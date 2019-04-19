AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ben ülkeme bugüne kadar çeşitli sorumlulukları alarak hizmet ettim. Konumun ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin tüm veri tabanını kopyalama kararı hakkında, "Sayın İmamoğlu bunu yalanladıysa çok fazla söylenecek bir şey yok. Ortalıkta evraklar dolaşıyor. Birisi başkanın imzasını taklit etti. Böyle bir yazılı talimat yaptı. Bu vahim bir şey. Umarım öyle değildir. Belediye başkanı bununla ilgili yapması gereken her türlü denetimi, incelemeyi yaptırabilir. Bütün iş ve işlemlerin hukukun içinde olması, belediye yöneticilerinin çalışanları şüpheli görmemeli. İstanbul'un beklediği hizmetlerin yerine getirilmesidir" dedi.

Bundan sonraki görevi hakkında konuşan Yıldırım, "Ben ülkeme bugüne kadar çeşitli sorumlulukları alarak hizmet ettim. Konumun ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğim. Tek hedefim bütün hizmetleri yaparken, insanımızın yaşam kalitesini artırmak ve mutlu olduğunu görmek olmuştur. Şu da bilinmeli ben halihazırda İzmir Milletvekiliyim, sorumluluğum devam ediyor" ifadelerini kullandı.