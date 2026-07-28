YKS 2026 TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU | YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS tercih robot ile nasıl tercih yapılır?

2026 YKS tercih heyecanı 29 Temmuz’da başlayacak. Sınav sonuçları ve başarı sıralamalarının açıklanmasının ardından adaylar, hedeflerine uygun üniversite ve programları belirlemek için kılavuzdaki seçenekleri incelemeye yöneldi. Türkiye ile KKTC’deki yükseköğretim kurumlarında bulunan ön lisans, lisans ve özel yetenek programları için bu yıl toplam 805 bin 747 kontenjan ayrıldı. Tercih listelerini puan, sıralama, kontenjan ve özel koşulları dikkate alarak hazırlayacak adaylar, işlemlerini ÖSYM’nin belirlediği süre içinde elektronik ortamda tamamlayacak. Peki 2026 YKS tercih dönemi hangi gün sona erecek, adaylar en fazla kaç bölüm yazabilecek ve tercih kılavuzuna nereden ulaşılabilecek? İşte üniversite adaylarının bilmesi gereken tarihler ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar…