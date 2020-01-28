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Koronavirüs şimdiye kadar 106 kişiyi öldürdü. Koronavirüsün (2019-nCoV) etkilediği düşünülen şüpheli hasta sayısı 6 bin 973 olurken, müşahade altına alınanların sayısı ise 44 bin 132 oldu.

Uzmanların geçtiğimiz ay Wuhan'daki vahşi bir hayvan pazarından kaynaklandığına inandıkları koronavirüs salgını, olağanüstü önlemlere rağmen Çin ve bir düzineden fazla ülkeye yayıldı.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre; Çin, birçok şehrini karantina altına aldı, yerli ve uluslararası grup turlarını durdurdu. Ayrıca, Çin'e uzun mesafeli otobüsler de dahil olmak üzere çok çeşitli seyahat kısıtlamaları getirdi. Ancak yetkililer salı günü yapılan açıklamada ölenlerin sayısı arttıkça denizaşırı tüm seyahatlerin ertelenmesi çağrısında bulundu. Ulusal Göç İdaresi, bunun "Çinli ve yabancıların sağlığını ve güvenliğini korumak" olduğunu söyledi.

7.000 VAKADAN DAHA ŞÜPHELENİLİYOR

Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüsten ölümün 106'ya ulaştığını belirterek, Pekin ve Şanghay'daki ölümleri doğruladı. Ayrıca Komisyon, başka 7.000 vakadan daha şüphelenildiğini fakat onay beklendiğini duyurdu.

BİNLERCE KİŞİ WUHAN'DA MAHSUR KALDI

Binlerce yabancı, 11 milyon nüfuslu bir sanayi merkezi olan ve kilit altındaki hayalet şehre dönüşen Wuhan'da mahsur kaldı.

Wuhan'da İngilizce öğretmenliği yapan İngiliz Joseph Pacey (31),içinde bulunduğu durumu şöyle yorumladı: "Çok stresli. Virüs korkutucu, ama benim için en büyük korku, bu şeyin aylarca sürecek olması, malzeme almak ile yaşamanın zorlaşması."

ÜLKELER KENDİ VATANDAŞLARINI ÇİN'DEN TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞIYOR

Birçok ülke, Çin Wuhan'daki vatandaşlarını güvenli bir şekilde tahliye etmek için planlar hazırlamaya çalışıyor ancak bazıları lojistik ve bürokratik zorluklarla karşı karşıya kaldı. Japonya 650 Japon vatandaşının yaklaşık 200'ünü Çin'den tahliye etmek için salı akşamı tarifesiz uçak göndereceğini açıkladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, yaptığı açıklamada, "Çin halkının yanı sıra Japon vatandaşları için de maske ve koruyucu kıyafet gibi yardım malzemelerini getireceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Motegi, uçağın çarşamba sabahı Wuhan'dan ayrılacağını ve daha fazla uçuşun yapılabileceğini söyledi. Eğer görev başarılı olursa, Japonya vatandaşlarını Wuhan'ın dışına taşıyan ilk ülke olacak. ABD de konsolosluk çalışanları ve bazı Amerikan vatandaşlarını Wuhan'dan tahliye etmek için uçak göndereceğini açıklamıştı. Fransa, Güney Kore ile Almanya da vatandaşlarını Wuhan'dan tahliye etmek için çalışmalara başladıklarını duyurmuştu.

KÜRESEL ENDİŞELER

Almanya, Kanada ve Sri Lanka da ilk koronavirüs vakalarını açıkladı. Böylece koronavirüsün sıçradığı toplam ülke sayısı 15'e çıktı.

Küresel endişelerin artmasıyla ABD, Türkiye ve Almanya, vatandaşlarını Çin'e yapılacak seyahatlerini yeniden gözden geçirmeye davet etti.

Çin ile ticarete büyük ölçüde bağımlı olan Moğolistan ise, sınırını arabalara kapattı, okulların kapatılması ve büyük toplantıların yasaklanması gibi sert bir adım attı.

Devlet Haber Ajansı Xinhua'ya göre; Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin Pekin'de yetkililerle yaptığı toplantıda "Erken bir tarihte salgının üstesinden gelmek için tam yetenek, güven ve kaynaklara sahibiz" açıklamasında bulundu.