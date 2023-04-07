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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bill Gates: Dünyayı keşfedişini izlemek için sabırsızlanıyorum

ABD'li ünlü iş insanı Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, eşi Nayel Nassar ile birlikte geçtiğimiz ay ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Torunuyla birlikte objektif karşısına geçen Bill Gates, "Dünyayı keşfedişini izlemek için sabırsızlanıyorum" dedi

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  • Bill Gates'ten dede - torun pozu: Dünyayı keşfedişini izlemek için sabırsızlanıyorum - Magazin haberleri

    2 Ağustos 2021'de boşanan ABD'li milyarder Bill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer, profesyonel at binicisi Nayel Nassar ile 16 Ekim 2021'de nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren Gates ve Nassar, geçtiğimiz ay ilk çocuklarını kucağına almıştı. Çiftin kızı olmuştu.
  • Bill Gates'ten dede - torun pozu: Dünyayı keşfedişini izlemek için sabırsızlanıyorum - Magazin haberleri

    "KÜÇÜK AİLEMİZDEN GÜZEL SELAMLAR"

    Jennifer Gates sosyal medya hesabından bebeğini kollarının arasında tutarken çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak, "Sağlıklı küçük ailemizden güzel selamlar" notunu düşmüştü.
  • Bill Gates'ten dede - torun pozu: Dünyayı keşfedişini izlemek için sabırsızlanıyorum - Magazin haberleri

    "ÇOK GURURLUYUM"

    Bill Gates de müjdeli haberin ardından "Jenn ve Nayel'i tebrik ederim. Çok gururluyum" ifadelerini kullanmıştı. 
  • Bill Gates'ten dede - torun pozu: Dünyayı keşfedişini izlemek için sabırsızlanıyorum - Magazin haberleri

    "SABIRSIZLANIYORUM"

    Torun sevinci yaşayan Bill Gates'den yeni bir paylaşım daha geldi. Gates, torunu ile çekilen fotoğrafını "Dünyayı keşfedişini izlemek için sabırsızlanıyorum" notuyla yayınladı. 
  • Bill Gates'ten dede - torun pozu: Dünyayı keşfedişini izlemek için sabırsızlanıyorum - Magazin haberleri

    "İNSANIN TORUNUNU KUCAĞINA ALMASI HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYORMUŞ"

    Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates de torunuyla çekilen fotoğrafını "İnsanın ilk torununu kucağına alması hiçbir şeye benzemiyormuş. Kızımı daha o kadar küçükken kucağıma alışımı hatırlıyorum. Şimdi ise onun kendi kızı var. Kızımla ve eşi Nayel’le gurur duyuyorum" notuyla paylaştı.
  • Bill Gates'ten dede - torun pozu: Dünyayı keşfedişini izlemek için sabırsızlanıyorum - Magazin haberleri

    MÜJDELİ HABERİ 2021'İN KASIM AYINDA DUYURMUŞTU

    Öte yandan Jennifer Gates, hamileliğini geçen yıl kasım ayında duyurmuştu.
  • Bill Gates'ten dede - torun pozu: Dünyayı keşfedişini izlemek için sabırsızlanıyorum - Magazin haberleri

    "DAHA FAZLA HEYECAN DUYAMAZDIM"

    Jennifer Gates’in hamilelik paylaşımına annesi Melinda French Gates, "Bu küçükle tanışıp ikinizin ebeveyn olmasını izlemekten daha fazla heyecan duyamazdım" diye yazmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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