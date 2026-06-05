BİM 9-12 Haziran 2026 aktüel kataloğu: BİM marketler 9-12 Haziran indirimli ürünleri neler?
BİM'in merakla beklenen yeni aktüel ürün katalogları yayımlandı. 9-12 Haziran tarihleri arasında raflarda yerini alacak ürünler arasında küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden saklama çözümlerine kadar birçok seçenek dikkat çekiyor. Özellikle Türk kahve makinesi seti, çay makinesi, tost makinesi ve smoothie blender gibi ürünler öne çıkarken, uygun fiyatlı fırsatlar alışveriş listelerini şimdiden şekillendirmeye başladı. İşte BİM mağazalarında satışa çıkacak ürünlerin tam listesi…
Giriş: 05 Haziran 2026 - 14:50 Güncelleme:
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BİM aktüel ürünler kataloğu yeni haftada da alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. 9-12 Haziran tarihleri arasında satışa sunulacak kampanyalı ürünler belli olurken, kahve makinesi, çay makinesi, tost makinesi ve mutfak ekipmanları başta olmak üzere birçok ürün dikkat çekti. “BİM aktüel katalogda bu hafta neler var?” sorusunun yanıtı da yayımlanan listeyle netleşti. İşte BİM’in yeni haftaya özel aktüel ürünleri…
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