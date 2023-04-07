Bill Gates: Dünyayı keşfedişini izlemek için sabırsızlanıyorum

"İNSANIN TORUNUNU KUCAĞINA ALMASI HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYORMUŞ"

Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates de torunuyla çekilen fotoğrafını "İnsanın ilk torununu kucağına alması hiçbir şeye benzemiyormuş. Kızımı daha o kadar küçükken kucağıma alışımı hatırlıyorum. Şimdi ise onun kendi kızı var. Kızımla ve eşi Nayel’le gurur duyuyorum" notuyla paylaştı.