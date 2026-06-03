BİM 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu yayında: Bu Cuma BİM marketlere Vantilatör, Çocuk Tableti, Soundbar geliyor!
BİM marketin 2–5 Haziran 2026 tarihli aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Haziran ayının ilk kampanya döneminde satışa sunulan yeni ürünler, özellikle ev ve mutfak kategorisinde öne çıkan seçeneklerle dikkat çekiyor. Cuma günü raflarda yerini alacak aktüel ürünler arasında yemek takımları, mutfak gereçleri, dekoratif ev eşyaları ve günlük kullanıma uygun pratik ürünler bulunuyor. İşte BİM 5 Haziran 2026 Cuma aktüel broşürü ve fiyat detayları haberimizde...
BİM’in 2–3–5 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan aktüel ürün kataloğu, alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Haziran ayının ilk indirim döneminde raflara gelen yeni ürünler, özellikle ev ve mutfak kategorisinde sunduğu geniş seçeneklerle dikkat çekiyor. Emsan imzalı mutfak ürünlerinden fon perde ve düzenleme ekipmanlarına, LEGO lisanslı ürünlerden elektronik cihazlara kadar birçok farklı kategori bu haftaki kampanyada yer alıyor. Beyaz eşya, kişisel bakım ürünleri ve çeşitli mutfak gereçleri de tüketicilere sunulurken, sınırlı stok nedeniyle ürünlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor. İşte BİM 5 Haziran 2026 Cuma aktüel broşürü ve fırsat ürünlerinin fiyat listesi...
BİM 2 HAZİRAN 2026 SALI AKTÜEL KATALOĞU
Nora Buğday Unu 5 kg 109 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 275 TL
Pasta Veneta Tam Buğday Kalem Makarna 350 gr 25 TL
Makaroma Tagliatelle Makarna 500 gr 97,50 TL
Filiz Makarna Çeşitleri 500 gr 24,50 TL
Ottomie Noodle Körili 75 gr 9,75 TL
Yayla Bulgur Çeşitleri 1 kg 39,50 TL
Chef Alberto Lavaş Ekmeği 1000 gr 85 TL
Uno Susamlı Grissini 125 gr 39,50 TL
Cem Siyah Zeytin 2 kg 219 TL
Ankara Beyaz Sirke 5 L 72,50 TL
Zühre Ana Sirke Fit-X Plus 250 ml 159 TL
Tukaş Domates Salçası 1650 gr 134,50 TL
Merko Gusdo Rendelenmiş Domates 700 gr 39,50 TL
Seğmen Reçel Çeşitleri 800 gr 129 TL
Sofra Rafine Kaya Tuzu 1500 gr 19,50 TL
Obsesso Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml 50 TL
Çerezos Mısır Çerezi 3x26 gr 21 TL
Topzcorn Patlamış Mısır 160 gr 39,50 TL
Nfest Çilekli Kuru Meyve Küpleri 20 gr 17,50 TL
Holland Karamel Dolgulu Waffle 252 gr 65 TL
Sweeto Muz & Vanilya Aromalı Marshmallow 40x10 gr 159 TL
Avşar Hindistan Cevizi Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 65 TL
Eti Burçak Tahıl Patlaklı Kakaolu Bisküvi 351 gr 69 TL
Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Fındıklı Krema 625 gr 175 TL
Emsal Yer Fıstığı Krema Çeşitleri 1000 gr 169 TL
Ülker Sütlü Çikolata Kaplı Orman Meyveli Yaş Pasta 395 gr 249 TL
Koska Tahinli Kurabiye 225 gr 99 TL
Mehmet Reis Granüllü Beze 100 gr 59 TL
Nestle Snax Sütlü Çikolata ve Şeker Kaplı Pirinç Patlağı 80 gr 69 TL
Kinder Bueno Fındıklı Kremalı Beyaz Çikolatalı Gofret 39 gr 36 TL
Gerber Organik Pirinç ve Buğday Patlağı 35 gr 99 TL
Papita Donut Kakao Kaplamalı Çikolata Kremalı Kek 40 gr 12 TL
Colgate Diş Macunu Max White 75 mlx2 99 TL
Miss Soda Plus Lavanta 500 gr 59 TL
Güldal Çamaşır Suyu 4 L 79 TL
Mr.Bee Lavabo Fayans Temizleyici 1500 ml 95 TL
Doa Yüzey Temizleyici 2500 ml 89 TL
Miss Sıvı Çamaşır Deterjanı 1500 ml 139 TL
Fax Sıvı Sabun 3000 ml 99 TL
Klorak Çamaşır Suyu Beyaz Sabun 1 L 49 TL
Sparx Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 65 TL
Sparx Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 kg 65 TL
Sparx Bulaşık Makinesi Parlatıcı ve Kurutucu 400 ml 65 TL
Wellnax Wc Blok Mavi Su 52,50 TL
Yumoş Çamaşır Parfümü 200 gr 199 TL
Quickdish Renkli Silikon Sünger 95 TL
