Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA

Tepecik Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün de bulunduğu yan binaya sıçradı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu iki binanın çatısında hasar oluştu.