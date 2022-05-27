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Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan’ın hastalığı ne?

Billur Kalkavan’ın hastalığı Hamdi Alkan tarafından duyurulmuştu. Billur Kalkavan’ın hastalığı ve sağlık durumu sevenleri taraından takip ediliyor. Doktoruyla poz veren Kalkavan son durumu hakkında bilgi verdi. İşte, Billur Kalkavan sağlık durumu ve açıklaması...

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  • 01
    Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Billur Kalkavan’ın hastalığı ne ve ne kanserine yakalandı? Billur Kalkavan'ın son sağlık durumu nasıl?

    Billur Kalkavan’ın hastalığı sevenlerini üzüntüye boğarken son durumu hakkında araştırmalarda hız kazandı. Ünlü oyuncunun hastalığını Hamdi Alkan ‘Canım dostum Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum.’ sözleriyle duyurmuştu. Doktoru ile pozunu paylaşan Billur Kalkavan  "Sizden bir ricam var" diyerek açıklamada bulundu. İşte, Billur Kalkavan’ın hayatı ve hastalığı ve son durumu...
  • 02
    Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Billur Kalkavan’ın hastalığı ne ve ne kanserine yakalandı? Billur Kalkavan'ın son sağlık durumu nasıl?

    BİLLUR KALKAVAN NE KANSERİ?

    Ihlamurlar Altında, Acayip Hikayeler ve Eyvah Babam gibi  pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın 1.5 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıktı.
  • 03
    Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Billur Kalkavan’ın hastalığı ne ve ne kanserine yakalandı? Billur Kalkavan'ın son sağlık durumu nasıl?

    HASTALIĞINI HAMDİ ALKAN DUYURDU!

    Üzücü haber oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Kalkavan ile olan pozunu paylaşan Alkan, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum... Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.
  • 04
    Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Billur Kalkavan’ın hastalığı ne ve ne kanserine yakalandı? Billur Kalkavan'ın son sağlık durumu nasıl?

    LÜTFEN ARAMAYIN, MESAJ ATIN! 

    Kalkavan, sevenlerinden gelen "Geçmiş olsun." mesajlarının ardından açıklama yaptı. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Billur Kalkavan, "Hamdi Alkan’ım ziyaretime geldi ve izin istedi, 'Paylaşabilir miyim?' diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum vallahi. Çok mutlu oldum, Allah razı olsun. Ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın." dedi.

    Ayrıca bir ricada bulunan ünlü oyuncu, "Lütfen aramayın, mesaj atın. Çok yoruluyorum." ifadelerini kullandı.
  • 05
    Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Billur Kalkavan’ın hastalığı ne ve ne kanserine yakalandı? Billur Kalkavan'ın son sağlık durumu nasıl?

    "GÖRDÜĞÜM İLGİ BENİ ÇOK MOTİVE ETTİ"

    Akciğer kanserine yakalanan ve 1,5 aydır tedavi gören ünlü oyuncu Billur Kalkavan, sağlık durumu hakkındaki bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

    Doktoruyla olan resmini sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu her şeyin yolunda gittiğini belirtti. Kalkavan'ın açıklaması şu şekilde;

    "Herkes soruyor ben de buradan yazayım dedim. Tedavim devam ediyor. Doktorum güvenli ellerine teslim ettim kendimi. Hastanenin tüm çalışanları, şahane hemşireleri, müthiş servisi ve bakımında çok rahat ettiğimden dolayı kemoterapilerden sonra birkaç gün kalıp öyle dönüyorum evime. Neticede kediler olmadan, uykum bölünmeden çok rahat ediyorum. Hamdi Alkan‘ımın ve Enver Aysever'imin paylaşımlarından sonra gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti herkesten Allah razı olsun."
  • 06
    Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Billur Kalkavan’ın hastalığı ne ve ne kanserine yakalandı? Billur Kalkavan'ın son sağlık durumu nasıl?

    "SADECE BİR RİCAM VAR?"

    Sadece bir ricam var ifadesini kullanan Billur Kalkavan, paylaşımına su sözlerle devam etti:

    "Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. tavsiyeleri göndermeyin. Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim. Yolladığınız hiç bir şeye de itibar etmem hele ki doktoruma danışmadan asla. Çalışması yapılmamış ilaçlar, bitkiler, vb. şeyler çok ters tepebilir. Herkese sonsuz teşekkürler."
  • 07
    Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Billur Kalkavan’ın hastalığı ne ve ne kanserine yakalandı? Billur Kalkavan'ın son sağlık durumu nasıl?

    KEDİSİNİ KAYBETTİ!

    Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, kedisi 'Korsan'ın acısıyla sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde tedavisinin olumlu geçtiğini ifade eden Kalkavan, üzücü haberi sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımla dile getirdi.

     

    Ünlü oyuncu, "18 yıldır bana hayat arkadaşlığı yapan 'Korsan’ımı 2 gün önce cennete uğurladık. Bunca kediye hizmet ettim, bu kadar efendi, yumuşak, sevecen bir kedi görmedim. Kediler şifacıdır, 'Korsan’ın sağlığı tam 1,5 sene önce bozulmaya başladı. Benim hastalığımın başladığı zamana denk geliyor ve benden birçok pisliği aldığına inanıyorum. Sayesinde bu kadar kolay atlatıyorum. Ardında kalan 6 kedimiz ve kendi adımıza 'Korsan’ı hep minnetle anacağız." ifadelerini kullandı.
  • 08
    Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Billur Kalkavan’ın hastalığı ne ve ne kanserine yakalandı? Billur Kalkavan'ın son sağlık durumu nasıl?

    BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

    Billur Kalkavan 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

    Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya geldi. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı.

    1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. Aynı yıl HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.

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