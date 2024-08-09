Bilim ve Sanat Merkezleri bireysel değerlendirme süreci 26 Temmuz’da tamamlandı. Sonuçların ise 31 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyordu. Ancak konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Bu sebeple BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için bekleyiş sürüyor. Millî Eğitim Bakanlığı açıklamaları yakından takip ediliyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından yetenek alanlarına göre yerleştirilen öğrenciler için kayıt süreci başlayacak. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?