YKS 2026 TERCİH TARİHLERİ | YKS tercihleri ne zaman, hangi gün bitiyor? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS takvimi...
2026 YKS tercih sürecinde sona yaklaşılırken adayların gündeminde tercihlerin hangi gün tamamlanacağı ve yerleştirme sonuçlarının ne zaman duyurulacağı yer alıyor. İşlemler, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak yapılacak. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarına çevrilecek. Peki, 2026 YKS tercihleri hangi tarihte sona erecek? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte YKS tercih takvimi ve sonuç sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Üniversite hayali kuran adaylar için 2026 YKS tercih döneminde son günlere girildi. Tercih listesini henüz kesinleştirmeyen adaylar, işlemlerin ne zaman sona ereceğini ve yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağını araştırıyor. Adaylar seçimlerini, tercih kılavuzundaki şartları dikkate alarak T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya mobil uygulama üzerinden tamamlayacak. Başvuru ekranının kapanmasının ardından ise üniversite kayıt sürecini belirleyecek yerleştirme sonuçları için bekleyiş başlayacak. Peki, YKS tercih ekranı saat kaçta kapanacak ve 2026 üniversite yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte tercih ve sonuç takvimine dair güncel ayrıntılar...
YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN BİTİYOR?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında üniversite tercih süreci, 29 Temmuz 2026 saat 11.45 itibarıyla başladı. Adaylar, tercih kılavuzunda belirtilen kuralları dikkate alarak seçimlerini 10 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.
YKS 2026 TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak gerçekleştirilecek. Sistem, 10 Ağustos 2026 günü saat 23.59’da tercih girişine kapatılacak.
YKS ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite tercih sürecinin 10 Ağustos 2026’da sona ermesiyle birlikte adayların yerleştirme puanları ÖSYM tarafından değerlendirmeye alınacak. Sonuçların ilan edileceği güne ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
Bununla birlikte önceki yıllarda izlenen açıklama takvimi göz önünde bulundurulduğunda, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının ağustos ayının son günlerinde adayların erişimine açılması öngörülüyor.
TERCİH KIALVUZUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!
Adayların tercihlerini oluştururken burslu ve ücretli program ayrımlarını, bölümlere özgü şartları, başarı sırası kriterlerini ve eğitim türlerine ilişkin bilgileri dikkatle incelemesi gerekiyor. Bu ayrıntıların tamamı tercih kılavuzunda yer aldığından, seçim yapılmadan önce ilgili bölümlerin mutlaka okunması önem taşıyor.