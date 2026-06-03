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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 5 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA: Bu Cuma BİM marketlere Vantilatör, Çocuk Tableti, Soundbar geliyor! BİM 2-5 Haziran aktüel ürünleri neler?

        BİM 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu yayında: Bu Cuma BİM marketlere Vantilatör, Çocuk Tableti, Soundbar geliyor!

        BİM marketin 2–5 Haziran 2026 tarihli aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Haziran ayının ilk kampanya döneminde satışa sunulan yeni ürünler, özellikle ev ve mutfak kategorisinde öne çıkan seçeneklerle dikkat çekiyor. Cuma günü raflarda yerini alacak aktüel ürünler arasında yemek takımları, mutfak gereçleri, dekoratif ev eşyaları ve günlük kullanıma uygun pratik ürünler bulunuyor. İşte BİM 5 Haziran 2026 Cuma aktüel broşürü ve fiyat detayları haberimizde...

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        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        BİM’in 2–3–5 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan aktüel ürün kataloğu, alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Haziran ayının ilk indirim döneminde raflara gelen yeni ürünler, özellikle ev ve mutfak kategorisinde sunduğu geniş seçeneklerle dikkat çekiyor. Emsan imzalı mutfak ürünlerinden fon perde ve düzenleme ekipmanlarına, LEGO lisanslı ürünlerden elektronik cihazlara kadar birçok farklı kategori bu haftaki kampanyada yer alıyor. Beyaz eşya, kişisel bakım ürünleri ve çeşitli mutfak gereçleri de tüketicilere sunulurken, sınırlı stok nedeniyle ürünlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor. İşte BİM 5 Haziran 2026 Cuma aktüel broşürü ve fırsat ürünlerinin fiyat listesi...

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        BİM 2 HAZİRAN 2026 SALI AKTÜEL KATALOĞU

        Nora Buğday Unu 5 kg 109 TL

        Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 275 TL

        Pasta Veneta Tam Buğday Kalem Makarna 350 gr 25 TL

        Makaroma Tagliatelle Makarna 500 gr 97,50 TL

        Filiz Makarna Çeşitleri 500 gr 24,50 TL

        Ottomie Noodle Körili 75 gr 9,75 TL

        Yayla Bulgur Çeşitleri 1 kg 39,50 TL

        Chef Alberto Lavaş Ekmeği 1000 gr 85 TL

        Uno Susamlı Grissini 125 gr 39,50 TL

        Cem Siyah Zeytin 2 kg 219 TL

        Ankara Beyaz Sirke 5 L 72,50 TL

        Zühre Ana Sirke Fit-X Plus 250 ml 159 TL

        Tukaş Domates Salçası 1650 gr 134,50 TL

        Merko Gusdo Rendelenmiş Domates 700 gr 39,50 TL

        Seğmen Reçel Çeşitleri 800 gr 129 TL

        Sofra Rafine Kaya Tuzu 1500 gr 19,50 TL

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        Obsesso Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml 50 TL

        Çerezos Mısır Çerezi 3x26 gr 21 TL

        Topzcorn Patlamış Mısır 160 gr 39,50 TL

        Nfest Çilekli Kuru Meyve Küpleri 20 gr 17,50 TL

        Holland Karamel Dolgulu Waffle 252 gr 65 TL

        Sweeto Muz & Vanilya Aromalı Marshmallow 40x10 gr 159 TL

        Avşar Hindistan Cevizi Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 65 TL

        Eti Burçak Tahıl Patlaklı Kakaolu Bisküvi 351 gr 69 TL

        Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Fındıklı Krema 625 gr 175 TL

        Emsal Yer Fıstığı Krema Çeşitleri 1000 gr 169 TL

        Ülker Sütlü Çikolata Kaplı Orman Meyveli Yaş Pasta 395 gr 249 TL

        Koska Tahinli Kurabiye 225 gr 99 TL

        Mehmet Reis Granüllü Beze 100 gr 59 TL

        Nestle Snax Sütlü Çikolata ve Şeker Kaplı Pirinç Patlağı 80 gr 69 TL

        Kinder Bueno Fındıklı Kremalı Beyaz Çikolatalı Gofret 39 gr 36 TL

        Gerber Organik Pirinç ve Buğday Patlağı 35 gr 99 TL

        Papita Donut Kakao Kaplamalı Çikolata Kremalı Kek 40 gr 12 TL

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        Colgate Diş Macunu Max White 75 mlx2 99 TL

        Miss Soda Plus Lavanta 500 gr 59 TL

        Güldal Çamaşır Suyu 4 L 79 TL

        Mr.Bee Lavabo Fayans Temizleyici 1500 ml 95 TL

        Doa Yüzey Temizleyici 2500 ml 89 TL

        Miss Sıvı Çamaşır Deterjanı 1500 ml 139 TL

        Fax Sıvı Sabun 3000 ml 99 TL

        Klorak Çamaşır Suyu Beyaz Sabun 1 L 49 TL

        Sparx Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 65 TL

        Sparx Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 kg 65 TL

        Sparx Bulaşık Makinesi Parlatıcı ve Kurutucu 400 ml 65 TL

        Wellnax Wc Blok Mavi Su 52,50 TL

        Yumoş Çamaşır Parfümü 200 gr 199 TL

        Quickdish Renkli Silikon Sünger 95 TL

        Quickdish Mikrofiber Bez 139 TL

        Mr.Green Temizlik Bezi Seti 149 TL

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        BİM 3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

