026 YKS tercih sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 16:10 Güncelleme:
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        2026 YKS tercih heyecanı 29 Temmuz’da başlayacak. Sınav sonuçları ve başarı sıralamalarının açıklanmasının ardından adaylar, hedeflerine uygun üniversite ve programları belirlemek için kılavuzdaki seçenekleri incelemeye yöneldi. Türkiye ile KKTC’deki yükseköğretim kurumlarında bulunan ön lisans, lisans ve özel yetenek programları için bu yıl toplam 805 bin 747 kontenjan ayrıldı. Tercih listelerini puan, sıralama, kontenjan ve özel koşulları dikkate alarak hazırlayacak adaylar, işlemlerini ÖSYM’nin belirlediği süre içinde elektronik ortamda tamamlayacak. Peki 2026 YKS tercih dönemi hangi gün sona erecek, adaylar en fazla kaç bölüm yazabilecek ve tercih kılavuzuna nereden ulaşılabilecek? İşte üniversite adaylarının bilmesi gereken tarihler ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar…

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        YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

        2026 YKS sonuçlarının 21 Temmuz’da ilan edilmesinin ardından adayların tercih sürecine hazırlanabilmesi için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu erişime açıldı.

        Açıklanan takvime göre üniversite tercihleri 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar bu süre içinde kılavuzda yer alan bölüm, kontenjan ve özel koşulları inceleyerek tercih listelerine son şeklini verebilecek.

        ÖSYM 2026 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS 2026 TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

        Adayların 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına ilişkin tercihleri yalnızca dijital ortamda kabul edilecek. Tercih işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından gerçekleştirilebilecek.

        ÖSYM 2026 YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Geçmiş yıllardaki takvimler dikkate alındığında sonuçların, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından Ağustos ayının ortalarına doğru erişime açılması bekleniyor.

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