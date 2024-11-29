Billboard tartışmalı Kanye West klibindeki çıplak görüntülerini kullandığı Taylor Swift'ten özür diledi

KANYE WEST İLE TAYLOR SWIFT KAVGASINDA NE OLMUŞTU?

Kanye West ile Taylor Swift arasındaki sürtüşmenin 'Famous' şarkısı ve klibiyle ayyuka çıkması, 2020'de sızdırılan bir ses kaydıyla oldu.

2016'da kaydedilen görüşmede Kanye West, Taylor Swift'e şarkı sözleri hakkındaki fikrini soruyordu. Swift de yanıt olarak, "Nasıl daha iyi olacağını düşünüyorsan o şekilde yaz. Her iki şekilde de sorun yok. Bunu bana söylediğin için minnettarım. Süpersin" diyordu.

Bu görüşmenin ardından Swift, "Kanye'nin şarkıda bana fahişe diyeceğini bilmiyordum. 2009'dan beri konuşulan bu olayın içerisinde artık olmak istemiyorum" açıklaması yapmıştı.

Gerçekten de sızdırılan ses kaydında West, şarkı sözlerini Swift'e iletirken, 'fahişe' kısmından bahsetmemişti.