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Çin'in Wuhan kentinde başlayarak dünyanın birçok bölgesine yayılan ve şu ana kadar 106 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınına ilişkin 18 Ekim 2019'da New York'ta bir 'tatbikat' yapıldığı ortaya çıktı.

Dünya Ekonomik Forumu ve John Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nin ortaklaşa organize ettiği Event 201 isimli tatbikata Bill ve Melinda Gates Vakfı ev sahipliği yaptı.

İş dünyası, siyaset ve halk sağlığı alanlarında öne çıkan 15 ismin katıldığı tatbikatta, dünyada başlayacak bir yeni tip koronavirüs salgınının olası sonuçlarının değerlendirildiği bir senaryo üzerine çalışıldı. Son yıllarda artan salgın sayıları ve bunun halk sağlığı üzerindeki etkisi tatbikatın gerekçesi olarak açıklandı.

FELAKET SENARYOSU: 18 AYDA 65 MİLYON ÖLÜ

Tatbikatta kullanılan senaryoda Brezilya'daki bir domuz çiftliğinde başlayan koronavirüs salgını, önce yavaşça Güney Amerika'daki büyük şehirlere yayılıyor ardından havayolu taşımacılığı aracılığıyla Portekiz, ABD ve Çin'e yayılıyor. İlk 1 yıl boyunca aşı bulunamayan senaryo 18 ayın sonunda 65 milyon kişinin öldüğü bir felaket şeklinde sonlanıyor.

Wuhan'da başlayan koronavirüs salgınından yaklaşık 3 ay önce yapılan tatbikat 'salgın önceden biliniyor muydu' tartışmalarına da neden oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan organizasyon yönetimi, tatbikatın bir tahmin olmadığını sadece dünyada yayılabilecek ciddi salgınlara cevap verebilmek ve hazır olabilmek adına düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, tatbikatta kullanılan senaryoda kurgulanan virüsün, şu anda salgına neden olan koronavirüsle benzeşmediği ve 65 milyon kişinin öleceği yönünde bir tahmin yapmanın imkansız olduğu belirtildi.

BILL GATES'İN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Şu ana kadar 106 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınının ardından Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen tatbikat kadar, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 2018 yılında söylediği sözler de gündeme geldi.

27 Nisan 2018'de Massachusetts'te bir etkinlikte konuşan Bill Gates, "Dünya salgınlara, savaşlara hazırlandığı kadar ciddiyetle hazırlanmalı" ifadelerini kullanmış, 2009'daki domuz gribi salgınının dünyanın salgınlara karşı yeterince koordine olmadığını ortaya koyduğuna dikkat çekmişti.

Batı Afrika'da ortaya çıkan Ebola salgının bir diğer uyarı olduğunu belirten Gates, ölü sayısı arttıkça yerel sağlık sistemlerinin çöktüğünü hatırlatmıştı.

Gates yaptığı konuşmada küresel salgınları 'askeri bir silaha' benzetmişti.

Gates, "Ne zaman olacağını bilemeyiz ama yeni patojenlerin devamlı olarak ortaya çıkışı, artan biyoterör saldırısı riskli ve dünyanın giderek artan birbirine bağlanmış yapısı, yaşam süremizce küresel ve öldürücü bir salgın görme ihtimalimiz olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullanmıştı.