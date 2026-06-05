BİM aktüel ürünler kataloğu yeni haftada da alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. 9-12 Haziran tarihleri arasında satışa sunulacak kampanyalı ürünler belli olurken, kahve makinesi, çay makinesi, tost makinesi ve mutfak ekipmanları başta olmak üzere birçok ürün dikkat çekti. “BİM aktüel katalogda bu hafta neler var?” sorusunun yanıtı da yayımlanan listeyle netleşti. İşte BİM’in yeni haftaya özel aktüel ürünleri…