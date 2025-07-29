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        Haberler Magazin Binnur Kaya: Yanarken birlikte yanıyoruz - Magazin haberleri

        Binnur Kaya: Yanarken birlikte yanıyoruz

        Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarına dikkat çeken Binnur Kaya; "En derinden bağlıyız birbirimize, yanarken de beraber, sönerken de…" sözleriyle yaşanan acıyı dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 00:00 Güncelleme: 29.07.2025 - 00:00
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        "Yanarken birlikte yanıyoruz"
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        Türkiye, orman yangınlarının yüreklerde bıraktığı derin acıyla mücadele ediyor. Ünlü oyuncu Binnur Kaya da bu yangınlara dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        Binnur Kaya, paylaşımında şöyle dedi; "Deprem zamanı da böyleydi; o zorlu günlerde uyuyamazdık, canlar bir haldeyken... Bugün de aynı durumdayız çünkü en derinden, köklerden birbirimize bağlıyız; ormandaki ağaçlar gibi... Yanarken birlikte yanıyoruz, sönerken birlikte sönüyoruz. Peki, bu yürek yangını nasıl sönecek?"

        Binnur Kaya, bu paylaşımının altına şu ifadeleri ekledi; "Memleketim yanıyor; insanıyla, hayvanıyla, toprağıyla, dağıyla, taşıyla… Yandık, tükendik, kül olduk… Yanan her canla birlikte biz de yandık, tükendik, kül olduk…"

        Fotoğraflar: Instagram

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        #binnur kaya
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