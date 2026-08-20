YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026 TAKVİMİ | ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite ek tercih tarihleri ne zaman belli olacak?

2026 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçları 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı. Herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek tercih sürecine odaklandı. Ancak 2026 YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı.

Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar ÖSYM tarafından tespit edilecek. Akabinde ise ek yerleştirme süreci başlayacak.

ÖSYM tarafından üniversite ek yerleştirme takvimi ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.