Quickdish Mikrofiber Bez 139 TL
Mr.Green Temizlik Bezi Seti 149 TL
BİM 3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Karavan 4.10 metre - 399.000 TL
7 KG çamaşır makinesi - 14.900 TL
Ev tipi taşınabilir buzdolabı - 9.900 TL
BİM 5 HAZİRAN 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Kumtel Ayaklı Vantilatör 1.150 TL
Kumtel Kule Tipi Vantilatör 1.590 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.790 TL
Fakir Kişisel Blender 1.290 TL
Fakir Stand Mikser / Hamur Yoğurma Makinesi 4.449 TL
Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL
Fakir Cam Çay Makinesi 2.490 TL
El Feneri 499 TL
Mantar Masa Lambası 399 TL
Fakir Torbasız Hız Ayarlı Elektrikli Süpürge 3.090 TL
Polosmart Akım Korumalı Priz 499 TL
Forever Figürlü El Fanları 299 TL
Forever Pilli Mini El Fanı 149 TL
Trax Masaüstü Fan 449 TL
Altus Vücut Tartısı 449 TL
LG 65" 4K UDR10 Nanocell Tv 39.900 TL
LG 55' 4K UHD Webos Smart Tv 29.990 TL
TCL 55' 4K Qled Hdr Google Tv 23.900 TL
Dijitsu 65' 4K Ultra HD Qled Google Tv 23.900 TL
LG S30A Soundbar 5.490 TL
TCL Tab 7 L Çocuk Tableti 1.999 TL
English Home 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.290 TL
Güral Porselen 48 Parça Desenli Kare Yemek Takımı 6.490 TL
Paşabahçe Nova Meşrubat Bardağı 3'lü 149 TL
Paşabahçe Nova Su Bardağı 3'lü 129 TL
Emsan Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 429 TL
Emsan Çaydanlık 1.190 TL
Tefal Manuel Rondo 749 TL
Kare Borcam Fırın Tepsi Seti 2'li 499 TL
Paşabahçe Dantel Çay Bardağı 6'lı 179 TL
Emsan Çelik Derin Tencere 950 TL
Emsan Çelik Sahan 799 TL
Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 950 TL
Emsan Swiss Crystal Tava 849 TL
Emsan Swiss Crystal Derin Tencere 1.250 TL
Emsan Swiss Crystal Karnıyarık Tencere 1.250 TL
Emsan Swiss Crystal Sahan 750 TL
9 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Joseph Joseph 2 Bölmeli Kirli Sepeti 4.990 TL
Joseph Joseph Standlı Kesme Tahtası Seti 3'lü 1.190 TL
Henckels Bıçak Seti 3'lü 449 TL
Benante Gold Kulplu Desenli Kupa 199 TL
Glass in love Gravürlü Cam Çay Fincan Seti 4'lü 299 TL
Glass in love Gravürlü Cam Kahve Fincan Seti 4'lü 189 TL
Glass in love Gravürlü Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 199 TL
Glass in love Gravürlü Cam Tatlı Kasesi 6'lı 219 TL
Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı 219 TL
Colorina Rimli Desenli Sunum Tepsisi 89 TL
Colorina Renkli Ayaklı Servis Kasesi 239 TL
Lav Defne Saklama Kabı 45 TL
Kağıt Kek / Sufle Kabı 10'lu 35 TL
Glass in love Standlı Yağlık / Tuzluk Biberllik Seti 4'lü 379 TL
17 Parça Saklama Kabı Seti 179 TL
English Home Organizer Sepet 119 TL
Benante Desenli Bambu Kesme / Sunum Tahtası 369 TL
Çift Kişilik Nevresim Takımı 1.549 TL
Kadın Kot Bol Pantolon 419 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 499 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 499 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 249 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 359 TL
El Havlusu 109 TL
Yüz Havlusu 169 TL
Ayak Havlusu 179 TL
Ponponlu Koltuk Örtüsü 269 TL
Tek Kişilik Nevresim Takımı 709 TL
Müslin Yatak Örtüsü 849 TL
Runner 299 TL
Blackout Süet Fon Perde 499 TL
Pvc Masa Örtüsü 159 TL
Bambu Banyo Paspası 399 TL
Kadın / Erkek Kot Pantolon 429 TL
LEGO City McLaren Yarış Arabalı F1 Sürücüsü 479 TL
60400 Lego City Go-Kartlar ve Yarış Sürücüleri 479 TL
60455 Lego City Polis Motosikleti Takibi 399 TL
60411 Lego City İtfaiye Kurtarma Helikopteri 479 TL
11039 Lego Classic Yaratıcı Yiyecek Arkadaşları 449 TL
31173 Lego Creator 3'ü 1 Arada Vahşi Hayvanlar: Tropikal Tukan Kuşu 619 TL
Akülü Chevrolet Camaro 17.500 TL
Uzaktan Kumandalı Araba 299 TL
Ahşap Masa Maçı Oyunu 679 TL
Manyetik Oyuncak 449 TL
Dinozor Pop-İt Oyuncağı 279 TL