        Karavan 4.10 metre - 399.000 TL

        7 KG çamaşır makinesi - 14.900 TL

        Ev tipi taşınabilir buzdolabı - 9.900 TL

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        BİM 5 HAZİRAN 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Kumtel Ayaklı Vantilatör 1.150 TL

        Kumtel Kule Tipi Vantilatör 1.590 TL

        Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.790 TL

        Fakir Kişisel Blender 1.290 TL

        Fakir Stand Mikser / Hamur Yoğurma Makinesi 4.449 TL

        Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL

        Fakir Cam Çay Makinesi 2.490 TL

        El Feneri 499 TL

        Mantar Masa Lambası 399 TL

        Fakir Torbasız Hız Ayarlı Elektrikli Süpürge 3.090 TL

        Polosmart Akım Korumalı Priz 499 TL

        Forever Figürlü El Fanları 299 TL

        Forever Pilli Mini El Fanı 149 TL

        Trax Masaüstü Fan 449 TL

        Altus Vücut Tartısı 449 TL

        7

        LG 65" 4K UDR10 Nanocell Tv 39.900 TL

        LG 55' 4K UHD Webos Smart Tv 29.990 TL

        TCL 55' 4K Qled Hdr Google Tv 23.900 TL

        Dijitsu 65' 4K Ultra HD Qled Google Tv 23.900 TL

        LG S30A Soundbar 5.490 TL

        TCL Tab 7 L Çocuk Tableti 1.999 TL

        8

        English Home 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.290 TL

        Güral Porselen 48 Parça Desenli Kare Yemek Takımı 6.490 TL

        Paşabahçe Nova Meşrubat Bardağı 3'lü 149 TL

        Paşabahçe Nova Su Bardağı 3'lü 129 TL

        Emsan Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 429 TL

        Emsan Çaydanlık 1.190 TL

        Tefal Manuel Rondo 749 TL

        Kare Borcam Fırın Tepsi Seti 2'li 499 TL

        Paşabahçe Dantel Çay Bardağı 6'lı 179 TL

        Emsan Çelik Derin Tencere 950 TL

        Emsan Çelik Sahan 799 TL

        Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 950 TL

        Emsan Swiss Crystal Tava 849 TL

        Emsan Swiss Crystal Derin Tencere 1.250 TL

        Emsan Swiss Crystal Karnıyarık Tencere 1.250 TL

        Emsan Swiss Crystal Sahan 750 TL

        9 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

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        Joseph Joseph 2 Bölmeli Kirli Sepeti 4.990 TL

        Joseph Joseph Standlı Kesme Tahtası Seti 3'lü 1.190 TL

        Henckels Bıçak Seti 3'lü 449 TL

        Benante Gold Kulplu Desenli Kupa 199 TL

        Glass in love Gravürlü Cam Çay Fincan Seti 4'lü 299 TL

        Glass in love Gravürlü Cam Kahve Fincan Seti 4'lü 189 TL

        Glass in love Gravürlü Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 199 TL

        Glass in love Gravürlü Cam Tatlı Kasesi 6'lı 219 TL

        Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı 219 TL

        Colorina Rimli Desenli Sunum Tepsisi 89 TL

        Colorina Renkli Ayaklı Servis Kasesi 239 TL

        Lav Defne Saklama Kabı 45 TL

        Kağıt Kek / Sufle Kabı 10'lu 35 TL

        Glass in love Standlı Yağlık / Tuzluk Biberllik Seti 4'lü 379 TL

        17 Parça Saklama Kabı Seti 179 TL

        English Home Organizer Sepet 119 TL

        Benante Desenli Bambu Kesme / Sunum Tahtası 369 TL

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        Çift Kişilik Nevresim Takımı 1.549 TL

        Kadın Kot Bol Pantolon 419 TL

        Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 499 TL

        Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 499 TL

        Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 249 TL

        Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 359 TL

        El Havlusu 109 TL

        Yüz Havlusu 169 TL

        Ayak Havlusu 179 TL

        Ponponlu Koltuk Örtüsü 269 TL

        Tek Kişilik Nevresim Takımı 709 TL

        Müslin Yatak Örtüsü 849 TL

        Runner 299 TL

        Blackout Süet Fon Perde 499 TL

        Pvc Masa Örtüsü 159 TL

        Bambu Banyo Paspası 399 TL

        Kadın / Erkek Kot Pantolon 429 TL

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        LEGO City McLaren Yarış Arabalı F1 Sürücüsü 479 TL

        60400 Lego City Go-Kartlar ve Yarış Sürücüleri 479 TL

        60455 Lego City Polis Motosikleti Takibi 399 TL

        60411 Lego City İtfaiye Kurtarma Helikopteri 479 TL

        11039 Lego Classic Yaratıcı Yiyecek Arkadaşları 449 TL

        31173 Lego Creator 3'ü 1 Arada Vahşi Hayvanlar: Tropikal Tukan Kuşu 619 TL

        Akülü Chevrolet Camaro 17.500 TL

        Uzaktan Kumandalı Araba 299 TL

        Ahşap Masa Maçı Oyunu 679 TL

        Manyetik Oyuncak 449 TL

        Dinozor Pop-İt Oyuncağı 279 TL

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