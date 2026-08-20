YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026 TAKVİMİ | ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite ek tercih tarihleri ne zaman belli olacak?
YKS ek tercih tarihleri 2026 takvimi için araştırmalar sıklaştı. 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih süreci için geri sayım başladı. İlk yerleştirmelerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar, boş kalan kontenjanlar için ikinci kez şanslarını deneyecek. Bu süreçte ÖSYM tarafından yayınlanacak ek yerleştirme kılavuzu yol gösterici olacak. Peki, 2026 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, üniversite ek tercih tarihleri ne zaman belli olacak?
YKS ek tercih takvimi 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasının ardından gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk süreçte hiçbir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme dönemini bekliyor. Öğrenciler, ikinci tercih sürecinde üniversitelerin boş kalan kontenjanlarını değerlendirecek. Bu sebeple ek yerleştirme takvimi için ÖSYM açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 2026 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı? Üniversite ikinci yerleştirme takvimi açıklandı mı?
2026 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçları 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı. Herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek tercih sürecine odaklandı. Ancak 2026 YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı.
Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar ÖSYM tarafından tespit edilecek. Akabinde ise ek yerleştirme süreci başlayacak.
ÖSYM tarafından üniversite ek yerleştirme takvimi ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2026 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2026 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ek yerleştirme kılavuzunun, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.
Üniversite kayıt sürecinin 28 Ağustos 2026 tarihinde biteceği düşünüldüğünde ek tercih kılavuzu Eylül ayının ilk veya ikinci haftası yayımlanabilir.
ÖSYM’nin kılavuzu yayımlamasıyla birlikte ek tercih tarihleri yanı sıra boş kontenjanlar, taban puanlar, tercih şartları gibi detaylar belli olacak.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2026 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ek yerleştirme kılavuzunun, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.
Üniversite kayıt sürecinin 28 Ağustos 2026 tarihinde biteceği düşünüldüğünde ek tercih kılavuzu Eylül ayının ilk veya ikinci haftası yayımlanabilir.
ÖSYM’nin kılavuzu yayımlamasıyla birlikte ek tercih tarihleri yanı sıra boş kontenjanlar, taban puanlar, tercih şartları gibi detaylar belli olacak.
YKS EK TERCİHLER NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
2026 YKS ek tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kurallar doğrultusunda yapılacak.
Adaylar, ek yerleştirme süreci başladığında tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.
YKS EK TERCİHTE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Ek yerleştirme döneminde adayların tercih edebileceği program sayısı sınırlı olacak. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda programı tercih listelerine ekleyebilecek.
İLK TERCİHLERDE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
2026 YKS merkezi yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, kayıt yaptırmamış olsalar dahi ek yerleştirme tercihi yapamayacak. Ek yerleştirme hakkı, merkezî yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için geçerli olacak.