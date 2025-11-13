Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 17:05 Güncelleme: 13.11.2025 - 17:05
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        Şüpheli kişilerin üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada, 625,38 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, 11 bin 225 lira ile 200 avro ele geçirildi.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 3 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

