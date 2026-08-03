YKS 2026 TERCİH TARİHLERİ | YKS tercihleri ne zaman, hangi gün bitiyor? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS takvimi...

Üniversite hayali kuran adaylar için 2026 YKS tercih döneminde son günlere girildi. Tercih listesini henüz kesinleştirmeyen adaylar, işlemlerin ne zaman sona ereceğini ve yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağını araştırıyor. Adaylar seçimlerini, tercih kılavuzundaki şartları dikkate alarak T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya mobil uygulama üzerinden tamamlayacak. Başvuru ekranının kapanmasının ardından ise üniversite kayıt sürecini belirleyecek yerleştirme sonuçları için bekleyiş başlayacak. Peki, YKS tercih ekranı saat kaçta kapanacak ve 2026 üniversite yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte tercih ve sonuç takvimine dair güncel ayrıntılar...