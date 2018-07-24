BİLSEM öğretmen atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında halen kadrolu öğretmen olarak çalışanlardan görev yaptıkları ildeki bilim ve sanat merkezlerine atanmak isteyenler başvurularını yaptı. Başvuru sonucuna göre hak kazananlar 2 Nisan - 10 Haziran'da sözlü sınava katıldı. 20 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 16-20 Temmuz'da tercihler alındı. Şimdi sıra atama sonuçlarında. Tercih yapan öğretmenler sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Peki, 2018 MEB BİLSEM öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen atamak için gerçekleştirilen BİLSEM öğretmen tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2018 BİLSEM öğretmen atama sonuçları 27 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.
Atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan edilecek.
Tebliğ ve ilişik kesme işlemleri 6-17 Ağustos 2018 tarihleride gerçekleştirilecek.
Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 6-17 Ağustos 2018 tarihlerinde tamamlanacak. Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü’ne işlenecek.
Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği halinde Ek-2 Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecek. Eşitliğin bozulmaması durumunda hizmet süresi az olan adayın atamasına öncelik verilecek. Eşitliğin devamı halinde atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek.
40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecek.
TERCİH SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Ek-2 Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına itirazlar, değerlendirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla 5 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla il öğ retmen değerlendirme komisyonuna yapılacak.
Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde dilekçe ile doğrudan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacak.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılan itirazların cevaplanmasında evrak kayıt tarihi dikkate alınacak.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adres bilgisi bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.
Faksla ya da e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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