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        Haberler Dünyadan Billboard tartışmalı Kanye West klibindeki çıplak görüntülerini kullandığı Taylor Swift'ten özür diledi - magazin haberleri

        Billboard tartışmalı Kanye West klibindeki çıplak görüntülerini kullandığı Taylor Swift'ten özür diledi

        Kanye West, yıllar önce çıkardığı tartışmalı klibinde Taylor Swift'in çıplak balmumu heykeline yer vermişti. O klipten bir kesit kullanan Billboard, tepkiler üzerine Taylor Swift'ten özür diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 12:26 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:26
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        Müzik dünyasının en prestijli yayınlarından biri olan Billboard, kullandığı görüntü nedeniyle Taylor Swift'ten özür diledi.

        Yayımladığı müzik listeleri dünya çapında kabul edilen en önemli veriler arasında yer alan Billboard, 21'inci yüzyılın en iyi ikinci pop yıldızı olarak açıkladığı Taylor Swift'in bu yeni ünvanını duyururken bir video paylaştı.

        Ancak haberi anlatan videoda Kanye West'in 'Famous' adlı klibinden görüntülerin yer alması tartışmalara yol açtı.

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        Kanye West'in klibinde, Swift'ten modellenen çıplak bir balmumu figürü yer alıyordu. Görsel ve klipteki şarkı, rapçinin pop yıldızıyla olan dostluğunun sonunu işaret ediyordu.

        Kanye West, bu şarkısında Taylor Swift'i ünlü yaptığını iddia eden sözlere yer veriyordu. West, şarkı sözleri için izin aldığını söylese de Swift'in kendisinden izin alınmadığını ortaya çıkaran bir ses kaydı, Swift'i haklı çıkarmıştı.

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        Taylor Swift hayranlarının bu klibin kullanılmasına gösterdiği tepki üzerine, Billboard bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

        Billboard, videoyu sosyal medyadan kaldırdı ve X platformu üzerinden özür diledi.

        "Swift'in başarılarını kutlayan bir videoda onu yanlış bir şekilde tasvir eden bir klibe yer verdiğimiz için Taylor Swift'ten, tüm okuyucularımızdan ve izleyicilerimizden özür diliyoruz" denilen açıklamada, "Klibi videomuzdan çıkardık ve bu hatayla verdiğimiz zarardan dolayı büyük pişmanlık duyuyoruz" ifadesi kullanıldı.

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        KANYE WEST İLE TAYLOR SWIFT KAVGASINDA NE OLMUŞTU?

        Kanye West ile Taylor Swift arasındaki sürtüşmenin 'Famous' şarkısı ve klibiyle ayyuka çıkması, 2020'de sızdırılan bir ses kaydıyla oldu.

        2016'da kaydedilen görüşmede Kanye West, Taylor Swift'e şarkı sözleri hakkındaki fikrini soruyordu. Swift de yanıt olarak, "Nasıl daha iyi olacağını düşünüyorsan o şekilde yaz. Her iki şekilde de sorun yok. Bunu bana söylediğin için minnettarım. Süpersin" diyordu.

        Bu görüşmenin ardından Swift, "Kanye'nin şarkıda bana fahişe diyeceğini bilmiyordum. 2009'dan beri konuşulan bu olayın içerisinde artık olmak istemiyorum" açıklaması yapmıştı.

        Gerçekten de sızdırılan ses kaydında West, şarkı sözlerini Swift'e iletirken, 'fahişe' kısmından bahsetmemişti.

        #Taylor Swift
        #Kanye West
        #billboard
        #çıplak
        #özür
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