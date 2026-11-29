Gece boyunca sokak lambaları, elektronik cihazlar ve sabahın erken saatlerinde odaya giren gün ışığı uyku düzenini etkileyebiliyor. İngiltere, İtalya ve ABD'deki bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü bir araştırma ise uyurken göz maskesi takmanın yalnızca ışığı engellemekle sınırlı kalmayabileceğini gösterdi. Sleep adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma, gece karanlıkta uyumanın beynin ertesi günkü performansıyla ilişkisini inceledi. İşte uyku maskelerinin bilinmeyen etkileri...

UYURKEN GÖZ MASKESİ TAKMAK BEYNİ NASIL ETKİLİYOR?

Araştırmacılar, uyku sırasında çevredeki ışığın engellenmesinin hafıza ve dikkat üzerindeki etkilerini mercek altına aldı. Yapılan deneylerde göz maskesiyle uyuyan katılımcıların ertesi gün yeni bilgileri öğrenme ve hatırlama konusunda daha iyi performans gösterdiği belirlendi. Ayrıca göz maskesi kullanımının zihinsel uyanıklık üzerinde de olumlu etkileri olabileceği görüldü.

KATILIMCILAR İKİ FARKLI DENEYE ALINDI

Araştırmanın ilk aşamasında 18-35 yaş aralığındaki 94 katılımcının bir hafta boyunca göz maskesiyle, diğer hafta ise ışığı engellemeden uyumaları sağlandı. Ardından katılımcılara hafıza ve dikkat testleri uygulandı. İkinci deneyde ise aynı yaş aralığındaki 35 kişinin uyku düzeni giyilebilir teknolojik cihazlarla takip edildi. Her iki deneyde de göz maskesi kullanımının yeni bilgilerin öğrenilmesine katkı sağlayabileceğine ilişkin sonuçlar elde edildi.

DERİN UYKU İLE HAFIZA ARASINDAKİ BAĞLANTI

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise derin uyku ile öğrenme performansı arasındaki ilişki oldu. Bilim insanları, göz maskesi takan katılımcıların hafıza testlerindeki başarısının derin uykuda geçirdikleri süreyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Derin uykunun, beynin yeni bilgileri işlemesi ve hafızaya kaydetmesi açısından önemli bir rol oynadığı biliniyor.

DAHA UZUN UYUMADAN ZİNDE UYANMAK MÜMKÜN MÜ?

Araştırma kapsamında katılımcıların uyku alışkanlıkları da incelendi. Göz maskesi kullanımının toplam uyku süresinde veya katılımcıların bildirdiği uyku kalitesinde belirgin bir değişiklik oluşturmadığı görüldü. Buna rağmen öğrenme ve tepki verme hızı üzerine yapılan bazı testlerde daha iyi sonuçlar elde edildi.

GÜNLÜK YAŞAMDA DA ETKİLİ OLABİLİR

Araştırmacılara göre göz maskesi kullanımı, ders çalışmak, araç kullanmak ve dikkat gerektiren işlerle ilgilenmek gibi günlük faaliyetlerde fayda sağlayabilecek basit ve düşük maliyetli bir alışkanlık olabilir. Ancak 2023 yılında aynı araştırmanın verileri üzerinde yapılan başka bir değerlendirme, bu faydaların ne ölçüde belirgin ve tutarlı olduğunun henüz kesinleşmediğine dikkat çekti.