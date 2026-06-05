Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 9-12 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM 9-10 Haziran indirimli ürünleri neler? BİM'e deniz yatağı ve kol saatleri geliyor!

        BİM 9-12 Haziran 2026 aktüel kataloğu: BİM marketler 9-12 Haziran indirimli ürünleri neler?

        BİM'in merakla beklenen yeni aktüel ürün katalogları yayımlandı. 9-12 Haziran tarihleri arasında raflarda yerini alacak ürünler arasında küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden saklama çözümlerine kadar birçok seçenek dikkat çekiyor. Özellikle Türk kahve makinesi seti, çay makinesi, tost makinesi ve smoothie blender gibi ürünler öne çıkarken, uygun fiyatlı fırsatlar alışveriş listelerini şimdiden şekillendirmeye başladı. İşte BİM mağazalarında satışa çıkacak ürünlerin tam listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 14:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM aktüel ürünler kataloğu yeni haftada da alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. 9-12 Haziran tarihleri arasında satışa sunulacak kampanyalı ürünler belli olurken, kahve makinesi, çay makinesi, tost makinesi ve mutfak ekipmanları başta olmak üzere birçok ürün dikkat çekti. “BİM aktüel katalogda bu hafta neler var?” sorusunun yanıtı da yayımlanan listeyle netleşti. İşte BİM’in yeni haftaya özel aktüel ürünleri…

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        ÖNERİLEN VİDEO

        Madonna'dan Times Meydanı'nda sürpriz ücretsiz konser

        Madonna, yeni çıkacak albümünü tanıtmak için New York'taki Times Meydanı'nda ücretsiz konser düzenledi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor
        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor
        Her bütçeye göre Bodrum
        Her bütçeye göre Bodrum
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü