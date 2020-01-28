HABERTURK.COM

Çin Wuhan'da ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs ile ilgili çılgın bir iddia ortaya atıldı. Bir İsrail biyolojik savaş analisti, küresel olarak yayılan ölümcül hayvan kaynaklı koronavirüsün, Wuhan kentinde Çin'in gizli biyolojik silah programına bağlı bir laboratuvarda ortaya çıkmış olabileceğini iddia etti.

ÇİN'İN EN GELİŞMİŞ VİRÜS ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Washington Times gazetesinde yer alan habere göre; Wuhan Viroloji Enstitüsü olarak bilinen Çin'in en gelişmiş virüs araştırma laboratuvarı, Çin'de ölümcül virüslerle çalışabileceği beyan edilmiş tek yer.

Eski bir İsrail askeri istihbarat subayı Dany Shoham, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün Pekin’in gizli biyolojik silah programı ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Shoham, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enstitüdeki bazı laboratuvarlar muhtemelen biyolojik silahların araştırma ve geliştirme kısmı için en azından teminat olarak kullanılıyordur. Ancak Çin'in ana tesisi olarak kullanılmıyor."

Shoham, "Biyolojik silahlar üzerindeki çalışmalar ikili sivil-askeri araştırmanın bir parçası olarak yürütülüyor ve kesinlikle gizlidir" dedi.

Çin ise saldırgan biyolojik silahlara sahip olduğunu reddetti. Ancak geçtiğimiz yıl yayınlanan bir Dışişleri Bakanlığı raporunda gizli biyolojik savaş çalışmalarından şüpheler ortaya çıkmıştı. Çin Büyükelçilik sözcüsü, konuyla alakalı yorum isteyen bir e-postaya ise geri dönüş yapmadı.

"NEDENİNİ BİLMİYORUZ"

Çinli yetkililer, 106 kişiyi öldüren ve binlerce kişiyi enfekte eden koronavirüsün kökenini bilmediklerini söyledi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Müdürü Gao Fu, ilk işaretlerin Wuhan'daki bir deniz ürünleri pazarında satılan vahşi hayvanlardan kaynaklanan virüsü gösterdiğini söyledi.

WUHAN'A ASKERİ GÜÇLER YERLEŞTİRİLDİ

Çin, zatürre benzeri semptomlara neden olan virüs salgınını kontrol altına almak için 11 milyon insanın şehir dışına seyahatini durdurmak için Wuhan'a askeri güçler yerleştirdi.

Wuhan Enstitüsü, şiddetli akut solunum sendromuna (SARS),H5N1 influenza virüsüne, Japon ensefalitine ve Dang hummasına neden olan virüsü içeren koronavirüsleri inceledi. Enstitüdeki araştırmacılar, bir zamanlar Rusya'da geliştirilen biyolojik bir ajan olan şarbona neden olan mikrop üzerinde de çalıştıklarını duyurdu.

"BİYOLOJİK SİLAH PROGRAMINA DAHİL EDİLEBİLİR"

Shoham, “Koronavirüsler (özellikle SARS) enstitüde incelenmiş ve muhtemelen orada tutuluyorlar. SARS, Çin biyolojik silah programına genel olarak dahil edilmiştir ve çeşitli ilgili tesislerde ele alınmaktadır. Enstitünün koronavirüslerin özellikle Çin’in biyolojik silah programına dahil edilip edilmediği bilinmemekle beraber bunun mümkün olduğunu söyledi.

LABORATUVAR DENİZ ÜRÜNLERİ PAZARI'NA 32 KM UZAKLIKTA

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan bir habere göre ise; Wuhan Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı, Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Salgının tesadüfi olup olmadığı merak edilirken, bilim topluluğu ise şu anda virüsün pazardaki hayvan-insan temasıyla mutasyona uğradığını ve insanlara temas ettiğine inanıyor.

Rutgers Üniversitesi'nden Mikrobiyolog Dr Richard Ebright, Daily Mail'a verdiği demeçte, "Bu noktada tesisin salgınla ilgili bir şeyleri olduğu konusunda şüphe uyandırmak için herhangi bir neden yok" dedi.