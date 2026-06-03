BİM’in 2–3–5 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan aktüel ürün kataloğu, alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Haziran ayının ilk indirim döneminde raflara gelen yeni ürünler, özellikle ev ve mutfak kategorisinde sunduğu geniş seçeneklerle dikkat çekiyor. Emsan imzalı mutfak ürünlerinden fon perde ve düzenleme ekipmanlarına, LEGO lisanslı ürünlerden elektronik cihazlara kadar birçok farklı kategori bu haftaki kampanyada yer alıyor. Beyaz eşya, kişisel bakım ürünleri ve çeşitli mutfak gereçleri de tüketicilere sunulurken, sınırlı stok nedeniyle ürünlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor. İşte BİM 5 Haziran 2026 Cuma aktüel broşürü ve fırsat ürünlerinin fiyat listesi...