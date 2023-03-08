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Bill Gates dede oldu

ABD'li ünlü iş insanı Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, eşi Nayel Nassar ile birlikte ilk bebeklerini kucaklarına aldı

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  • Bill Gates'in kızı Jennifer Gates ilk çocuğunu kucağına aldı - Magazin haberleri

    2 Ağustos 2021'de boşanan ABD'li milyarder Bill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer, profesyonel at binicisi Nayel Nassar ile 16 Ekim 2021'de nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, ilk çocuklarına kavuştu.
  • Bill Gates'in kızı Jennifer Gates ilk çocuğunu kucağına aldı - Magazin haberleri

    "KÜÇÜK AİLEMİZDEN GÜZEL SELAMLAR"

    Jennifer Gates sosyal medya  hesabından bebeğini kollarının arasında tutarken çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak, "Sağlıklı küçük ailemizden güzel selamlar" notunu düştü.
  • Bill Gates'in kızı Jennifer Gates ilk çocuğunu kucağına aldı - Magazin haberleri

    "ÇOK GURURLUYUM"

    Bill Gates, de müjdeli haberin ardından "Jenn ve Nayel'i tebrik ederim. Çok gururluyum" ifadelerini kullandı.
  • Bill Gates'in kızı Jennifer Gates ilk çocuğunu kucağına aldı - Magazin haberleri

    Bill Gates’in eski eşi Melinda French Gates ise bebek fotoğrafının altına "Dünyaya hoş geldin. Kalbim sevgiyle dolup taşıyor" yorumunu yaptı.
  • Bill Gates'in kızı Jennifer Gates ilk çocuğunu kucağına aldı - Magazin haberleri

    Öte yandan Jennifer Gates, hamileliğini geçen yıl kasım ayında duyurmuştu.
  • Bill Gates'in kızı Jennifer Gates ilk çocuğunu kucağına aldı - Magazin haberleri

    "DAHA FAZLA HEYECAN DUYAMAZDIM"

    Jennifer Gates’in hamilelik paylaşımına annesi Melinda French Gates, "Bu küçükle tanışıp ikinizin ebeveyn olmasını izlemekten daha fazla heyecan duyamazdım" diye yazmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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