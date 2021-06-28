Vefakar sağlıkçılar, 2 bin 500 rakımdaki hastaya yaya ulaştı, ambulans helikopterle hastaneye gönderildi

Bingöl’de rahatsızlanan 62 yaşındaki hasta için 2 bin 500 rakımlı Bilice yaylasına sağlıkçıların malzemeleri at ve eşek sırtında kendileri ise yaya ulaştı. İlk müdahalesi yapılan hasta bölgeye sevk edilen helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, Kiğı ilçesine bağlı Bilice köyünün 2 bin 500 rakımlı yaylada İmam Polat (62) kalp rahatsızlığı geçirdi. Durumun 112 Acil Komuta Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Belirli bir noktadan sonra ambulans yaylaya çıkamayınca sağlık malzemeleri at ve eşek sırtında, sedye ise bir saat boyunca sağlık personeli tarafından taşındı. Yaylaya yetişen sağlık ekipleri burada hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede yaylaya gelen ambulans helikopter, hastayı Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk etti.

Erzurum’da tedaviye alınan hastanın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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