Kireç lekelerinden kötü kokulara kadar pek çok soruna karşı kullanılan sirke, ev temizliğinin vazgeçilmez malzemeleri arasında yer alıyor. Ancak doğal olması, her eşya üzerinde güvenle kullanılabileceği anlamına gelmiyor. ABD merkezli Real Simple ve Consumer Reports'un aktardığı uzman görüşlerine göre sirke, bazı yüzeyleri temizlemek yerine zamanla yıpratabiliyor. Özellikle mutfakta ve günlük hayatta sık kullanılan bazı eşyaların temizliğinde farklı yöntemlere başvurmak gerekiyor. İşte sirkeyle temizlememeniz gereken 7 eşya...

1. MERMER VE GRANİT TEZGAHLAR

Mutfak tezgahlarını parlatmak için kullanılan sirke, doğal taş yüzeylerde istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. Sirkenin asidik yapısı mermerin parlaklığını kaybetmesine ve yüzeyinde kalıcı izler oluşmasına yol açabiliyor. Granitte ise koruyucu kaplamaya zarar verebiliyor. Bu yüzeylerin temizliğinde ılık su, hafif bir bulaşık deterjanı ve yumuşak bir bez kullanılması öneriliyor.

2. AHŞAP MOBİLYALAR VE PARKELER

Ahşap yüzeyleri sirkeyle temizlemek zamanla koruyucu cila tabakasının aşınmasına neden olabiliyor. Özellikle cilalı parkelerde ve mobilyalarda sık tekrarlanan bu yöntem, yüzeylerin matlaşmasına ve eski görünümünü kaybetmesine yol açabiliyor. Ahşap yüzeyler için özel olarak geliştirilmiş temizlik ürünlerinin tercih edilmesi öneriliyor.

3. TELEFON, TELEVİZYON VE BİLGİSAYAR EKRANLARI

Elektronik cihazların ekranlarında biriken parmak izlerini ve lekeleri çıkarmak için doğrudan sirke kullanmak doğru bir yöntem değil. Sirke, ekranlardaki yansımayı önleyen koruyucu kaplamalara zarar verebiliyor. Elektronik cihazların temizliğinde kuru mikrofiber bez veya üreticinin önerdiği temizlik ürünleri tercih edilmeli.

4. ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Çamaşır makinesindeki kötü kokuları gidermek ve kireç oluşumunu önlemek için sirke kullananların dikkatli olması gerekiyor. Beyaz eşya üreticisi Bosch, sirkenin zamanla makinenin kauçuk parçalarını aşındırabileceği konusunda uyarıyor. Contaların ve hortumların zarar görmesi ise su sızıntılarına neden olabiliyor. Bu nedenle makinenin temizliğinde üreticinin önerdiği ürünlerin kullanılması daha güvenli bir seçenek olarak görülüyor.

5. BULAŞIK MAKİNESİ

Bulaşıkların daha parlak çıkması için sirkeyi parlatıcı yerine kullanmak yaygın temizlik alışkanlıklarından biri. Ancak bu yöntem makinenin kauçuk parçalarına zarar verebiliyor. Consumer Reports'un bulaşık makineleri üzerine yaptığı testler de sirkenin temizlik konusunda beklenen sonucu vermediğini ortaya koyuyor. Makinenin iç temizliği için özel olarak üretilen ürünlerin kullanılması öneriliyor.

6. MUTFAK BIÇAKLARI

Mutfak bıçaklarının üzerindeki lekeleri gidermek için sirke kullanmak, metal yüzeylerin zarar görmesine neden olabiliyor. Consumer Reports'un cihaz testleri uzmanı Frank Spinelli'ye göre sirke, bıçakların kesici yüzeylerinde küçük aşınmalar oluşturabiliyor. Bıçakların temizliğinde ılık su ve bulaşık deterjanı kullanmak daha uygun bir yöntem olarak öne çıkıyor.

7. BUHARLI ÜTÜLER

Ütünün su haznesinde biriken kireci temizlemek için sirke kullanmak, cihazın ömrünü kısaltabiliyor. Sirke, bazı ütülerin iç kısmındaki koruyucu kaplamalara ve metal parçalara zarar verebiliyor. Kireç temizliği için ütünün kendi temizleme fonksiyonundan yararlanılması ve kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulması öneriliyor.

SİRKEYİ ÇAMAŞIR SUYUYLA ASLA KARIŞTIRMAYIN

Temizlik sırasında yapılan en tehlikeli hatalardan biri de sirkeyi çamaşır suyuyla karıştırmak. Bu iki maddenin bir araya gelmesi sonucunda sağlığa zararlı klor gazı açığa çıkabiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), tehlikeli gazların ortaya çıkmasını önlemek için çamaşır suyunun diğer temizlik ürünleriyle karıştırılmaması gerektiğini vurguluyor.