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        Haberler Bilgi Ziraat Bankası mobil çöktü mü? Son dakika açıklama geldi! Ziraat Bankası mobil sorunu çözüldü mü? İşte detaylar

        Ziraat Bankası mobil çöktü mü? Son dakika açıklama geldi! Ziraat Bankası mobil sorunu çözüldü mü? İşte detaylar

        Ziraat Bankası mobil hesabına geçtiğimiz gece yarısından itibaren girmeye çalışan müşteriler çeşitli sorunlarla karşılaşmaya ve işlemlerde zorluk çekmeye veya mobil uygulamalara girişte problemler başladılar. Yaşanan sorunla ilgili Ziraat Bankası sosyal medya hesabından açıklama geldi. Peki, Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankası sorunu çözüldü mü? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 16:41 Güncelleme:
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        Ziraat Mobil hesaplarında geçtiğimiz gece bireysel ve kurumsal müşterilerin hesap işlemlerinde yaşadıkları sonrların ardından gözler banka yönetiminde gelecek açıklamalara çevrildi. Beklenen açkklama Ziraat Bankası sosyal medya hesabından yapıldı. Peki, Ziraat Bankası mobil çöktü mü? Ziraat Bankası mobil sorunu çözüldü mü? İşte emrak edilip araştırılan sorunun cevabı...

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        ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ!

        Ziraat Bankası sosyal medua hesabından sorunla iligli şu açıklama yapıldı:

        Değerli Müşterilerimiz,

        Gece yapılan planlı bakım esnasında yaşanılan teknik aksaklık nedeniyle sistemimizde kesinti yaşanmıştır.

        Aksaklık giderilmiş olup tüm kanallarımız sorunsuz şekilde hizmet vermeye başlamıştır. Yaşanılan erişim sorunu sebebiyle özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

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        ZİRAAT BANKASI MOBİL HESABI DÜZENLDİ Mİ, SORUN ÇÖZÜLDÜ MÜ?

        Saat 15.00 itibarıyla Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapılan işlemlerde sorun yaşanmıyor.

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